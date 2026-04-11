Reniec atenderá hasta la medianoche este sábado 11 de abril para entregar DNI: revisa aquí las sedes con horario extendido

A pocas horas de las Elecciones Generales 2026, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció una ampliación excepcional de su horario de atención. Este sábado 11 de abril, algunas oficinas atenderán hasta la medianoche, con el objetivo de facilitar la entrega del Documento Nacional de Identidad (DNI) a quienes aún no lo han recogido.

La medida forma parte de un plan a nivel nacional para responder a la alta demanda registrada en los días previos a la votación. Según informó la entidad, más de 300 oficinas estarán operativas entre el sábado 11 y el domingo 12 de abril, con horarios diferenciados.

El vocero del Reniec, Jorge Puch, explicó que esta ampliación busca asegurar que ningún ciudadano se quede sin su documento antes de acudir a votar, por lo que se han dispuesto jornadas especiales y horarios extendidos.

Reniec extiende atención este sábado hasta la medianoche por elecciones

Más de 300 oficinas abiertas en todo el país

De acuerdo con el cronograma oficial, este sábado 11 de abril abrirán 197 sedes del Reniec a nivel nacional. Para el domingo 12, día de las elecciones, la cifra aumentará a 224 oficinas habilitadas.

Estas jornadas incluyen atención en Lima, Piura, La Libertad, Loreto y otras regiones del país, donde se ha identificado una alta concentración de ciudadanos que aún no recogen su DNI.

El objetivo es facilitar el acceso al documento en los días previos a la votación. En esa línea, se han ampliado los turnos de atención para cubrir la alta demanda.

Reniec atenderá hasta las 11:59 p.m. este sábado 11 de abril para recojo de DN

Sedes en Lima con atención extendida hasta la medianoche

En Lima, varias oficinas tendrán horario extendido este sábado 11 de abril, para atender a quienes no pueden acudir durante el día.

Las sedes con atención hasta la medianoche son:

OR Cercado de Lima

OR Independencia

OR Jesús María

OR Miraflores

OR Puente Piedra

OR San Borja

OR San Juan de Lurigancho

OR San Juan de Miraflores

OR San Martín de Porres

OR Santa Anita

AG Huacho

Además, otras oficinas atenderán desde temprano, entre las 6:00 a.m. y 6:00 p.m., mientras que los centros MAC funcionarán en horario regular durante el sábado.

Crece la entrega de DNI: más de 340 mil documentos repartidos antes de elecciones

Esta ampliación busca atender la alta afluencia de ciudadanos registrada en los últimos días, marcada por largas filas y esperas prolongadas. Reniec habilitó un link para que los ciudadanos consulten por la sede que le queda más cercana. Si estás en el interio del país, puedes revisar las oficinas en este enlace.

Cómo saber dónde recoger tu DNI en Lima y provincias

Si aún no recoges tu DNI, el Reniec recomienda verificar previamente si el documento ya está listo antes de acudir. También se aconseja dirigirse a la oficina donde se realizó el trámite.

Para conocer las sedes habilitadas en provincias y sus horarios, los ciudadanos pueden revisar el listado oficial publicado por la entidad, donde se detalla qué oficinas atenderán el sábado 11 y domingo 12 de abril a nivel nacional.

Reniec en Arequipa colapsa por alta demanda y surgen denuncias de cobros indebidos. (Foto: Captura video/@Buenos Días Perú)

El domingo 12 de abril, día de las elecciones, también habrá atención en diversas sedes, en horario de 07:00 a.m. a 4:00 p.m., lo que permitirá recoger el DNI incluso el mismo día de la votación.

Finalmente, se recuerda que el DNI es el único documento válido para votar. Sin embargo, de manera excepcional, se permitirá sufragar con el documento vencido, con el fin de garantizar la participación de todos los ciudadanos.