Perú

Loreto elige a sus próximos diputados: la lista de quiénes postulan en las Elecciones 2026

La región elegirá a cuatro representantes al Congreso. Más de un centenar de candidatos compiten en una de las circunscripciones más extensas del país

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Composición digital con el Congreso de Perú, bandera peruana, mapa de Perú con Loreto en rojo, y una mano depositando un voto en una urna con el logo ONPE
Loreto definirá a sus cuatro diputados en una elección con amplia participación de partidos y candidatos. (Infobae / Fotocomposición)

Loreto llega a las Elecciones Generales 2026 con un escenario particular. Como la región más grande del Perú y con una geografía dominada por la Amazonía, los retos en conectividad, acceso a servicios básicos y desarrollo económico siguen marcando la agenda pública.

Este domingo 12 de abril, los ciudadanos acudirán a las urnas para elegir al próximo presidente de la República y a sus representantes en el Congreso bicameral. En el caso de Loreto, la circunscripción elegirá cuatro diputados, con una oferta amplia de partidos y candidatos en competencia.

En total, 34 partidos políticos presentan 136 candidaturas a la Cámara de Diputados por Loreto, reflejando un escenario de alta fragmentación electoral.

La jornada electoral se desarrollará entre las 7:00 a. m. y las 5:00 p. m. en todo el país. Para conocer el local de votación, número de mesa y dirección exacta, los electores pueden consultar con su DNI en la plataforma de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Candidatos a diputados por Loreto

A continuación, la lista de postulantes organizada por partido político:

Ahora Nación

  • Polansky Rodriguez Yong – N° 1
  • Ylmer Elisa Pizango Gomez – N° 2
  • Vladimir Enzo Camones Jaimez – N° 3
  • Aldi Alida Guerra Teixeira – N° 4
Cuatro paneles mostrando fotos tipo carné de dos hombres y dos mujeres, junto a un logo rojo con un casco blanco y la palabra "Nación"
Los candidatos de Ahora Nación a la Cámara de Diputados por la región Loreto. (Voto Informado - JNE)

Alianza Electoral Venceremos

  • Idelia Antonieta Calderon Ramos – N° 1
  • Luis Alberto Vargas Coral – N° 2
  • Walter Gerald Rodriguez Noriega – N° 4

Alianza para el Progreso

  • Rita Mercedes Chavez Paredes – N° 1
  • Frank Jackson Valderrama Chavez – N° 2
  • Juana Vela Valles de Santoyo – N° 3
  • Jorge Luis Monasi Franco – N° 4
Cuatro retratos de frente de candidatos, dos hombres y dos mujeres, con sus nombres abajo y un logo circular al lado derecho de cada imagen
Los candidatos de Alianza por el Progreso al Congreso por la región Loreto para las elecciones generales de 2026. (Voto Informado - JNE)

Avanza País

  • Magno Caycho Espiritu – N° 1
  • Bertha Cristina Ahuite Cotrina – N° 2
  • Elmer Acho Panduro – N° 3
  • Alicia Maria del Castillo Delgado – N° 4
Cuatro retratos individuales de candidatos, dos hombres y dos mujeres, junto al logo de Avanza País, sobre un fondo blanco
Los candidatos de Avanza País para la Cámara de Diputados por la región Loreto, quienes competirán en las próximas Elecciones Generales de 2026. (Voto Informado - JNE)

Fe en el Perú

  • Alex Edwar Mendoza Arevalo – N° 1
  • Rocio del Pilar Freitas Moreno – N° 2
  • Pablo Eli Taricuarima Pinedo – N° 3
  • Xuxa Leyssy Da Silva Ruiz – N° 4

FREPAP

  • Graciano Llanos Sangay – N° 1
  • Sara Alicia Avila Valles – N° 2
  • Manuel Tarrillo Saldaña – N° 3
  • Delia Ccoscco Balladares – N° 4

Fuerza Popular

  • Moore Llens Brunner Ruiz – N° 1
  • Nary Benvinda Pinasco Montenegro – N° 2
  • Cesar Manuel Vidaurre Floridas – N° 3
  • Ana Luisa Yuffra Lugo – N° 4
Cuatro retratos de frente de candidatos electorales: un hombre mayor, dos mujeres y un hombre más joven, con logotipos "K" anaranjados
]Fuerza Popular y sus cuatro candidatos a la Cámara de Diputados por la región Loreto. (Voto Informado - JNE)

