Imparables: utilidades bancarias en Perú suben 23,4% y alcanzan los S/6.967 millones hasta mayo

El avance del crédito y la baja de provisiones ampliaron el margen financiero de la banca peruana hasta mayo de 2026, según datos de la SBS.

El sector bancario mantuvo una rentabilidad notable en los primeros cinco meses de 2026. Según cifras de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), las utilidades netas acumuladas ascendieron a S/ 6.967 millones, lo que representa un incremento interanual de 23,4%.

Este resultado refleja no solo la expansión de la actividad de intermediación financiera, sino también una mejora en la eficiencia de gestión y una reducción en los gastos asociados al riesgo crediticio.

Expansión del crédito y reducción de costos impulsan la rentabilidad

De acuerdo con un análisis del experto en finanzas César Antúnez, el crecimiento de las utilidades bancarias se explica por diversos factores.

El volumen de créditos directos otorgados subió 7,6% y los ingresos financieros aumentaron 7,1% respecto al mismo periodo del año anterior. Además, los ingresos por servicios financieros mostraron un dinamismo de 12,6%.

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Los créditos directos crecieron 7,6%, los ingresos financieros subieron 7,1% y los ingresos por servicios financieros aumentaron 12,6%.

A esta evolución positiva se sumó una caída de 4,7% en el gasto financiero y una reducción de 19% en las provisiones para incobrabilidad, lo que amplió el margen financiero y fortaleció la rentabilidad del sistema.

La cartera crediticia mostró expansión en todos los segmentos. Los créditos mayoristas crecieron 4,2%, los minoristas 10,4% y los personales 10,8%, señalando una recuperación tanto en la demanda empresarial como en el financiamiento de los hogares.

Pymes y consumo: los motores del crecimiento bancario

El detalle por tipo de cliente revela que los segmentos orientados a las pequeñas unidades productivas presentaron un comportamiento especialmente favorable.

Los créditos dirigidos a pequeñas y medianas empresas (Pymes) crecieron 12%, mientras que los destinados a micro y pequeñas empresas (Mypes) aumentaron 9,4%.

Los créditos de consumo lideraron la expansión con un alza de 14%, mientras los hipotecarios crecieron 7,3% frente a mayo de 2025.

Por su parte, los créditos de consumo registraron el mayor dinamismo, con una expansión de 14%. Los créditos hipotecarios también avanzaron, con un saldo superior en 7,3% respecto a mayo de 2025.

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Este desempeño estuvo acompañado de una mejora en la eficiencia financiera. El ratio de gastos financieros sobre ingresos financieros se redujo de 24,5% a 21,8% en el periodo analizado, lo que revela la capacidad de los bancos para generar ingresos con menor carga por el costo de captación de recursos.

Mejora en la calidad de cartera, aunque persisten focos de riesgo

Los indicadores de calidad de la cartera bancaria también evolucionaron favorablemente. El índice de morosidad bajó de 3,6% a 2,8% interanual, reflejando mejor comportamiento de pago y menor riesgo de incumplimiento.

Sin embargo, la morosidad siguió concentrándose en los segmentos de menor escala: la mediana empresa presentó un nivel de incumplimiento de 8,8%, la pequeña empresa 8,4% y la microempresa 4,6%. Estos segmentos continúan siendo los más expuestos a condiciones adversas y a una mayor vulnerabilidad financiera.

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La morosidad siguió más alta en mediana empresa, pequeña empresa y microempresa, lo que mantuvo riesgos en las carteras de Pymes y Mypes.

El índice de cobertura de cartera atrasada alcanzó 181,2%, 21,9 puntos más que hace un año. Esto significa que las provisiones bancarias exceden en 81% el saldo total de la cartera vencida, lo que evidencia una política prudencial sólida para absorber eventuales deterioros adicionales.

Además, los créditos castigados sumaron S/ 466 millones, una reducción interanual de 21,6%, consistente con la mejora de la calidad crediticia.

Modelos de negocio: banca de consumo toma la delantera

El análisis de los resultados según modelo de negocio muestra diferencias notables. La banca especializada en retail y consumo lideró el crecimiento de utilidades, con una expansión de 50,5%, impulsada por el crédito de consumo y la mejora en los indicadores de riesgo.

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En segundo lugar, la banca mixta obtuvo un avance de 19,6% en sus utilidades, gracias a un crecimiento equilibrado de sus líneas de negocio. En contraste, la banca corporativa y empresarial se contrajo 3,6% en sus ganancias, afectada por menor dinamismo en ciertos segmentos y mayor competencia en el financiamiento a grandes empresas.

La banca de retail y consumo encabezó el crecimiento de utilidades con una expansión de 50,5%, por encima de la banca mixta y de la banca corporativa.

Así, la banca nacional atraviesa un ciclo de alta rentabilidad, apoyada en la recuperación del crédito de consumo, la mejora en la calidad de cartera y la gestión eficiente de costos.

Sin embargo, persisten desafíos en los segmentos empresariales más pequeños y en la sostenibilidad de los resultados ante eventuales cambios en el entorno económico o en la capacidad de pago de los clientes más vulnerables.

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