Perú

Primera mesa de sufragio se instaló a las 4:45 a.m. en Arequipa, mientras Lima aún registra demoras en el inicio de la jornada electoral

La situación en provincias como Arequipa, Áncash y La Libertad contrasta con lo que se observa en Lima, donde, tras cumplirse cuatro horas desde el inicio programado de las elecciones, varios locales de votación continúan cerrados, generando largas filas y retrasos

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Cuatro personas, tres ciudadanos y una representante de la ONPE, de pie detrás de una mesa de sufragio con cajas electorales y materiales. Fondo amarillo y cortinas
Funcionarios de la ONPE y miembros de mesa posan junto a la primera mesa de sufragio instalada para las Elecciones Generales 2026, marcando el inicio del proceso electoral. (Foto: Agencia Andina)

La primera mesa de sufragio para las Elecciones Generales 2026 quedó instalada a las 4:45 horas de hoy en la institución educativa Carlos Noriega Jiménez, ubicada en el distrito de Huanuhuanu, provincia de Caravelí, región Arequipa, según informó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Este hecho marcó el inicio formal de una jornada electoral clave para el país, en la que más de 26 millones de ciudadanos están habilitados para votar.

A nivel nacional, se prevé la instalación de 90.223 mesas de sufragio, mientras que en el extranjero deberán operar 2.543 mesas para recibir los votos de más de 1,2 millones de peruanos residentes fuera del país, de acuerdo con la ONPE. Los miembros de mesa tienen la obligación de presentarse a las 6:00 horas para iniciar el sufragio a las 7:00. La ley establece que, si faltan integrantes, se recurre a titulares, suplentes o electores de la fila. La multa por inasistencia es de S/ 275.

Tres hombres en una sala instalan una mesa electoral. Uno maneja una caja con logo ONPE, mientras otro observa. Se ve un cartel de "MESA N° 009038"
Personal de la ONPE instala la primera mesa de sufragio con el material electoral para las Elecciones Generales 2026, según lo informado por la autoridad electoral. (Foto: ONPE)

Mientras en regiones como Arequipa, Áncash y La Libertad las mesas comenzaron a instalarse desde la madrugada, en Lima numerosos locales de votación enfrentaron graves demoras. Miles de miembros de mesa llegaron puntuales, pero la falta de material electoral retrasó la apertura de mesas en distritos como Santiago de Surco, San Borja y San Bartolo. La ONPE recomendó a los miembros esperar hasta que llegara el material, lo que ha generado largas colas y postergación del inicio del sufragio.

Mesas de sufragio se instalan desde la madrugada en Arequipa, áncash y La Libertad

En la región Arequipa, la mesa 009038 fue la primera en instalarse a las 4:45 horas, evidenciando la planificación y participación activa de los miembros de mesa en zonas alejadas. En Áncash, la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Santa informó que la mesa 900606 quedó habilitada a las 6:05 en el centro poblado de Santa Ana, distrito de Conchucos. Este despliegue temprano, con 1.362 mesas para atender a 396.466 electores en la región, demuestra la coordinación logística implementada para asegurar el proceso.

Tres personas, una con mascarilla, están sentadas detrás de una mesa de madera roja en un salón con paredes grises y una franja verde. Hay dos ventanas y dos carteles en la pared. Una caja electoral y un letrero que dice 'MESA N° 900606' están sobre la mesa
La primera mesa de votación para las Elecciones Generales se instaló a las 6:05 AM en Santa Ana, distrito de Conchucos, provincia de Pallasca, región Áncash, gestionada por la ODPE Santa. (Foto: Agencia Andina)

En La Libertad, la mesa 030924 se instaló a las 4:50 en la institución educativa 80255 de la provincia de Otuzco. Pese al frío de la sierra, los miembros de mesa y ciudadanos acudieron desde primeras horas, iniciando una jornada en la que 1.467 electores podrán emitir su voto en esta circunscripción. La instalación anticipada en estas regiones evidencia la capacidad de la ONPE para sortear desafíos geográficos y climáticos, garantizando la participación en las zonas más distantes del país.

Electores de zonas alejadas de la Amazonía llegan en “peque peque” para sufragar

En la Amazonía, la jornada electoral arrancó temprano con la llegada de ciudadanos provenientes de comunidades ribereñas a los puertos de la zona baja del distrito de Belén, en Iquitos. Los electores arribaron en “peque peque” y otras embarcaciones fluviales desde las 3:00 horas, reflejando las condiciones particulares del transporte en la región y el esfuerzo por ejercer el derecho al voto pese a la complejidad geográfica.

El flujo constante de embarcaciones permitió la pronta instalación de varias mesas en puntos estratégicos de la ciudad. Las autoridades electorales implementaron medidas especiales para facilitar el acceso de votantes de zonas remotas, asegurando el desarrollo del proceso en contextos donde el río es la principal vía de comunicación. El despliegue logístico en la Amazonía y zonas andinas subraya la diversidad de retos que enfrenta el proceso electoral en el Perú.

Más de 27 millones de peruanos votan hoy: horarios y claves para sufragar sin inconvenientes. (Foto: Agencia Andina)
Más de 27 millones de peruanos votan hoy: horarios y claves para sufragar sin inconvenientes. (Foto: Agencia Andina)

La participación en áreas rurales y de difícil acceso resalta la relevancia de contar con estrategias diferenciadas para cada territorio, permitiendo que la democracia se ejerza en todo el país, desde los centros urbanos hasta los parajes más apartados.

Largas esperas en Lima por retraso en la instalación de mesas de votación

A diferencia de lo observado en regiones, la jornada electoral en Lima Metropolitana estuvo marcada por importantes retrasos debido a la demora en la entrega del material electoral. En distritos como Santiago de Surco, San Borja, Villa El Salvador, San Bartolo y Pucusana, los miembros de mesa y electores reportaron largas esperas y la imposibilidad de iniciar el proceso a la hora prevista.

Una jornada electoral marcada por la desorganización. Desde tempranas horas de la madrugada, votantes, incluyendo adultos mayores, se vieron obligados a formar largas filas bajo el sol, esperando la instalación de las mesas de sufragio debido a problemas logísticos | América Noticias

La ONPE confirmó que el material electoral —fundamental para la instalación de mesas y el registro de votos— no llegó a tiempo en varios locales, obligando a los miembros a esperar e incluso a retirarse temporalmente. Este contratiempo ha generado malestar entre los ciudadanos y podría afectar el flujo de votantes durante el resto del día.

El retraso en la capital contrasta con la eficiencia mostrada en otras regiones, donde la anticipación logística permitió el inicio ordenado de la jornada. Las autoridades electorales han informado que trabajan para subsanar los inconvenientes y garantizar que la totalidad de las mesas queden instaladas lo antes posible.

El desarrollo de las Elecciones Generales 2026 evidencia la complejidad de organizar un proceso electoral en un país con desafíos geográficos y logísticos diversos, donde la participación ciudadana y la eficiencia institucional son puestas a prueba desde el inicio de la jornada.

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