Perú

Exportaciones pesqueras alcanzan USD 1.214 millones en el primer trimestre impulsadas por certificaciones

El avance en certificaciones sanitarias y la mayor presencia en mercados asiáticos y europeos consolidan el posicionamiento de los productos hidrobiológicos peruanos en el comercio global durante el inicio del 2026

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El número de certificaciones se incrementó de manera significativa frente al primer trimestre del 2025, con 2.488 registros más.
El número de certificaciones se incrementó de manera significativa frente al primer trimestre del 2025, con 2.488 registros más. Foto: difusión

El sector pesquero peruano mantiene un desempeño dinámico en los mercados internacionales durante el inicio del 2026, respaldado por el fortalecimiento de los controles sanitarios y la creciente demanda externa. Así lo informó la Autoridad Nacional de Sanidad e Inocuidad en Pesca y Acuicultura, organismo adscrito al Ministerio de la Producción.

En los tres primeros meses del año, la entidad emitió 7.118 certificados sanitarios para exportación, lo que permitió que 194 compañías peruanas coloquen 597.201,91 toneladas métricas de recursos hidrobiológicos en el extranjero. El valor total de estos envíos alcanzó USD 1.214,8 millones FOB, reflejando un avance significativo frente al mismo periodo del año anterior.

Mayor dinamismo exportador

El volumen de certificaciones creció con fuerza en comparación con el primer trimestre del 2025, registrando 2.488 documentos adicionales. Este incremento se tradujo en una expansión de 53,74%, lo que evidencia una mayor capacidad del país para atender los requerimientos de los mercados internacionales.

Desde Sanipes destacaron que este resultado responde al cumplimiento estricto de estándares sanitarios y de inocuidad, factores clave para sostener la presencia de los productos peruanos en el exterior. La emisión de certificados se consolida así como un elemento central para asegurar la calidad y trazabilidad de las exportaciones.

Productos y mercados clave

Entre los principales productos enviados al extranjero figuran la pota, anchoveta, jurel, langostinos y conchas de abanico, que concentran una parte importante de la oferta exportable del país. Estos recursos continúan posicionándose por su calidad y demanda sostenida.

Entre los bienes más exportados destacan la pota, la anchoveta, el jurel, los langostinos y las conchas de abanico.
Entre los bienes más exportados destacan la pota, la anchoveta, el jurel, los langostinos y las conchas de abanico. Foto: Andina

En cuanto a destinos, China, España, Corea del Sur, Tailandia y Japón lideraron las compras de productos hidrobiológicos peruanos. La diversificación de mercados ha permitido sostener el crecimiento del sector y reducir la dependencia de un solo comprador.

“Este resultado evidencia que el sector pesquero y acuícola peruano sigue fortaleciendo su competitividad internacional sobre la base de calidad, trazabilidad y cumplimiento sanitario. Cada certificado representa una oportunidad concreta para que más empresas peruanas lleguen al mundo con productos seguros y de alto valor”, afirmó el viceministro de Pesca y Acuicultura, Jesús Barrientos.

Proyecciones para el 2026

Las perspectivas para el resto del año apuntan a una continuidad en la tendencia positiva. Sanipes proyecta emitir 14.847 certificaciones al cierre del primer semestre y alcanzar 26.174 al finalizar el 2026, superando el total registrado en el 2025, que fue de 25.536 certificados.

“La confianza de los mercados internacionales en los productos hidrobiológicos peruanos se sostiene en un trabajo técnico serio y permanente. Desde Sanipes seguiremos fortaleciendo la eficiencia de los procesos de certificación para acompañar el crecimiento exportador del país”, señaló la presidenta ejecutiva de Sanipes, Mónica Saavedra.

La entidad remarcó que estas certificaciones garantizan que los productos cumplan con los requisitos exigidos por los países de destino, lo que facilita su ingreso a nuevos mercados y contribuye a la protección de la salud pública, en línea con la política sectorial.

Respecto a los mercados de destino, China, España, Corea del Sur, Tailandia y Japón encabezaron la demanda de productos hidrobiológicos peruanos.
Respecto a los mercados de destino, China, España, Corea del Sur, Tailandia y Japón encabezaron la demanda de productos hidrobiológicos peruanos. Foto: Revista y Pesca Medio Ambiente

Avance acumulado del sistema sanitario

Desde su creación, Sanipes ha emitido un total de 119.030 certificados sanitarios orientados a la exportación. Este acumulado refleja el rol creciente de la institución en el impulso del comercio exterior pesquero.

El fortalecimiento del sistema de certificación ha sido clave para mejorar la competitividad del sector, al asegurar estándares de calidad reconocidos internacionalmente y respaldar la sostenibilidad de las exportaciones en el largo plazo.

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