Perú

MML intentó frenar mitines finales de Nieto y López Chau en centro de Lima: fiscalizadores presentes y apagón en espacio público

Nieto optó por dirigirse a sus seguidores desde el local de su agrupación en Paseo Colón, mientras que López Chau lo hizo desde la Plaza 2 de Mayo, ambos espacios ubicados en el centro histórico de Lima, declarado zona intangible

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La MML trató de impedir los cierres de campaña de los candidatos Jorge Nieto y Alfonso López Chau, ambos realizados en el centro histórico

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) intentó este jueves frenar la realización de los cierres de campaña de los candidatos presidenciales Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno) y Alfonso López Chau (Ahora Nación), ambos realizados en el centro histórico de Lima.

Nieto, conocido por su retraso en la última jornada del debate presidencial debido al intenso tráfico propio del inicio del feriado por Semana Santa, eligió dirigirse a sus simpatizantes desde el balcón del local de su agrupación, situado en la avenida 9 de Diciembre, Paseo Colón.

Seguidores del candidato acudieron con banderolas, polos y globos. Previamente, personal de fiscalización municipal solicitó el retiro de los asistentes, con el argumento de mantener el orden en la vía pública, según imágenes difundidas por Canal N.

La televisora informó que la circulación del Metropolitano continuó normalmente; los buses cruzaban la zona y los fiscalizadores permitían el paso de los vehículos, abriendo el acceso cada vez que una unidad requería transitar.

Reporte en vivo muestra el mitin final del candidato Jorge Nieto, donde sus seguidores con banderas amarillas se vieron en la necesidad de abrir paso al transporte público, evidenciando problemas de organización. Canal N

El personal de serenazgo arribó en motocicletas y permaneció en el lugar, con el objetivo de disuadir la permanencia de los partidarios. Pese a ello, Nieto se presentó ante el público y recordó a las víctimas de las protestas antigubernamentales de 2022 y 2023. “Aquí están los que fueron asesinados en diciembre de 2022 y enero de 2023, van a tener justicia”, afirmó.

La jefa de prensa del partido, Erika Ames, dijo a RPP que no se permitió instalar el estrado previsto para el cierre de campaña, a pesar de contar con garantías tramitadas ante el Ministerio del Interior y la supervisión de una fiscal. El evento tenía programada la presentación de tres artistas, pero solo se realizó un recorrido sin escenario fijo.

En la Plaza 2 de Mayo, donde López Chau encabezó su mitin, la municipalidad apagó las luces, aunque la falta de iluminación de ese espacio público no modificó el desarrollo del acto. López Chau, exrector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), estuvo acompañado por fiscalizadores y agentes municipales.

“Cuando está cohesionada la nación, cuando está envuelta en música, en valores, en arte y se convierte en una nación encantada, le inyecta el espíritu a las invasiones y la desafía. Por eso es un factor poderosísimo”, expresó el candidato, quien estuvo acompañado de Harvey Colchado, el retirado coronel especializado en investigar la corrupción en las esferas del poder.

Imágenes del ambiente en la Plaza Dos de Mayo durante el mitin de cierre de campaña del candidato Alfonso López Chau. A pesar de una prohibición municipal, simpatizantes se reunieron frente a la sede de la CGTP en medio de un fuerte resguardo policial. | Réplica

Prohibición

La MML había reiterado en la víspera la prohibición de marchas, manifestaciones y concentraciones públicas o políticas en el Centro Histórico, catalogado como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco y declarado “zona intangible” en 2023.

La autoridad municipal instó a respetar esta disposición, adoptada durante la gestión del exalcalde y también aspirante presidencial Rafael López Aliaga, luego de que Ricardo Belmont, también candidato por el partido Obras, llenara la mitad de la Plaza San Martín durante un mitin.

“Invocamos a la ciudadanía a tomar conciencia y cuidar este espacio que nos representa a todos. Proteger el Centro Histórico es proteger nuestra historia”, señaló en un comunicado.

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