Perú

SNMPE pondrá en debate reformas clave para impulsar la inversión y la competitividad en el Perú en XVI Simposio de Minería

La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía reunirá a líderes empresariales y expertos internacionales para consensuar propuestas de políticas públicas orientadas al próximo gobierno, con énfasis en dinamizar la economía, mejorar la institucionalidad y cerrar brechas estructurales

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SNMPE pondrá en debate reformas clave para impulsar la inversión y la competitividad en el Perú en XVI Simposio de Minería
SNMPE pondrá en debate reformas clave para impulsar la inversión y la competitividad en el Perú en XVI Simposio de Minería

El SIMPOSIO – XVI Encuentro Internacional de Minería, organizado por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), se posiciona como el principal foro para discutir las reformas prioritarias que necesita el Perú ante el inicio de un nuevo ciclo gubernamental. El evento, que se llevará a cabo del 26 al 28 de mayo en el Hotel JW Marriott de Lima, busca articular una agenda pública sólida que responda a los desafíos de inversión, competitividad e institucionalidad que enfrenta el país en un contexto de alta competencia global y creciente incertidumbre política.

Entre los ejes del simposio destaca la mesa redonda “Principales Planteamientos de Políticas Públicas para las Propuestas del Nuevo Gobierno”, espacio que reunirá a referentes del sector empresarial y expertos económicos para delinear propuestas concretas que contribuyan a la reactivación económica y al fortalecimiento del clima de inversión. El objetivo es generar consensos multisectoriales y trasladar al próximo Ejecutivo una hoja de ruta orientada a la simplificación de procesos, la seguridad jurídica y la mejora de la capacidad de gestión estatal.

Minería Perú

Luis Miguel Castilla, director ejecutivo de Videnza Instituto y exministro de Economía y Finanzas, liderará la discusión técnica. Castilla subraya que el país requiere una agenda de reformas estructurales clara y consensuada, capaz de restablecer el dinamismo económico, reducir la sobrecarga regulatoria y garantizar condiciones más predecibles para los inversionistas. Estas acciones, sostiene, deben convertirse en pilares centrales de la política pública del próximo gobierno para enfrentar la actual desaceleración y recuperar la confianza empresarial.

Líderes empresariales y expertos debatirán sobre competitividad y gobernanza

El panel contará con la participación de Felipe James, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI); Julia Torreblanca, presidenta de la SNMPE; David Tuesta, presidente ejecutivo del Consejo Privado de Competitividad; y Antonio Cusato Novelli, economista de país del Banco Mundial. Cada uno, desde su experiencia sectorial e institucional, expondrá los retos más apremiantes que enfrenta el Perú, como la sobrecarga regulatoria, la frágil articulación institucional y las persistentes brechas en infraestructura.

mineria - Las Bambas
mineria - Las Bambas

Durante el simposio, los panelistas presentarán alternativas para mejorar el clima de inversión, promover la competitividad y acelerar el crecimiento sostenible. La discusión incluirá propuestas para optimizar la gestión pública, incentivar la formalización y desarrollar proyectos de infraestructura estratégica, así como mecanismos para atraer capitales y fortalecer la integración del sector minero con otras áreas productivas.

Una cita clave para definir la agenda minera y económica del Perú

Bajo el lema “Minería que integra, construye el presente, transforma el futuro”, el XVI SIMPOSIO convocará a líderes empresariales, autoridades, representantes de la academia y expertos internacionales, quienes analizarán tanto los desafíos inmediatos como las oportunidades de largo plazo para el sector minero y la economía nacional. El evento buscará consensuar una visión compartida que permita enfrentar la volatilidad global y consolidar al Perú como un destino atractivo para la inversión en minería, energía e infraestructura.

Una de sus principales líneas de pensamiento fue la articulación entre la minería y otras actividades económicas, especialmente el sector agrícola.
Una de sus principales líneas de pensamiento fue la articulación entre la minería y otras actividades económicas, especialmente el sector agrícola. Foto: Perú Info

El encuentro también será escenario para el intercambio de experiencias internacionales y la identificación de buenas prácticas en políticas públicas, con el propósito de que el próximo gobierno cuente con insumos técnicos y consensos multisectoriales que faciliten la toma de decisiones estratégicas y sostenibles en beneficio del país.

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