Fuerza y Libertad

  • Patricia Maria Huaman Vasquez – N° 1
  • Dino Alfieri Degregori Pinedo – N° 2
  • Priscila Suylan Pinedo Ayllon – N° 3
  • Tito Miguel Perez Elizalde – N° 4

Juntos por el Perú

  • Azucena Isla Rojas – N° 1
  • Matusael Zambrano Sandoval – N° 2
  • Lindomira Santana Martinez – N° 3
  • Hector Minguillo Chaname – N° 4
Cuatro fotografías de cabeza y hombros de candidatos: dos mujeres y dos hombres, cada una con el logo de un partido político en rojo y verde a su lado
Los cuatro candidatos a la Cámara de Diputados por la región Loreto del Partido Juntos por el Perú. (Voto Informado - JNE)

Libertad Popular

  • Jaime Soplin Perea – N° 1
  • Orocia Margoth Pezo Garcia – N° 2

Partido Aprista Peruano – APRA

  • Ruth Andrea Garay Simons – N° 1
  • Pablo Martin Casuso Chavez – N° 2
  • Marcelo Zumaeta Peña – N° 4
El APRA inscribió a tres candidatos políticos para la Cámara de Diputados.
Ruth Andrea Garay Simons, Pablo Martin Casuso Chavez y Marcelo Zumaeta Peña, candidatos de APRA, se preparan para las elecciones generales de 2026 en la región Loreto. (Voto Informado - JNE)

Partido Cívico Obras

  • Alejandro Esquivel Perez – N° 1
  • Dicire Patricia Alvarez Sanchez – N° 2
  • Jose Adrian Lavi Piña – N° 3
  • Rosa Melendez Cardenas – N° 4
Cuatro recuadros con fotos de tipo pasaporte de dos hombres y dos mujeres, con sus nombres debajo y el logo 'OBRAS' al lado derecho
Los cuatro candidatos del Partdio Obras a la Cámara de Diputados por la región Loreto para las Elecciones Generales de 2026. (Voto Informado - JNE)

Partido del Buen Gobierno

  • Kattia Caroly Jimenez Villacorta – N° 1
  • Rafael Alberto Vela Pinedo – N° 2
  • Berta Nicolas Flores – N° 3
  • Cesar Gonzales Arroyo – N° 4
Cuatro retratos de frente de candidatos políticos junto a un logo de sol rojo y amarillo. Los nombres están debajo de cada foto
Ahora Nación inscribió a cuatro candidatos a la Cámara de Diputados por Loreto. (Voto Informado - JNE)

Partido Demócrata Verde

  • Vivien Mercedes Altamirano Piro – N° 2
  • Mahatma Benito Vargas Vargas – N° 3
  • Gabriela Patricia Altamirano Piro – N° 4

Partido Democrático Federal

  • Julio Cesar Zumaeta Pinedo – N° 1
  • Maria Carmen Rios Fonseca Vda de Valdez – N° 2
  • Tito Torres Flores – N° 3
  • Jessica Sotelo Sotelo – N° 4

Partido Democrático Somos Perú

  • Ana Zadith Zegarra Saboya – N° 1
  • Jaime Marin Garcia – N° 2
  • Almendra Yarame Montoya – N° 3
  • Neizher Franz Max Horna – N° 4
Cuatro paneles verticales, cada uno con la foto de primer plano de un candidato, el logotipo rojo de "SOMOS PERÚ" y el nombre del candidato debajo
Los cuatro candidatos a diputado por Loreto del partido Somos Perú para las elecciones generales de 2026. (Voto Informado - JNE)

Partido Frente de la Esperanza 2021

  • Erges Bocanegra Picon – N° 1
  • Monica Maylis Rengifo Acosta – N° 2
  • Limber Zumba Vasquez – N° 3
  • Gaby Romayna Geman – N° 4

Partido Morado

  • Esar Neyzer Flores Vela – N° 1
  • Isis Janeth Rojas Salazar – N° 2
  • Rilke Chong Vela – N° 3
  • Ligia Beatriz Tello Ruiz – N° 4

