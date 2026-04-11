Candidatos al Senado por el Callao: Lista oficial de partidos y postulantes para las Elecciones 2026

La imagen muestra el mapa político del Callao, una ánfora de la ONPE y una mano votando frente al Congreso, anticipando las Elecciones 2026 para el Senado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este domingo 12 de abril, el Perú vivirá una jornada electoral sin precedentes. Más de 27 millones de ciudadanos acudirán a las urnas no solo para elegir al próximo presidente y vicepresidentes de la República, sino también para renovar por completo el Congreso Nacional, que tras más de 30 años vuelve al sistema bicameral: Senado y Cámara de Diputados. Esta reforma, largamente debatida y finalmente aprobada en 2024, busca dotar de mayor calidad, representatividad y equilibrio al Poder Legislativo, en un contexto de fragmentación política y desconfianza social.

El regreso a la bicameralidad marca un hito institucional. Desde el autogolpe de 1992 y la Constitución de 1993, el Perú funcionó con un Congreso unicameral que, aunque ágil en teoría, terminó sumido en crisis de legitimidad, inestabilidad y falta de control mutuo. Ahora, la expectativa es que el Senado actúe como cámara de reflexión, frene excesos y contribuya a una mejor fiscalización y debate de las leyes. Sin embargo, también hay escepticismo: ¿bastará el cambio estructural para mejorar la calidad democrática, o persistirá la proliferación de partidos y la escasa preparación de algunos legisladores?

Ciudadanos peruanos revisan los padrones electorales con sus DNI en mano, formando largas filas en un centro de votación, mientras el personal de la ONPE los asiste durante una jornada electoral en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Listas de candidatos del Callao al Senado por partido político

A continuación, se detalla el orden y los nombres de los candidatos al Senado por el Callao, agrupados por partido político, según la información oficial de la ONPE y el JNE:

Ahora Nación

Alfonso López Chau Carmen Correa

Venceremos

Duberlí Rodríguez Aída García Naranjo

Alianza para el Progreso

César Acuña Marisol Espinoza

Avanza País

Fernán Altuve-Febres Karol Paredes

Fe en el Perú

Boris Paz de la Barra Jesús Fregeiro

Frepap

Ysidoro Bellido Edith Quispe

Fuerza Popular

Miguel Torres Martha Chávez

Fuerza y Libertad

Fiorella Molinelli David Novoa

Juntos por el Perú

José Castillo Silvana Robles

Libertad Popular

Pedro Cateriano Diana Calderón

Partido Aprista Peruano

Carla García Jorge del Castillo

Obras

Daniel Barragán Agripina Del Pilar

Partido de los Trabajadores y Emprendedores

Nélida Cuayla Winston Huamán

Partido del Buen Gobierno

Flavia Figallo Patricia Iturregui

Partido Demócrata Unido Perú

Charlie Carrasco María Paredes

Partido Demócrata Verde

Alex Gonzales Maruja Inquilla

Partido Demócrata Federal

Virgilio Acuña Mirian Chipana

Somos Perú

Guillermo Aliaga Matilde Fernández

Partido Frente de la Esperanza

Elizabeth León Carlos Cuaresma

Partido Morado

Luis Durán Lilia Salcedo

Partido País para Todos

Amelia Príncipe Vladimir Meza

¿Por qué vuelve la bicameralidad?

El sistema bicameral —Senado y Cámara de Diputados— existió en el Perú durante buena parte del siglo XX, hasta el autogolpe de 1992, cuando fue eliminado por la reforma constitucional de Alberto Fujimori. La experiencia unicameral, aunque simplificó el trámite legislativo, provocó problemas como la falta de controles cruzados, el aumento de leyes “populistas” y la dificultad de fiscalizar adecuadamente al Ejecutivo y al propio Congreso. La reforma aprobada en 2024, tras un referéndum y un amplio debate, busca que el Senado sea una cámara de “reflexión”, que revise proyectos, fiscalice nombramientos clave y asuma un rol de contención frente a mayorías circunstanciales.

Un especialista de la ONPE detalla el regreso al sistema bicameral en Perú. Aprende cómo se elegirán los 130 diputados y 60 senadores y cómo emitir tu voto correctamente, incluyendo el uso opcional del voto preferencial.

El papel del Senado: ¿qué funciones tendrá?

El Senado tendrá 60 integrantes y entre sus atribuciones destacan: revisar y aprobar leyes, fiscalizar designaciones de altos funcionarios (ministros, magistrados, embajadores), aprobar tratados internacionales y actuar como cámara de reflexión y control político. También podrá iniciar investigaciones parlamentarias y aprobar reformas constitucionales, funciones que buscan dar mayor solidez y equilibrio al sistema democrático.

¿Qué significa el retorno a la bicameralidad para el Perú? Te contamos el contexto histórico, desde el autogolpe de 1992, los intentos fallidos por restituirla y cómo se aprobó finalmente este cambio que redefine la estructura del poder legislativo en el país.

Consejos para un voto informado

Consulta la lista completa de candidatos en las plataformas de ONPE y JNE.

Revisa los símbolos y fotos, ya que los nombres no aparecen impresos en la cédula.

Analiza la experiencia, trayectoria y propuestas de los postulantes al Senado y la Cámara Baja.

Considera el impacto de tu voto en la calidad de las leyes, el control político y la fiscalización.

Organiza tu jornada: recuerda llevar tu DNI, ubicar tu local y mesa de votación y planificar tu tiempo.