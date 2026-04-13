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Día Internacional del Beso: entre la tradición cultural y la importancia del afecto en todo el mundo

La efeméride, instaurada tras un récord mundial en Tailandia, impulsa la reflexión sobre la diversidad de significados que el beso posee en distintas culturas, así como su valor en la construcción de vínculos sociales

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Día Internacional del beso - beso - Perú - noticias - 12 abril
La efeméride del 13 de abril pone en primer plano el papel del beso como símbolo social, abriendo debates sobre diversidad, respeto y libertad en una sociedad globalizada (Andina)

El Día Internacional del Beso se celebra globalmente el 13 de abril desde 2011, fecha elegida tras un evento insólito en Tailandia donde una pareja logró mantenerse besándose durante 58 horas, 35 minutos y 58 segundos, estableciendo un nuevo récord mundial.

Este día no solo remite al logro de ese beso maratónico, sino que busca resaltar el valor simbólico, social y emocional del beso en distintas culturas.

Diversas organizaciones mundiales subrayan que la efeméride es una oportunidad para cuestionar estigmas y reivindicar el papel que ocupa el beso como manifestación de afecto, identidad y respeto entre las personas.

Origen y el beso que marcó un récord mundial

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Un beso que desafió el tiempo nació en Tailandia y se volvió historia: más de 58 horas de unión que inspiraron al mundo a celebrar este gesto como símbolo de amor cotidiano. (Freepik)

La iniciativa de dedicar un día al beso surgió tras el certamen organizado en 2011 en Pattaya, Tailandia, donde Ekkachai y Laksana Tiranarat rompieron el récord Guinness con un beso que duró exactamente 58 horas, 35 minutos y 58 segundos.

La proeza, difundida por medios internacionales y reconocida por el Libro Guinness de los Récords, motivó a distintas comunidades a instaurar una jornada dedicada a celebrar el beso como símbolo de unión y afecto.

La fecha elegida, el 13 de abril, coincide con el aniversario de este hecho, que rápidamente se convirtió en referencia global para destacar la importancia de los pequeños gestos en la vida cotidiana.

Según el portal de estadísticas alemán Statista, el beso es una práctica habitual en más del 90 % de las culturas del mundo, aunque su significado varía según el contexto social y geográfico. En algunas regiones representa un saludo, mientras que en otras es una muestra de amor o amistad.

Por ejemplo, en países como Francia y España el beso en la mejilla es una forma común de saludar, mientras que en Japón suele reservarse para situaciones de mayor intimidad.

Simbolismo, derechos y diversidad en el Día Internacional del Beso

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El Día del Beso abre debate sobre derechos y diversidad, recordando que besar también es un acto de expresión que debe ser protegido frente a prejuicios. (Freepik)

El Día Internacional del Beso no solo destaca el récord tailandés, sino que también busca visibilizar la dimensión social y emocional de este gesto. Varias instituciones peruanas señalan que la efeméride es propicia para reflexionar sobre la libertad de expresión afectiva y la necesidad de erradicar prejuicios en torno al beso, especialmente entre parejas del mismo sexo o en espacios públicos.

Organizaciones como Amnistía Internacional han documentado casos donde el acto de besar es penalizado o sujeto a discriminación, lo que revela la importancia de reivindicar este derecho como parte de la identidad y dignidad humana.

En muchos países, la celebración se acompaña de campañas para sensibilizar sobre el consentimiento y el respeto en las relaciones interpersonales. Las actividades impulsadas por colectivos juveniles y entidades de derechos humanos buscan promover una visión inclusiva y plural del beso, reconociendo su valor como forma de comunicación no verbal y de construcción de vínculos. Así lo expresó un vocero del Instituto Mexicano de la Juventud: “El beso es más que un acto romántico; es una afirmación de la identidad y el respeto mutuo”.

Celebraciones y curiosidades vinculadas al beso

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Desde Lima hasta Tailandia, el beso se celebra con eventos y curiosidades que reflejan su valor cultural, convirtiendo un gesto simple en protagonista global. (Freepik)

A lo largo del Día Internacional del Beso, distintas ciudades organizan concursos, charlas y actividades artísticas que homenajean la diversidad de significados asociados al beso. En Lima, por ejemplo, se han realizado encuentros temáticos y exposiciones que exploran la historia del beso en el arte, la literatura y la vida cotidiana.

Según medios locales, la fecha también se aprovecha para impulsar campañas de salud y bienestar, recordando que el beso puede fortalecer el sistema inmunológico y contribuir al equilibrio emocional.

Datos recopilados por el portal de estadísticas alemán Statista indican que, durante la jornada, millones de personas comparten fotografías y mensajes alusivos en redes sociales, posicionando al Día Internacional del Beso entre las efemérides más populares de abril.

En algunas localidades, como Pattaya en Tailandia, se siguen organizando certámenes para batir el récord mundial, mientras que en otras regiones la fecha invita a la reflexión sobre los derechos y libertades asociadas a la expresión del afecto.

El Día Internacional del Beso, instaurado tras un récord tailandés, se ha consolidado como una jornada que trasciende fronteras, promoviendo el reconocimiento del beso como un símbolo universal de afecto, identidad y respeto.

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