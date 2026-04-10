Loreto elige a sus próximos diputados: la lista de quiénes postulan en las Elecciones 2026

Loreto llega a las Elecciones Generales 2026 con un escenario particular. Como la región más grande del Perú y con una geografía dominada por la Amazonía, los retos en conectividad, acceso a servicios básicos y desarrollo económico siguen marcando la agenda pública.
Este domingo 12 de abril, los ciudadanos acudirán a las urnas para elegir al próximo presidente de la República y a sus representantes en el Congreso bicameral. En el caso de Loreto, la circunscripción elegirá cuatro diputados, con una oferta amplia de partidos y candidatos en competencia.
En total, 34 partidos políticos presentan 136 candidaturas a la Cámara de Diputados por Loreto, reflejando un escenario de alta fragmentación electoral.
La jornada electoral se desarrollará entre las 7:00 a. m. y las 5:00 p. m. en todo el país. Para conocer el local de votación, número de mesa y dirección exacta, los electores pueden consultar con su DNI en la plataforma de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
Candidatos a diputados por Loreto
A continuación, la lista de postulantes organizada por partido político:
Ahora Nación
- Polansky Rodriguez Yong – N° 1
- Ylmer Elisa Pizango Gomez – N° 2
- Vladimir Enzo Camones Jaimez – N° 3
- Aldi Alida Guerra Teixeira – N° 4
Alianza Electoral Venceremos
- Idelia Antonieta Calderon Ramos – N° 1
- Luis Alberto Vargas Coral – N° 2
- Walter Gerald Rodriguez Noriega – N° 4
Alianza para el Progreso
- Rita Mercedes Chavez Paredes – N° 1
- Frank Jackson Valderrama Chavez – N° 2
- Juana Vela Valles de Santoyo – N° 3
- Jorge Luis Monasi Franco – N° 4
Avanza País
- Magno Caycho Espiritu – N° 1
- Bertha Cristina Ahuite Cotrina – N° 2
- Elmer Acho Panduro – N° 3
- Alicia Maria del Castillo Delgado – N° 4
Fe en el Perú
- Alex Edwar Mendoza Arevalo – N° 1
- Rocio del Pilar Freitas Moreno – N° 2
- Pablo Eli Taricuarima Pinedo – N° 3
- Xuxa Leyssy Da Silva Ruiz – N° 4
FREPAP
- Graciano Llanos Sangay – N° 1
- Sara Alicia Avila Valles – N° 2
- Manuel Tarrillo Saldaña – N° 3
- Delia Ccoscco Balladares – N° 4
Fuerza Popular
- Moore Llens Brunner Ruiz – N° 1
- Nary Benvinda Pinasco Montenegro – N° 2
- Cesar Manuel Vidaurre Floridas – N° 3
- Ana Luisa Yuffra Lugo – N° 4
Fuerza y Libertad
- Patricia Maria Huaman Vasquez – N° 1
- Dino Alfieri Degregori Pinedo – N° 2
- Priscila Suylan Pinedo Ayllon – N° 3
- Tito Miguel Perez Elizalde – N° 4
Juntos por el Perú
- Azucena Isla Rojas – N° 1
- Matusael Zambrano Sandoval – N° 2
- Lindomira Santana Martinez – N° 3
- Hector Minguillo Chaname – N° 4
Libertad Popular
- Jaime Soplin Perea – N° 1
- Orocia Margoth Pezo Garcia – N° 2
Partido Aprista Peruano – APRA
- Ruth Andrea Garay Simons – N° 1
- Pablo Martin Casuso Chavez – N° 2
- Marcelo Zumaeta Peña – N° 4
Partido Cívico Obras
- Alejandro Esquivel Perez – N° 1
- Dicire Patricia Alvarez Sanchez – N° 2
- Jose Adrian Lavi Piña – N° 3
- Rosa Melendez Cardenas – N° 4
Partido del Buen Gobierno
- Kattia Caroly Jimenez Villacorta – N° 1
- Rafael Alberto Vela Pinedo – N° 2
