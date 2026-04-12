Perú

¿Elecciones 2026 se pueden volver a realizar? Las posibles salidas legales ante el cierre de locales de votación

La jornada electoral se vio empañada por el retraso en la entrega de material por parte de la ONPE, lo que dejó a miles de ciudadanos sin poder sufragar

Guardar
Los retrasos de la ONPE en la entrega de material electoral impidieron votar a 63.300 ciudadanos y generaron pedidos de nulidad parcial o total del proceso electoral
Los retrasos de la ONPE en la entrega de material electoral impidieron votar a 63.300 ciudadanos y generaron pedidos de nulidad parcial o total del proceso electoral

Los retrasos en la entrega de material electoral por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) dificultaron este domingo la apertura de centros de votación, sobre todo en la capital, impidieron votar a 63.300 ciudadanos y generaron pedidos de anulación “parcial o total” del proceso, como el del congresista y candidato al Senado Edward Málaga.

“Ni siquiera la ley electoral contempla tamaña incompetencia de la ONPE. Es evidente que el número de ciudadanos privados de su voto puede modificar sustancialmente los resultados”, señaló en un pronunciamiento en X.

El legislador mencionó que su equipo prepara un pedido formal ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para revisar el proceso electoral y convocar nuevos comicios en 90 días, una iniciativa que, según la experta en temas electorales Alexandra Marallano, no procede bajo el marco legal vigente.

“Eso es imposible. Las causales de nulidad están expresamente señaladas en la Ley Orgánica de Elecciones y la cancelación no está tipificada en la ley”, señaló la abogada a Infobae en una jornada en la que se desempeñó como miembro de mesa.

El congresista Edward Málaga anunció la preparación de un pedido formal ante el JNE para revisar el proceso y convocar nuevas elecciones
El congresista Edward Málaga anunció la preparación de un pedido formal ante el JNE para revisar el proceso y convocar nuevas elecciones

Según la norma, los Jurados Electorales Especiales pueden declarar la nulidad de la votación en una mesa de sufragio si se detectan irregularidades como la instalación en un lugar no autorizado, la intervención de fraude, cohecho, intimidación o violencia, o la aceptación o rechazo indebido de votos en cantidad suficiente para modificar el resultado.

Las solicitudes de nulidad se presentan ante la mesa y se resuelven en un plazo máximo de tres días. La ley prevé la nulidad total cuando los votos nulos o en blanco superan los dos tercios de los válidos, o cuando se anulan procesos en circunscripciones que representan un tercio de la votación nacional. En ese caso, los nuevos comicios se convocan en un plazo máximo de 90 días.

Los partidos Fuerza Popular y Renovación Popular, encabezados por las candidaturas presidenciales de Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga, han requerido la ampliación del proceso electoral hasta este lunes 13 de abril o la realización de procesos de elecciones complementarias.

Elecciones 2026 Peru: Retrasos y demoras en la instalación de mesas de sufragio y quejas de los electores por no votar
Fuerza Popular y Renovación Popular solicitaron extender la jornada electoral o realizar elecciones complementarias

Al respecto, el constitucionalista Edward Dyer propuso dos escenarios para asegurar que ningún ciudadano quede sin sufragar por “responsabilidad” del Estado: en primer lugar, “identificar las mesas que no pudieron instalarse por dicha causa”; y en segundo, disponer su instalación el “próximo domingo para completar el proceso electoral”.

El analista político Hernán Chaparro afirmó que “se quiere convertir un problema operativo en un supuesto fraude”, en referencia a lo señalado hasta el momento por el líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga.

“Y lo mejor será seguir el proceso para saber finalmente cuántas personas han votado en las mesas con problemas”, añadió en X.

El también constitucionalista Luciano López afirmó que no existe posibilidad de anular la votación, pues “lamentablemente, desde el punto de vista jurídico, los 63 mil votos (exluidos) no calzan en los supuestos”. Agregó que el JNE “actúa dentro de sus competencias regladas y no puede ir más allá de lo establecido por la LOE, cuya naturaleza es de ley orgánica”.

Más de 27,3 millones de peruanos fueron convocados a elegir a sus autoridades nacionales para el período 2026-2031, entre ellas la Presidencia, por la que han pasado ocho presidentes en los últimos diez años, en una espiral de crisis políticas.

