Perú

Elecciones 2026: conductas prohibidas al momento de votar en la cámara secreta

En la jornada electoral de este 12 de abril, los ciudadanos deberán respetar una serie de normas dentro de la cámara secreta. La ONPE recuerda que existen acciones específicas que pueden anular el voto o derivar en sanciones

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Elecciones 2026: restricciones y prohibiciones vigentes en las horas previas al domingo
Elecciones 2026: restricciones y prohibiciones vigentes en las horas previas al domingo| Andina

Durante las elecciones de 2026, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) estableció una serie de restricciones para garantizar la transparencia y el orden en los locales de votación. Uno de los puntos centrales está relacionado con el comportamiento de los electores dentro de la cámara secreta, donde se emite el voto.

Tres jóvenes, dos hombres y una mujer, dentro de una cámara de votación de cartón con el logo de ONPE, mirando una cédula de votación con expresión de duda.
Tres jóvenes votantes, visiblemente indecisos, deliberan en una cámara de votación de la ONPE antes de emitir su sufragio para las Elecciones Generales de Perú 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son las prohibiciones dentro de la cámara secreta?

  • No se permite el uso de cámaras, celulares ni equipos de video dentro de la cámara secreta. Los votantes no pueden ingresar a la cámara secreta con dispositivos que permitan tomar fotografías, grabar videos o transmitir imágenes. Esta medida protege la privacidad del sufragio, impide la difusión de la decisión del elector y evita cualquier intento de coacción o control sobre el sentido del voto.
  • Está prohibido ingresar con símbolos, letreros o cualquier forma de propaganda partidaria a los locales de votación. No se puede portar prendas, accesorios, papeles, banderas o cualquier objeto que haga alusión a partidos, candidatos o movimientos políticos dentro del local electoral. La prohibición abarca desde insignias hasta folletos o carteles, y apunta a mantener la neutralidad y el respeto entre los votantes, garantizando un entorno libre de presiones o influencias partidarias.
  • No se debe alterar el orden ni la fila durante el proceso electoral. Los ciudadanos deben respetar el turno asignado y el flujo establecido por los organizadores en el local de votación. No está permitido colarse, interrumpir el orden ni generar situaciones que dificulten el trabajo del personal electoral. El respeto por la fila y el proceso asegura un desarrollo ágil y seguro de la jornada.
  • Dudas para realizar tu voto. En caso de que sea la primera vez que emitas tu voto y tengas inconvenientes, recuerda solo consultar con el personal de la ONPE. Asimismo, no pidas a ninguna persona que marque por ti. Todo voto es reservado.
  • No puedes acudir en estado de ebriedad. En caso de que se detecte tu estado, las autoridades podrán detenerte.
Elecciones Generales 2026: así será el proceso de votación en tu mesa
Elecciones Generales 2026: así será el proceso de votación en tu mesa| Andina

¿Cómo votar este 12 de abril?

El domingo 12 de abril se realizarán las Elecciones Generales 2026 en Perú. Para votar correctamente, es fundamental seguir una serie de pasos establecidos por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Antes de salir de casa, los ciudadanos deben consultar en la web de la ONPE cuál es el local de votación que les corresponde. El único documento válido para sufragar es el DNI, por lo que es indispensable llevarlo consigo.

Al llegar al local, es importante ubicar la mesa de sufragio revisando los croquis y carteles de orientación. Una vez en la mesa, el votante debe identificarse presentando su DNI y dando su número de orden para que los miembros de mesa verifiquen sus datos. Luego, recibirá la cédula de votación, que debe estar firmada por el presidente de mesa.

En la cámara secreta, el ciudadano marcará sus opciones de preferencia, doblará la cédula y la depositará en el ánfora. Finalmente, deberá firmar y colocar su huella en la lista de electores, recoger su DNI y asegurarse de que su participación quede registrada. El horario de votación es de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.

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