Estados Unidos impone aranceles de hasta 50% a manufacturas de cobre peruano: cerca de USD 500 millones en exportaciones afectadas

La medida ha encendido alertas entre los exportadores, al establecer restricciones para bienes con mayor grado de procesamiento. Foto: composición Infobae Perú/difusión

Las exportaciones peruanas de cobre con valor agregado enfrentan un nuevo escenario comercial tras la entrada en vigor de una medida arancelaria en Estados Unidos. La disposición, que impacta principalmente a manufacturas, podría comprometer cerca de USD 500 millones en envíos al mercado estadounidense, según estimaciones del Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior.

El anuncio ha generado preocupación en el sector exportador, ya que introduce barreras a productos con mayor nivel de elaboración, mientras que las materias primas mantendrían condiciones de acceso sin cambios. Desde la Cámara de Comercio de Lima se advierte que esta diferenciación podría afectar la competitividad de la industria local en segmentos de mayor valor.

Manufacturas de cobre, las más golpeadas

El director ejecutivo del Idexcam, Carlos Posada, explicó que los bienes alcanzados por el nuevo esquema incluyen alambres, barras, perfiles, chapas, bandas, hojas y accesorios de cobre. Estos productos, al ingresar al mercado estadounidense, podrían enfrentar aranceles que llegan hasta el 50%.

“Se trata de bienes con mayor nivel de elaboración. En tanto, la afectación en productos de acero y aluminio sería menor”, manifestó. Esta precisión evidencia que la medida se enfoca en manufacturas más sofisticadas, lo que representa un reto para la estrategia exportadora peruana orientada a agregar valor.

El nuevo régimen abarca productos como alambres, barras, perfiles, chapas, bandas, láminas y accesorios elaborados en cobre. Foto: Conductores del Norte

En 2025, Perú registró envíos cercanos a USD 500 millones en productos de cobre y sus manufacturas hacia Estados Unidos, volumen que ahora estaría sujeto a las nuevas condiciones arancelarias.

Cambios en la política comercial estadounidense

La medida responde a una proclama presidencial impulsada durante la administración de Donald Trump, la cual actualiza el tratamiento arancelario para importaciones de acero, aluminio y cobre. Entre los principales cambios destaca la ampliación del universo de bienes gravados y, en algunos casos, la aplicación del arancel sobre el valor total del producto importado.

Este ajuste incrementa el costo de ingreso al mercado estadounidense para diversos productos manufacturados. Según el Idexcam, el impacto se concentra en artículos con mayor transformación industrial, mientras que los productos básicos mantienen su tratamiento previo.

“Si bien la medida preserva el acceso al mercado estadounidense para productos primarios, afecta la competitividad de las exportaciones peruanas con mayor valor agregado, particularmente en actividades como el trefilado, laminado y extrusión de cobre”, comentó Posada.

La disposición se origina en una proclama presidencial promovida durante el gobierno de Donald Trump. Foto: Mercado Libre

Materias primas quedan al margen y retos para el Perú

A diferencia de las manufacturas, las exportaciones de minerales de cobre, cátodos y chatarra, así como residuos de hierro, acero y aluminio, no se verían alcanzadas por el nuevo esquema arancelario. Esto implica que los envíos de menor procesamiento seguirán ingresando a Estados Unidos bajo las condiciones actuales.

Sin embargo, el hecho de que Perú no cuente con un trato preferencial dentro de esta medida limita su margen de respuesta frente a otros países competidores que sí podrían tener ventajas comerciales. Esta situación podría traducirse en una pérdida de posicionamiento en segmentos de mayor valor.

Ante este contexto, desde el gremio empresarial se subraya la necesidad de vigilar de forma constante las decisiones comerciales de los principales socios del país. Asimismo, se plantea como prioridad impulsar la diversificación de mercados y fortalecer la oferta exportable con mayor valor agregado, con el fin de reducir la exposición a cambios en políticas externas.