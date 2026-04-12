Perú

CCL se pronuncia: “Ampliar el horario de votación no es gestión, es la prueba del fracaso”

El gremio empresarial cuestiona la respuesta del sistema electoral ante fallas logísticas, mientras autoridades amplían plazos de votación para garantizar el sufragio tras retrasos en la entrega de material

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El Jurado Nacional de Elecciones decidió extender la jornada de votación hasta las 6 p. m. en todo el país.
El Jurado Nacional de Elecciones decidió extender la jornada de votación hasta las 6 p. m. en todo el país. Foto: JNE

La Cámara de Comercio de Lima cuestionó con dureza las fallas registradas durante la jornada electoral de este domingo 12 de abril, marcada por retrasos en la instalación de mesas y problemas en la distribución de material de votación en distintos puntos del país. El gremio empresarial sostuvo que lo ocurrido evidencia serias deficiencias en la gestión estatal y afecta directamente el derecho ciudadano al sufragio.

En paralelo, el Jurado Nacional de Elecciones dispuso ampliar el horario de votación hasta las 6 p. m. a nivel nacional, como medida excepcional ante las demoras reportadas, mientras que la apertura de mesas se extendió hasta las 2 p. m. La decisión fue adoptada tras un pedido de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, en medio de cuestionamientos por la logística del proceso.

CCL critica fallas y exige responsabilidades

A través de un pronunciamiento, la CCL expresó su “enérgico rechazo” frente a lo que calificó como graves deficiencias logísticas y tecnológicas que afectaron el desarrollo normal de las elecciones. Entre los principales problemas mencionados figuran la falta de material electoral en diversos centros de votación, incidencias en los sistemas digitales y ciudadanos que no pudieron sufragar dentro del horario establecido.

En esa línea, el gremio remarcó que “ampliar el horario de votación no es gestión: es la prueba del fracaso de una preparación que debió ser irreprochable”. Asimismo, advirtió que estas situaciones no pueden considerarse hechos aislados, sino que reflejan problemas estructurales en la administración pública.

Comunicado de la Cámara de Comercio de Lima.
Comunicado de la Cámara de Comercio de Lima. Foto: CCL

La institución también demandó una investigación transparente para determinar responsabilidades y pidió que se garantice que ningún ciudadano quede sin votar debido a fallas que, según indicó, el Estado debía prever y evitar. “La voluntad popular no se negocia ni se administra con improvisación”, enfatizó.

JNE amplía horario electoral ante retrasos

El presidente del JNE, Roberto Burneo, informó que la ampliación del horario fue acordada por el pleno del organismo electoral tras evaluar los reportes enviados por la ONPE. Según detalló, la medida busca asegurar que todos los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto pese a los inconvenientes registrados.

El titular del organismo explicó que la extensión incluye tanto el plazo para la instalación de mesas como el tiempo de votación. Además, indicó que se aplicarán criterios excepcionales para evitar la nulidad de mesas en casos donde se hayan presentado dificultades que impidieron el normal desarrollo del sufragio.

Burneo también ofreció disculpas a la ciudadanía por los inconvenientes y llamó a mantener la calma, señalando que el sistema electoral trabaja para garantizar el derecho al voto y que posteriormente se determinarán las responsabilidades correspondientes.

Pronunciamiento del Jurado Nacional de Elecciones anunciando la ampliación de la votación.
Pronunciamiento del Jurado Nacional de Elecciones anunciando la ampliación de la votación. Foto: JNE

ONPE atribuye retrasos a empresa contratista

Por su parte, el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, reconoció los problemas en la distribución del material electoral y explicó que estos se originaron por incumplimientos de la empresa encargada del traslado.

Según indicó, la demora en la llegada de los insumos obligó a solicitar la ampliación de horarios para evitar que ciudadanos quedaran sin votar. En ese sentido, pidió disculpas a la población y agradeció al JNE por acoger la solicitud.

Previamente, voceros del organismo electoral ya habían advertido que la magnitud del material a distribuir requería una logística compleja, la cual se vio afectada por fallas en el transporte, especialmente en zonas de Lima Sur.

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