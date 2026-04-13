Dictan cadena perpetua a extranjeros que secuestraron y asesinaron a empresario: exigían 300 mil dólares por su liberación

Cadena perpetua para dos implicados por secuestro extorsivo con resultado de muerte.

La violencia vinculada a redes de extorsión y secuestro vuelve a situarse en el centro del debate público tras una sentencia dictada en Lima Norte. El caso expone un patrón delictivo que combina seguimiento de la víctima, uso de vehículos de apoyo y presión sistemática sobre familiares mediante material audiovisual. La decisión judicial marca un punto relevante en la respuesta penal frente a este tipo de crimen organizado.

El Ministerio Público informó que el proceso permitió reconstruir la secuencia de los hechos y establecer responsabilidades directas. La investigación fiscal incluyó la participación de distintas especialidades periciales y el análisis de comunicaciones entre los implicados y el entorno de la víctima. La resolución judicial recoge esos elementos y fija la máxima sanción prevista para el delito imputado.

Condena por secuestro extorsivo con resultado de muerte

La Octava Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte, a través de su Cuarto Despacho, obtuvo una sentencia de cadena perpetua contra Francar Reaño, de 34 años, y Samir Noureddine, de 28. Ambos fueron hallados responsables del delito de extorsión agravada en la modalidad de secuestro extorsivo en agravio de un empresario de 51 años.

De acuerdo con la tesis fiscal, los sentenciados formaron parte de un grupo que planificó y ejecutó la privación de la libertad de la víctima con fines económicos. La exigencia de pago alcanzó los USD 300 000, suma que los captores reclamaron a cambio de la liberación del empresario. La fiscal provincial Carmen Ynes Gonzales Gonzáles estuvo a cargo de la sustentación durante el juicio oral.

Secuencia del secuestro en Independencia

Los secuestradores utilizan tácticas como la tortura, la incomunicación y la exigencia de rescates para retener a las víctimas, dejando algunos casos sin resolver y sembrando incertidumbre.

La investigación determinó que el empresario fue interceptado en la calle Las Prensas, en el distrito de Independencia. Cinco sujetos encapuchados y armados lo redujeron mediante golpes y amenazas. Luego lo trasladaron a una camioneta con rumbo desconocido.

El Ministerio Público señaló que Francar Reaño cumplió funciones de supervisión durante el secuestro. Según lo expuesto en juicio, el sentenciado se encontraba en un vehículo que escoltaba la unidad donde trasladaron a la víctima. Este esquema evidenció una coordinación previa entre los integrantes del grupo.

Tras el secuestro, los captores contactaron al hijo mayor del empresario. La Fiscalía indicó que los delincuentes exigieron el pago bajo amenaza y remitieron contenido audiovisual que mostraba actos de tortura contra la víctima. Ese material buscó forzar una negociación inmediata.

En los días posteriores, otros familiares y trabajadores del empresario también recibieron videos con escenas de agresión. La fiscal sostuvo que ese mecanismo de presión formó parte de una estrategia para acelerar la entrega del dinero. Pese a las comunicaciones y exigencias, el monto solicitado no llegó a concretarse.

El proceso estableció que, ante la falta de pago, los secuestradores asesinaron a la víctima. El cuerpo fue abandonado en la carretera Panamericana Sur, en el distrito de San Borja. La Fiscalía precisó que Samir Noureddine supervisó esta etapa del delito, desde un vehículo que escoltó el traslado del cadáver.

Este elemento permitió diferenciar roles dentro de la organización y reforzó la imputación contra los sentenciados. La reconstrucción de los desplazamientos resultó clave para ubicar a cada implicado en momentos específicos del hecho.

Pruebas presentadas en el juicio oral

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El secuestro en Perú ha resurgido con astucia despiadada, violando la libertad individual y atentando contra los derechos humanos, generando terror en las víctimas y sus familias.

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Durante el juicio, la Fiscalía presentó diversos medios probatorios. Entre ellos figuraron la denuncia policial, informes de inteligencia, el protocolo de necropsia y las declaraciones de los familiares. También se incluyó la visualización de los teléfonos celulares vinculados al caso.

A ello se sumaron registros de cámaras de seguridad y pericias de ingeniería forense, biología y balística. El análisis del recorrido GPS de los vehículos y las copias de contratos de alquiler de los autos utilizados como escolta completaron el conjunto probatorio.

La representante del Ministerio Público también obtuvo la detención preliminar de los implicados, quienes fueron capturados en el distrito de Lurín. Ese paso permitió asegurar su presencia en el proceso y avanzar con la formalización de cargos.

Tras la sentencia, el Ministerio Público reafirmó su política de persecución penal frente a delitos que afectan la vida y la seguridad de las personas. La institución destacó la articulación entre fiscalía y peritos especializados para sostener la acusación.

La fiscal Carmen Ynes Gonzales Gonzáles señaló durante el proceso que los elementos reunidos permitieron demostrar la responsabilidad penal de los acusados en cada etapa del delito. La resolución judicial recogió esa argumentación y estableció la cadena perpetua como sanción.