Perú

Ahorro GNV: esta región del norte del Perú volverá a ofrecer subsidios de hasta S/200 mil para conversión vehicular

El financiamiento es sin intereses y sin cuota inicial, con pago a través de recargas de gas. El ahorro estimado es de hasta 60% en gasto de combustible para quienes migran a GNV

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gas natural - GNV
El FISE relanzó en Piura el Programa Ahorro GNV para financiar sin intereses la conversión de vehículos a gas natural vehicular.

El Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) relanzó en Piura el Programa Ahorro GNV, una iniciativa que busca facilitar el acceso al gas natural vehicular mediante financiamiento sin intereses para la conversión de vehículos.

El evento, realizado en el Grifo San José con la participación del director del FISE, Ricardo Redhead, el ministro de Energía y Minas, Waldir Eloy Ayasta, y el director general de Hidrocarburos, Denis Tapia, apunta a beneficiar a miles de transportistas, emprendedores y familias que buscan reducir sus gastos en combustible y mejorar su economía.

GNV: una alternativa para reducir costos y promover energía limpia

El programa ofrece a los propietarios de vehículos ligeros, trimotos, buses, taxis, camiones, mototaxis y autos particulares la posibilidad de financiar la conversión a gas natural vehicular (GNV) sin cuota inicial ni intereses.

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El objetivo es facilitar la migración de los combustibles tradicionales a una opción más económica y menos contaminante. Según explicó Ricardo Redhead, el uso de GNV permite ahorrar hasta un 60% en el gasto de combustible, manteniendo el rendimiento del motor y disminuyendo las emisiones contaminantes.

Además, resaltó que el GNV proviene del yacimiento de Camisea, lo que garantiza un suministro estable y precios que no dependen de las variaciones internacionales.

gas natural - GNV
El director del FISE señaló que el GNV proviene de Camisea y aseguró abastecimiento estable con costos que no dependen del mercado internacional.

Condiciones de financiamiento y alcance del programa

El Programa Ahorro GNV financia la conversión de vehículos ligeros hasta por S/ 6,800, de trimotos hasta por S/ 2,500 y de vehículos de carga pesada hasta por S/ 200,000.

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El pago del financiamiento se realiza de forma automática a través de cada recarga de gas, sin trámites complejos ni costos adicionales. Esta modalidad permite que los beneficiarios empiecen a ahorrar desde la primera recarga, sin afectar su flujo de caja ni asumir intereses.

En Piura, ya se han financiado 2,849 conversiones vehiculares con este sistema, mientras que a nivel nacional la cifra supera las 174 mil conversiones, consolidando al programa como una de las principales políticas públicas para la masificación del gas natural en el país.

El Programa Anual de Promociones 2022 cuenta con un presupuesto de S/ 66 millones, con la finalidad de cerrar este año con 70 mil vehículos convertidos a GNV.
El programa del FISE financia la conversión de vehículos ligeros hasta por S/ 6.800, trimotos hasta por S/ 2.500 y carga pesada hasta por S/ 200.000.

Expansión de la infraestructura para el gas natural en la región

El crecimiento de la infraestructura energética en Piura fortalece la viabilidad del programa. Actualmente, la región cuenta con cinco estaciones de abastecimiento de GNV y se espera la incorporación de cuatro más en el corto plazo.

Esta expansión facilita que un mayor número de usuarios pueda acceder al combustible y aprovechar los beneficios económicos y ambientales del gas natural.

El director general de Hidrocarburos, Denis Tapia, y el ministro de Energía y Minas, Waldir Eloy Ayasta, destacaron la relevancia de esta infraestructura para el desarrollo sostenible regional, señalando que la ampliación del acceso al GNV contribuye tanto a la competitividad del sector transporte como a la economía de las familias.

gas natural - cocina
La masificación del gas natural no solo incluye a los vehículos que usan GNV, sino también a las conexiones domiciliarias.

Una masificación que sigue expandiéndose en el norte del Perú

De esta manera, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), a través del FISE, reafirmó su compromiso de seguir promoviendo soluciones energéticas que fortalezcan la economía familiar, mejoren la competitividad del transporte y favorezcan la sostenibilidad regional.

Las autoridades invitaron a los transportistas y propietarios de vehículos de Piura a informarse sobre los requisitos y talleres autorizados visitando el portal del FISE, donde se encuentra disponible toda la información para acceder al programa.

Mientras tanto, el desafío seguirá siendo consolidar la infraestructura y garantizar que el ahorro y la eficiencia lleguen a todos los sectores del transporte en la región y el país.

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