JNE insta a la ciudadanía a participar en las elecciones de este domingo: “Elegimos el país que queremos construir”

El Presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, se dirige a todos los peruanos y peruanas en vísperas de la jornada electoral. Un mensaje que resalta la importancia del voto como la más genuina expresión de libertad y el compromiso de la institución para garantizar un proceso transparente, independiente y legal. Fuente: X / JNE_Perú

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo Bermejo, máxima autoridad electoral del país, llamó a los peruanos residentes en el país y en el exterior a participar activamente en las elecciones de este domingo 12 de abril, remarcando que el voto de cada ciudadano define no solo la composición de los poderes del Estado, sino también el rumbo nacional.

Burneo Bermejo explicó que la jornada reviste especial relevancia, ya que se eligen Presidente y Vicepresidente de la República, 60 senadores, 130 diputados y representantes ante el Parlamento Andino, con lo cual se inaugura un nuevo Congreso Bicameral cuya conformación marcará el debate político de los próximos años.

Durante su mensaje institucional, Burneo Bermejo destacó que este proceso moviliza un contingente sin precedentes de fiscalizadores y personal técnico en todo el país para garantizar la legalidad y la transparencia. De acuerdo con la máxima autoridad electoral, el despliegue involucra a más de 12.000 fiscalizadores —la cifra más alta en procesos recientes— y a equipos técnicos en las 25 regiones, para asegurar observancia desde la apertura de mesas hasta la transmisión de resultados. Según su mensaje, este esfuerzo requiere la participación activa de la ciudadanía, actores políticos y miembros de mesa.

Más de 27 millones de peruanos votan hoy: horarios y claves para sufragar sin inconvenientes. (Foto: Agencia Andina)

“El voto es la expresión más genuina de nuestra libertad, el instrumento con el que el pueblo decide el rumbo del Perú. Hagámoslo de manera informada, consciente, libre y secreta, como garantía de una decisión auténtica y responsable”, sostuvo Burneo Bermejo.

El proceso del 12 de abril cobra valor en el actual contexto democrático. El presidente del JNE remarcó que la participación ciudadana no solo obedece a un mandato constitucional, sino que representa un gesto de reafirmación democrática y responsabilidad intergeneracional. El resultado de la jornada, subrayó Burneo Bermejo, definirá “el país que queremos construir”.

JNE garantiza transparencia en el desarrollo de la jornada electoral

El Jurado Nacional de Elecciones ha implementado un operativo técnico y humano de gran escala para asegurar que cada voto sea respetado y contabilizado fielmente. Burneo Bermejo resaltó el profesionalismo y la entrega del personal del JNE, reconociendo el trabajo incansable de las últimas semanas. El despliegue incluye un número récord de fiscalizadores encargados de verificar el cumplimiento de las normas electorales durante toda la jornada.

El funcionario afirmó que esta fiscalización tiene como propósito garantizar que “la voluntad popular se respete” y que el resultado se plasme íntegramente en las actas. Esta estructura de vigilancia es, señaló, una promesa institucional de respeto a los principios democráticos.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) fiscalizó, este domingo 29, la primera jornada de capacitación presencial, en Lima y provincias, de los miembros de mesa - JNE

“Nuestro deber y nuestra promesa: trabajar para que cada voto sea respetado, para que cada decisión ciudadana cuente”, indicó Burneo Bermejo en su mensaje institucional.

El operativo incluye coordinaciones logísticas para abarcar tanto los centros urbanos como las zonas más apartadas del país, donde los retos son mayores. Burneo Bermejo subrayó que el cumplimiento de las reglas es indispensable para que el proceso conserve su legitimidad y transparencia, reforzando la supervisión electoral en todo el territorio.

JNE resalta el rol clave de los miembros de mesa

En su mensaje, Roberto Burneo Bermejo reconoció el alto sentido cívico de los peruanos y la participación activa de la sociedad civil, las organizaciones políticas y los candidatos. El presidente del JNE resaltó que estos actores son llamados a contribuir a un proceso pacífico y respetuoso.

Ciudadanos peruanos de diversas edades hacen fila y ejercen su derecho al voto en un centro de votación, asistidos por miembros de mesa que reciben los DNI y entregan las cédulas de votación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Burneo Bermejo dirigió un llamado especial a los miembros de mesa para que cumplan con puntualidad y compromiso, clave para la confianza en la jornada. “Ustedes son fundamentales para que esta jornada se desarrolle con orden, transparencia y confianza”, puntualizó en su declaración institucional.

El titular del JNE exhortó a los actores políticos a mantener la altura democrática, a esperar los resultados con serenidad y a respetar la voluntad popular manifestada en las urnas. De acuerdo con Burneo Bermejo, la democracia peruana se fortalece con respeto, tolerancia y responsabilidad.

“En esta jornada elegiremos al presidente y vicepresidente de la República, a los sesenta senadores y ciento treinta diputados que integrarán el nuevo Congreso Bicameral, así como a los representantes ante el Parlamento Andino. Pero, más allá de ello, elegimos el país que queremos construir”, sostuvo.

Durante su mensaje institucional, Burneo Bermejo destacó que este proceso moviliza un contingente sin precedentes de fiscalizadores y personal técnico en todo el país para garantizar la legalidad y la transparencia. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

A pocas horas de una jornada que definirá la composición del Ejecutivo, el Senado, la Cámara de Diputados y el Parlamento Andino, Burneo Bermejo expresó su esperanza en que el país demuestre “su madurez democrática, su civismo y su esperanza en el futuro”, reafirmando que “cada voto cuenta y será respetado”.