Temas Relacionados

Elecciones 2026Elecciones Perú 2026peru-politicaONPE

Más Noticias

Alexandra Villarán proyecta el crecimiento de Atenea con una meta clara: “Ser un club modelo a nivel mundial”

La directora y fundadora del club de las ‘diosas’ habló sobre el proyecto que ha logrado consolidar en el máximo nivel del vóley peruano y sus objetivos a futuro

Alexandra Villarán proyecta el crecimiento de Atenea con una meta clara: “Ser un club modelo a nivel mundial”

“No tenemos temor”: Roberto Sánchez, dispuesto a ir a segunda vuelta con Keiko Fujimori y a aliarse con Nieto y Pérez Tello

El candidato de Juntos por el Perú se mostró confiado en disputar una eventual segunda vuelta tras el flash electoral de Ipsos y agradeció el respaldo obtenido, especialmente en regiones

“No tenemos temor”: Roberto Sánchez, dispuesto a ir a segunda vuelta con Keiko Fujimori y a aliarse con Nieto y Pérez Tello

Elecciones 2026 EN VIVO: JNE dispone que votaciones sigan el lunes 13 de abril en lugares donde no se instalaron mesas de sufragio

A las 6:00 de pm (hora local) se cerraron las mesas de votación en todo el país, en una jornada que se ha visto afectada por el retraso de instalación por más de cuatro horas de cientos de mesas de sufragio en Lima. La ONPE ya habilitó la página web oficial para conocer los resultados

Elecciones 2026 EN VIVO: JNE dispone que votaciones sigan el lunes 13 de abril en lugares donde no se instalaron mesas de sufragio

Elecciones 2026 EN VIVO: resultados de senadores y diputados para el nuevo Congreso bicameral

El conteo de votos se actualiza de forma progresiva conforme llegan las actas desde los distintos centros de votación del país y del extranjero, lo que permite conocer avances parciales del escrutinio a lo largo de la jornada

Elecciones 2026 EN VIVO: resultados de senadores y diputados para el nuevo Congreso bicameral

Adrián Ugarriza, imparable en Israel: nuevo gol con Ironi Kiryat Shmona que lo acerca al podio de máximos artilleros de la Ligat Ha Al

El delantero de la selección peruana contabiliza 12 dianas en su primera temporada. Con esos registros cerró la fase regular y ahora se meterá de lleno al play-off de permanencia

Adrián Ugarriza, imparable en Israel: nuevo gol con Ironi Kiryat Shmona que lo acerca al podio de máximos artilleros de la Ligat Ha Al
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

“No tenemos temor”: Roberto Sánchez, dispuesto a ir a segunda vuelta con Keiko Fujimori y a aliarse con Nieto y Pérez Tello

“No tenemos temor”: Roberto Sánchez, dispuesto a ir a segunda vuelta con Keiko Fujimori y a aliarse con Nieto y Pérez Tello

Elecciones 2026 EN VIVO: JNE dispone que votaciones sigan el lunes 13 de abril en lugares donde no se instalaron mesas de sufragio

Elecciones 2026 EN VIVO: resultados de senadores y diputados para el nuevo Congreso bicameral

Jorge Nieto tras boca de urna: “Hay que esperar el conteo rápido del Jurado Nacional de Elecciones”

Resultados ONPE EN VIVO: conteo de votos oficial y cifras de las Elecciones 2026

ENTRETENIMIENTO

Flash electoral a Boca de Urna: Así reaccionaron Carlos Orozco, Curwen y ‘Pelao’ Good ante los resultados de las encuestadoras

Flash electoral a Boca de Urna: Así reaccionaron Carlos Orozco, Curwen y ‘Pelao’ Good ante los resultados de las encuestadoras

Flash Electoral 2026: los memes más virales tras los primeros resultados a boca de urna en Perú

Phillip Chu Joy regaló PS5 a cada uno de los miembros de la mesa donde votó

Tula Rodríguez se conmueve al ver a su padre votar a los 84 años en las Elecciones 2026

Magaly Medina molesta con personal de la ONPE por no dejarla declarar tras votación: “Con lo mal que han trabajado hoy”

DEPORTES

Alexandra Villarán proyecta el crecimiento de Atenea con una meta clara: “Ser un club modelo a nivel mundial”

Alexandra Villarán proyecta el crecimiento de Atenea con una meta clara: “Ser un club modelo a nivel mundial”

Adrián Ugarriza, imparable en Israel: nuevo gol con Ironi Kiryat Shmona que lo acerca al podio de máximos artilleros de la Ligat Ha Al

Jean Pierre Archimbaud exalta la labor de Pablo Guede en Alianza Lima: “Es intenso en el día a día, los entrenamientos son fuertes; es un loco”

Cusco FC ya se encuentra en Argentina para enfrentar a Estudiantes de La Plata por la fecha 2 de la Copa Libertadores 2026

Marcos López fue titular en el triunfo de Copenhague sobre Randers y se consolida en la cima del grupo de descenso danés