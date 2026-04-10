Rodrigo Fernandini reconoce que su esposa es la clave de su éxito: “Ella es la razón por la cual me ha ido tan bien”

Magaly Medina aplaude la valentía de Rodrigo Fernandini, quien reconoce abiertamente la importancia de su esposa en su éxito profesional. El chef comparte detalles íntimos de su vida familiar y cómo cada decisión importante la toma junto a ella. ATV/ Magaly TV La Firme.

La reciente entrevista de Rodrigo Fernandini en el pódcast de Magaly Medina, difundida en el entorno de Magaly TV La Firme, lejos del escándalo o la polémica habitual, esta vez el foco se centró en una confesión íntima y poco común, donde el chef reconoció públicamente el rol fundamental de su esposa en su crecimiento personal y profesional.

Fue la propia conductora quien adelantó el tono de la conversación, destacando la relevancia de lo que estaba por escucharse. “Lo entrevisté en mi pódcast, que salió hoy a las ocho de la noche, donde me confiesa algo que muy pocos hombres tienen la valentía y la hombría de decir. A mí me parece que una persona, un hombre que reconoce que su compañera de vida, que la que ha escogido para esposa y madre de sus hijos, es un factor importante en su éxito profesional, a mí me parece que es un hombre en quien uno debe de fiarse”, expresó.

La afirmación central no tardó en llegar y marcó el momento más comentado de la entrevista. “Mi esposa es la razón por la cual me ha ido tan bien en mi carrera”, dijo Fernandini, en referencia directa a su esposa Abigail Ferro. Lejos de tratarse de una frase aislada, el chef profundizó en el impacto concreto que su pareja tiene en su vida diaria y en la toma de decisiones.

Chef Rodrigo Fernandini sorprende al reconocer a su esposa como clave de su éxito. Captura: Magaly TV La Firme.

“Creo que ella es mi cable a tierra y la que me aterriza. Yo: ‘Oye, hagamos esto’. Y dice: ‘¿Pero has pensado en esto? ¿Has hecho esto?’. Y yo como que: ‘No, tienes razón’. Entonces, de ninguna manera yo estaría donde estoy sin, sin mi esposa, Abi, ¿no?”, añadió, dejando en evidencia una dinámica basada en la confianza y la complementariedad.

La reacción de Medina fue inmediata y emocional. “Qué bonito. Vaya, bien difícil que un hombre a veces reconozca que su esposa es pieza fundamental”, comentó, reforzando la idea de que este tipo de declaraciones no son frecuentes en el ámbito público. Sin embargo, Fernandini fue más allá, reafirmando su postura con total convicción: “No, es lo más importante. Creo que ella me ha ayudado a tomar las decisiones más inteligentes de mi carrera. Ninguna decisión la tomo sin mi esposa”. Ante la repregunta de la conductora —“¿Sin consultarle?”—, el chef respondió sin titubeos: “Sin consultarle”.

Chef Rodrigo Fernandini sorprende al reconocer a su esposa como clave de su éxito. Captura: Magaly TV La Firme.

Una vida estable

En medio de un tono más distendido, también compartió una frase que resume su filosofía de vida en pareja: “Mi mujer me dice: ‘Mi amor, happy wife, happy life’”, dijo entre risas, reflejando una relación donde el equilibrio emocional parece ser clave. Y es que, el chef mantiene una vida familiar estable junto a su esposa y sus dos hijos, lo que, según él mismo, constituye su mayor prioridad.

Más allá de esta dimensión personal, la entrevista también permitió conocer el recorrido profesional de Fernandini, marcado por el esfuerzo y la perseverancia. A sus 35 años, el chef no solo ha construido una carrera sólida en la gastronomía, sino que también ha logrado posicionarse como influencer gastronómico, llevando su contenido a plataformas digitales donde conecta con miles de seguidores.

Chef Rodrigo Fernandini sorprende al reconocer a su esposa como clave de su éxito. Captura: Magaly TV La Firme.

Su inicio

Sin embargo, su historia no siempre estuvo ligada al éxito. En uno de los momentos más reveladores de la conversación, recordó sus inicios en Estados Unidos, donde enfrentó condiciones difíciles. “Yo me considero una persona muy soñadora”, comenzó diciendo, antes de relatar uno de los episodios más duros de su vida: “Mira, te cuento brevemente. Yo cuando llegué a California, dormí en mi carro por un mes, porque no tenía los medios”. La reacción de Medina evidenció sorpresa: “¿Para alquilar un cuarto, un departamento?”. A lo que él respondió: “Compré un carro de quinientos cocos y con ese carro yo me iba a mi trabajo en Four Seasons”.

Durante ese periodo, Fernandini trabajó intensamente para abrirse camino en la industria gastronómica. “Estuve un año en este trabajo, donde conocí uno de mis mejores mentores, Jason Pond, un gringo, que me enseñó muchísimo de filosofía de vida también dentro y fuera de la cocina. Yo igual llegaba temprano, el primerito, me esforzaba un montón”, relató. Incluso compartió detalles cotidianos de esa etapa: “A veces sí”, dijo entre risas al recordar que utilizaba las instalaciones del trabajo para asearse.

Con el paso del tiempo, ese esfuerzo dio frutos. Tras casi una década de trabajo en California, logró dar el salto hacia el emprendimiento y abrir su propio restaurante, Artesano, en Nueva York, consolidando así una carrera internacional. Hoy, divide su tiempo entre Lima y Estados Unidos, gestionando sus negocios y desarrollando contenido digital.

Chef Rodrigo Fernandini sorprende al reconocer a su esposa como clave de su éxito. Captura: Magaly TV La Firme.

“Yo quería un espacio de comida en la TV”

En ese sentido, también abordó su relación con los medios tradicionales. “Me lo han ofrecido en más de una oportunidad y mira cómo es la vida. Yo soñaba con tener un espacio en la televisión de cocina. Yo decía: ‘Oye, cómo no me llama el dos, cómo no me llama el cuatro’”, recordó. No obstante, su perspectiva cambió con el tiempo: “Yo soy muy creyente y Dios siempre tiene un mejor plan que el tuyo. Entonces, yo digo, bueno, por algo pasan las cosas. Pero también soy de las personas que dice: ‘Si no te van a dar la oportunidad, tienes que crearte la oportunidad’. Entonces, yo mismo me volví mi productor, mi director, mi guionista y hice mis videos de cocina”.

Finalmente, el chef volvió al tema que, desde el inicio, marcó el eje emocional de la entrevista: su familia. “No hay un proyecto más grande que mi familia”, afirmó con firmeza. Y aunque reconoció la dificultad de equilibrar su vida profesional con la personal, dejó en claro que hace un esfuerzo consciente por lograrlo. “Es difícil, una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo, de balancear un poco mis tiempos, estar con ellos”, explicó.

Incluso compartió una rutina familiar que refleja sus prioridades. “Tenemos dos reglas en mi casa. La primera es: la primera hora y media o dos horas, si es posible, del día son para ellos. Entonces, yo me levanto, no miro ni mi teléfono, bajamos, tengo gallinas, así que le damos de comer a las gallinas con mis hijos. Jugamos con los perritos, hacemos desayunos juntos, cocinamos”, relató

Chef Rodrigo Fernandini sorprende al reconocer a su esposa como clave de su éxito. Captura: Magaly TV La Firme.