Partido País para Todos

  • Fidel Amasifuen Vela – N° 1
  • Laudicia Silva Peña – N° 2
  • Junior de la Cruz Tushupe – N° 3
  • Lerida Rubi Silvano Upari – N° 4
Cuatro recuadros con fotos tipo carné de candidatos: un hombre de mediana edad, una mujer, un hombre joven y otra mujer, todos junto a un logo amarillo de carretera
Los cuatro candidatos a diputado por Loreto, se presentan en sus retratos oficiales con el logo de 'País para Todos' para las Elecciones Generales 2026. (Voto Informado - JNE)

Partido Cooperación Popular

  • Moises Zarmiento Guedes – N° 1
  • Leily Melina Ramirez Vela – N° 2
  • Elmer Madrid Rios Huazanga – N° 3
  • Merly Garcia Pinedo – N° 4

Partido Integridad Democrática

  • Oscar Alonso Huamani Manay – N° 1
  • Sly Fiorella Paredes Greffa – N° 2
  • Hilario Demetrio Velarde Maldonado – N° 3
  • Samanta Danae Valera Rojas – N° 4

Perú Libre

  • Laudio Betman Pinedo Macedo – N° 1
  • Eva Lucia Matute Panaifo – N° 2
  • Fernando Ronald Paisig Vela – N° 3
  • Margarita Maria Fasanando Trigozo – N° 4
Cuatro fotografías tipo carnet de candidatos: dos hombres y dos mujeres. Cada foto está en un recuadro blanco con un icono de lápiz rojo
Los candidatos a diputado por la región Loreto para las Elecciones Generales de 2026 del partido Perú Libre. (Voto Informado - JNE)

Perú Primero

  • Jorge Enrique Melendez Celis – N° 1
  • Raquel Rodriguez Suarez – N° 2
  • Julio Benites Mejia – N° 3
  • Patricia Vasquez Valderrama de Taricuarima – N° 4

Perú Moderno

  • Leonidas Sandoval Davila – N° 1
  • Rosa Francisca Diaz Melendez – N° 2
  • Jose Antonio Galan Pasmiño – N° 3
  • Andreita Manuyama Melendez – N° 4

Podemos Perú

  • Rafael Pezo Diaz – N° 1
  • Cecilia Elizabeth Barzola Tapia – N° 2
  • Herbert Sanchez Riveyro – N° 3
  • Rosalina Miranda Chavez – N° 4
Cuatro recuadros muestran las fotos de frente de cuatro candidatos (dos hombres, dos mujeres) junto al logo de un partido político y sus nombres
Podemos y sus cuatro candidatos a diputado por Loreto para las Elecciones Generales de 2026. (Voto Informado - JNE)

Primero la Gente

  • Luis Amadeo Paucar Luque – N° 1
  • Frank Antony Alado Huayta – N° 3

Progresemos

  • Rlando Alfredo Moreno Soto – N° 1
  • Martha Mariana Sinacay Zubiate – N° 2
  • Oscar Zea Choquechambi – N° 3
  • Gabriela Teresa de Jesus Burga Guerra – N° 4

Renovación Popular

  • Eorge Anthony Mera Panduro – N° 1
  • Pilar Natorce Chota – N.° 2
  • Victor Juan de Dios Chung Garazatua – N° 3
  • Evelyn Cardenas Tafur – N° 4
Cuatro retratos de candidatos a diputado: un hombre con camiseta blanca, una mujer con blusa oscura, un hombre con traje y corbata, y una mujer con blusa clara
Los candidatos a diputado por Loreto del partido Renovación Popular. (Voto Informado - JNE)

Salvemos al Perú

  • Denis Alejandro Mosquera Merino – N° 3

Un Camino Diferente

  • Diego Armando Ribeiro Paiva – N° 1
  • Nelly Evangelina Ramos Valverde – N° 2
  • Carlos Cesar Ferrel Garcia – N° 3
  • Gladys Zavaleta de Cardenas – N° 4

Unidad Nacional

  • Antony Alexander Cahuaza Maldonado – N° 1
  • Rommy Luz Garcia Melendez – N° 2
  • Washington Urteaga Tenazoa – N° 3
  • Elizabeth Guiamina Mayta Salinas – N° 4

¿Qué está en juego en Loreto?

Loreto concentra varios de los principales desafíos del país fuera de Lima: acceso a servicios básicos, infraestructura y conectividad en territorios de difícil acceso. A esto se suman temas como la actividad petrolera, la gestión ambiental y el desarrollo sostenible en la Amazonía.

La representación parlamentaria de la región tendrá incidencia en estos temas dentro del debate nacional.

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