Perú

Cierre de campaña de Carlos Álvarez: Candidato presidencial realiza su último mitin previo a las Elecciones 2026

El candidato, que ha registrado un sorpresivo respaldo en los últimos sondeos, también ha llamado la atención por incluir imitaciones de sus adversarios en sus recientes apariciones públicas

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En su cierre de campaña en Lurigancho-Chosica, el candidato presidencial Carlos Álvarez presenta su propuesta clave para los jóvenes: un sueldo mínimo vital para quienes realicen el servicio militar voluntario y, posteriormente, ingreso directo a la escuela de suboficiales de la Policía Nacional. | Canal N

El candidato presidencial de País para Todos, Carlos Álvarez, culmina su campaña electoral este jueves 9 de abril con un mitin en Lima Este. La actividad estaba programada para realizarse en La Estancia de Carapongo, Chosica, desde las 5:00 p.m. se registró una gran presencia de simpatizantes que esperaban escuchar al cómico.

Según algunos videos, el evento tuvo una alta concentración de vecinos y seguidores. Esperando ver al cómico, quien llegó a la zona, al rededor de dos horas después del inicio de la actividad.

Álvarez, desde el estrado, expuso sus propuestas para impulsar cambios en materia de lucha contra la inseguridad ciudadana. Entre las cuales destacó sueldo mínimo para quienes hagan servicio militar voluntario.

Álvarez gana impulso en encuestas y suma imitaciones a sus adversarios en campaña
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Su cierre de campaña en Chiclayo

Un día antes de su cierre en Lima, Carlos Álvarez encabezó un mitin en Chiclayo, en la región Lambayeque, donde congregó a sus simpatizantes en el complejo deportivo Macho Gol, en el distrito de La Victoria.

Durante su intervención, el candidato respondió a cuestionamientos sobre su trayectoria artística y su formación académica. “Muchos de mis adversarios me han criticado por mi carrera artística, como diciendo que solo tengo secundaria completa, como millones de peruanos, que no tengo universidad, como millones de peruanos. Bueno, pues aquí está el humorista, el cómico, el payaso. Así me gano la vida y así ustedes me han conocido”, expresó.

Carlos Álvarez crece en sondeos y apuesta por imitaciones en sus presentaciones
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El mensaje también incluyó un agradecimiento a sus seguidores y un llamado a respaldar su candidatura. “Gracias por dejarme entrar a sus hogares durante 42 años; ahora déjenme entrar a sus vidas para cambiarlas”, añadió.

La actividad en Chiclayo formó parte de la fase final de su campaña, en la que el candidato intensificó su presencia en regiones con actos públicos y encuentros con simpatizantes.

Propuestas de seguridad y salud marcan su discurso en el norte

En Chiclayo, Carlos Álvarez centró su mensaje en dos temas principales: la inseguridad ciudadana y la crisis del sistema de salud. En materia de seguridad, reiteró su postura de aplicar medidas firmes contra la criminalidad.

“Tengo un mensaje a todos los criminales del Perú: lo que se hace se paga. Vamos a ir tras ellos, vamos a perseguirlos y van a pagar todo el daño que han hecho”, afirmó durante el mitin.

En cuanto al sector salud, el candidato planteó mejorar la infraestructura hospitalaria y fortalecer el recurso humano mediante mayor inversión. En ese sentido, descartó la unificación del Ministerio de Salud con EsSalud como una solución inmediata.

“Eso tomaría mucho tiempo. En todo caso, lo que nosotros haríamos mucho mejor es en la infraestructura hospitalaria y sobre todo invertir en el recurso humano”, sostuvo.

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Las imitaciones de Álvarez en la campaña

Uno de los rasgos distintivos de la campaña de Carlos Álvarez ha sido la combinación de propuestas políticas con recursos propios de su trayectoria como humorista. Durante sus presentaciones, el candidato no solo expuso sus planteamientos, sino que también recurrió a imitaciones de figuras políticas.

Estas intervenciones, que forman parte de su estilo, generaron reacciones diversas entre sus seguidores. En varios momentos, las imitaciones se integraron a sus discursos, marcando un contraste con el formato tradicional de los mítines políticos.

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