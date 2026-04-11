Elecciones 2026: estos delitos electorales podrían llevarte hasta 10 años a prisión

Cerca de 2 millones y medio de jóvenes van a votar por primera vez en elecciones 2026. Foto: Andina

A pocas horas de las Elecciones Generales 2026, las autoridades han intensificado las campañas informativas para recordar a la ciudadanía que el respeto a las normas electorales es clave para garantizar un proceso democrático transparente y ordenado. En ese contexto, el Ministerio Público del Perú advirtió que una serie de conductas consideradas delitos electorales pueden acarrear severas sanciones, que van desde multas e inhabilitación hasta penas de prisión que alcanzan los 10 años.

Estas disposiciones no solo buscan prevenir actos que puedan alterar el normal desarrollo de los comicios, sino también proteger el derecho al voto de los más de 26 millones de peruanos. Las autoridades han reiterado que tanto ciudadanos como comercios, organizaciones políticas y cualquier actor involucrado en el proceso deben cumplir estrictamente la normativa vigente.

¿Cuáles son los delitos electorales y qué sanciones implican?

El organismo electoral ha establecido medidas para que las votaciones del domingo 02 de octubre se lleven a cabo de forma segura. (Infobae Perú).

Uno de los aspectos más conocidos es la denominada ley seca, que prohíbe la venta de bebidas alcohólicas desde las 8:00 a. m. del día previo a la elección hasta las 8:00 a. m. del día siguiente. El incumplimiento de esta medida puede derivar en una pena de hasta seis meses de prisión, además de sanciones económicas e inhabilitación. Esta restricción busca evitar incidentes o alteraciones del orden público que puedan afectar la jornada electoral.

Otro delito grave es la perturbación o impedimento del proceso electoral. Según la normativa, cualquier persona que, mediante violencia o amenazas, intente obstaculizar el desarrollo de las votaciones o el funcionamiento de las mesas de sufragio puede enfrentar penas de hasta 10 años de cárcel. Este tipo de conductas es considerado especialmente grave, ya que atenta directamente contra la esencia del sistema democrático.

Asimismo, se recuerda que están prohibidas las manifestaciones o reuniones políticas durante los dos días previos a los comicios. La finalidad de esta restricción es garantizar un periodo de reflexión para el electorado. Quienes incumplan esta disposición pueden recibir penas de hasta 2 años de prisión, dependiendo de la gravedad de los hechos.

En la misma línea, la normativa establece la suspensión de toda propaganda electoral desde 24 horas antes del día de la votación. Esto incluye la difusión de mensajes proselitistas en espacios públicos, medios de comunicación y plataformas digitales. La infracción de esta medida también puede ser sancionada con hasta 2 años de cárcel, además de otras penalidades administrativas.

Las autoridades han exhortado a la población a informarse adecuadamente y evitar incurrir en prácticas prohibidas, muchas veces por desconocimiento. Asimismo, recordaron que durante la jornada electoral se desplegarán operativos de fiscalización en coordinación con la Policía Nacional y otros organismos competentes, con el fin de detectar y sancionar cualquier irregularidad.

¿Dónde votar en las Elecciones 2026?

1. Ingresa a la plataforma oficial de consulta ONPE Visita https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/ desde tu computadora, tablet o celular.

2. Digita tu número de DNI El sistema te pedirá ingresar tu número de DNI. Haz clic en “Consultar”.

3. Visualiza tu información electoral La plataforma mostrará tus nombres y apellidos, el distrito de residencia asociado a tu DNI y, debajo, el detalle de tu local de votación:

Nombre del local (colegio, instituto, universidad, etc.)

Dirección exacta y referencia geográfica

Número de mesa de sufragio

Número de orden en la lista de electores

Pabellón, piso y aula asignada (si corresponde)

Indicación de si fuiste designado miembro de mesa (titular o suplente)

Opciones para ver el mapa del local y descargar el croquis

4. Descarga o imprime tus datos Guarda una captura de pantalla, descarga el croquis o imprime la información. Esto te facilitará el ingreso y ubicación el día de la elección, especialmente si la señal de internet falla en la puerta del local.

Recuerda que el horario para asistir a votar es desde las 7 a.m. hasta las 5 p.m. del domingo 12 de abril. Una vez vencido este plazo, se cerrarán las mesas para proceder con el conteo de votos a nivel nacional.