- Berta Nicolas Flores – N° 3
- Cesar Gonzales Arroyo – N° 4
Partido Demócrata Verde
- Vivien Mercedes Altamirano Piro – N° 2
- Mahatma Benito Vargas Vargas – N° 3
- Gabriela Patricia Altamirano Piro – N° 4
Partido Democrático Federal
- Julio Cesar Zumaeta Pinedo – N° 1
- Maria Carmen Rios Fonseca Vda de Valdez – N° 2
- Tito Torres Flores – N° 3
- Jessica Sotelo Sotelo – N° 4
Partido Democrático Somos Perú
- Ana Zadith Zegarra Saboya – N° 1
- Jaime Marin Garcia – N° 2
- Almendra Yarame Montoya – N° 3
- Neizher Franz Max Horna – N° 4
Partido Frente de la Esperanza 2021
- Erges Bocanegra Picon – N° 1
- Monica Maylis Rengifo Acosta – N° 2
- Limber Zumba Vasquez – N° 3
- Gaby Romayna Geman – N° 4
Partido Morado
- Esar Neyzer Flores Vela – N° 1
- Isis Janeth Rojas Salazar – N° 2
- Rilke Chong Vela – N° 3
- Ligia Beatriz Tello Ruiz – N° 4
Partido País para Todos
- Fidel Amasifuen Vela – N° 1
- Laudicia Silva Peña – N° 2
- Junior de la Cruz Tushupe – N° 3
- Lerida Rubi Silvano Upari – N° 4
Partido Cooperación Popular
- Moises Zarmiento Guedes – N° 1
- Leily Melina Ramirez Vela – N° 2
- Elmer Madrid Rios Huazanga – N° 3
- Merly Garcia Pinedo – N° 4
Partido Integridad Democrática
- Oscar Alonso Huamani Manay – N° 1
- Sly Fiorella Paredes Greffa – N° 2
- Hilario Demetrio Velarde Maldonado – N° 3
- Samanta Danae Valera Rojas – N° 4
Perú Libre
- Laudio Betman Pinedo Macedo – N° 1
- Eva Lucia Matute Panaifo – N° 2
- Fernando Ronald Paisig Vela – N° 3
- Margarita Maria Fasanando Trigozo – N° 4
Perú Primero
- Jorge Enrique Melendez Celis – N° 1
- Raquel Rodriguez Suarez – N° 2
- Julio Benites Mejia – N° 3
- Patricia Vasquez Valderrama de Taricuarima – N° 4
Perú Moderno
- Leonidas Sandoval Davila – N° 1
- Rosa Francisca Diaz Melendez – N° 2
- Jose Antonio Galan Pasmiño – N° 3
- Andreita Manuyama Melendez – N° 4
Podemos Perú
- Rafael Pezo Diaz – N° 1
- Cecilia Elizabeth Barzola Tapia – N° 2
- Herbert Sanchez Riveyro – N° 3
- Rosalina Miranda Chavez – N° 4
Primero la Gente
- Luis Amadeo Paucar Luque – N° 1
- Frank Antony Alado Huayta – N° 3
Progresemos
- Rlando Alfredo Moreno Soto – N° 1
- Martha Mariana Sinacay Zubiate – N° 2
- Oscar Zea Choquechambi – N° 3
- Gabriela Teresa de Jesus Burga Guerra – N° 4
Renovación Popular
- Eorge Anthony Mera Panduro – N° 1
- Pilar Natorce Chota – N.° 2
- Victor Juan de Dios Chung Garazatua – N° 3
- Evelyn Cardenas Tafur – N° 4
Salvemos al Perú
- Denis Alejandro Mosquera Merino – N° 3
Un Camino Diferente
- Diego Armando Ribeiro Paiva – N° 1
- Nelly Evangelina Ramos Valverde – N° 2
- Carlos Cesar Ferrel Garcia – N° 3
- Gladys Zavaleta de Cardenas – N° 4
Unidad Nacional
- Antony Alexander Cahuaza Maldonado – N° 1
- Rommy Luz Garcia Melendez – N° 2
- Washington Urteaga Tenazoa – N° 3
- Elizabeth Guiamina Mayta Salinas – N° 4
¿Qué está en juego en Loreto?
Loreto concentra varios de los principales desafíos del país fuera de Lima: acceso a servicios básicos, infraestructura y conectividad en territorios de difícil acceso. A esto se suman temas como la actividad petrolera, la gestión ambiental y el desarrollo sostenible en la Amazonía.
La representación parlamentaria de la región tendrá incidencia en estos temas dentro del debate nacional.