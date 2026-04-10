Loreto elige a sus próximos diputados: la lista de quiénes postulan en las Elecciones 2026

Loreto definirá a sus cuatro diputados en una elección con amplia participación de partidos y candidatos. (Infobae / Fotocomposición)

Loreto llega a las Elecciones Generales 2026 con un escenario particular. Como la región más grande del Perú y con una geografía dominada por la Amazonía, los retos en conectividad, acceso a servicios básicos y desarrollo económico siguen marcando la agenda pública.

Este domingo 12 de abril, los ciudadanos acudirán a las urnas para elegir al próximo presidente de la República y a sus representantes en el Congreso bicameral. En el caso de Loreto, la circunscripción elegirá cuatro diputados, con una oferta amplia de partidos y candidatos en competencia.

En total, 34 partidos políticos presentan 136 candidaturas a la Cámara de Diputados por Loreto, reflejando un escenario de alta fragmentación electoral.

La jornada electoral se desarrollará entre las 7:00 a. m. y las 5:00 p. m. en todo el país. Para conocer el local de votación, número de mesa y dirección exacta, los electores pueden consultar con su DNI en la plataforma de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Candidatos a diputados por Loreto

A continuación, la lista de postulantes organizada por partido político:

Ahora Nación

Polansky Rodriguez Yong – N° 1

Ylmer Elisa Pizango Gomez – N° 2

Vladimir Enzo Camones Jaimez – N° 3

Aldi Alida Guerra Teixeira – N° 4

Los candidatos de Ahora Nación a la Cámara de Diputados por la región Loreto. (Voto Informado - JNE)

Alianza Electoral Venceremos

Idelia Antonieta Calderon Ramos – N° 1

Luis Alberto Vargas Coral – N° 2

Walter Gerald Rodriguez Noriega – N° 4

Alianza para el Progreso

Rita Mercedes Chavez Paredes – N° 1

Frank Jackson Valderrama Chavez – N° 2

Juana Vela Valles de Santoyo – N° 3

Jorge Luis Monasi Franco – N° 4

Los candidatos de Alianza por el Progreso al Congreso por la región Loreto para las elecciones generales de 2026. (Voto Informado - JNE)

Avanza País

Magno Caycho Espiritu – N° 1

Bertha Cristina Ahuite Cotrina – N° 2

Elmer Acho Panduro – N° 3

Alicia Maria del Castillo Delgado – N° 4

Los candidatos de Avanza País para la Cámara de Diputados por la región Loreto, quienes competirán en las próximas Elecciones Generales de 2026. (Voto Informado - JNE)

Fe en el Perú

Alex Edwar Mendoza Arevalo – N° 1

Rocio del Pilar Freitas Moreno – N° 2

Pablo Eli Taricuarima Pinedo – N° 3

Xuxa Leyssy Da Silva Ruiz – N° 4

FREPAP

Graciano Llanos Sangay – N° 1

Sara Alicia Avila Valles – N° 2

Manuel Tarrillo Saldaña – N° 3

Delia Ccoscco Balladares – N° 4

Fuerza Popular

Moore Llens Brunner Ruiz – N° 1

Nary Benvinda Pinasco Montenegro – N° 2

Cesar Manuel Vidaurre Floridas – N° 3

Ana Luisa Yuffra Lugo – N° 4

]Fuerza Popular y sus cuatro candidatos a la Cámara de Diputados por la región Loreto. (Voto Informado - JNE)

Fuerza y Libertad

Patricia Maria Huaman Vasquez – N° 1

Dino Alfieri Degregori Pinedo – N° 2

Priscila Suylan Pinedo Ayllon – N° 3

Tito Miguel Perez Elizalde – N° 4

Juntos por el Perú

Azucena Isla Rojas – N° 1

Matusael Zambrano Sandoval – N° 2

Lindomira Santana Martinez – N° 3

Hector Minguillo Chaname – N° 4

Los cuatro candidatos a la Cámara de Diputados por la región Loreto del Partido Juntos por el Perú. (Voto Informado - JNE)

Libertad Popular

Jaime Soplin Perea – N° 1

Orocia Margoth Pezo Garcia – N° 2

Partido Aprista Peruano – APRA

Ruth Andrea Garay Simons – N° 1

Pablo Martin Casuso Chavez – N° 2

Marcelo Zumaeta Peña – N° 4

Ruth Andrea Garay Simons, Pablo Martin Casuso Chavez y Marcelo Zumaeta Peña, candidatos de APRA, se preparan para las elecciones generales de 2026 en la región Loreto. (Voto Informado - JNE)

Partido Cívico Obras

Alejandro Esquivel Perez – N° 1

Dicire Patricia Alvarez Sanchez – N° 2

Jose Adrian Lavi Piña – N° 3

Rosa Melendez Cardenas – N° 4

Los cuatro candidatos del Partdio Obras a la Cámara de Diputados por la región Loreto para las Elecciones Generales de 2026. (Voto Informado - JNE)

Partido del Buen Gobierno

Kattia Caroly Jimenez Villacorta – N° 1

Rafael Alberto Vela Pinedo – N° 2

Berta Nicolas Flores – N° 3

Cesar Gonzales Arroyo – N° 4

Ahora Nación inscribió a cuatro candidatos a la Cámara de Diputados por Loreto. (Voto Informado - JNE)

Partido Demócrata Verde

Vivien Mercedes Altamirano Piro – N° 2

Mahatma Benito Vargas Vargas – N° 3

Gabriela Patricia Altamirano Piro – N° 4

Partido Democrático Federal

Julio Cesar Zumaeta Pinedo – N° 1

Maria Carmen Rios Fonseca Vda de Valdez – N° 2

Tito Torres Flores – N° 3

Jessica Sotelo Sotelo – N° 4

Partido Democrático Somos Perú

Ana Zadith Zegarra Saboya – N° 1

Jaime Marin Garcia – N° 2

Almendra Yarame Montoya – N° 3

Neizher Franz Max Horna – N° 4

Los cuatro candidatos a diputado por Loreto del partido Somos Perú para las elecciones generales de 2026. (Voto Informado - JNE)

Partido Frente de la Esperanza 2021

Erges Bocanegra Picon – N° 1

Monica Maylis Rengifo Acosta – N° 2

Limber Zumba Vasquez – N° 3

Gaby Romayna Geman – N° 4

Partido Morado

Esar Neyzer Flores Vela – N° 1

Isis Janeth Rojas Salazar – N° 2

Rilke Chong Vela – N° 3

Ligia Beatriz Tello Ruiz – N° 4

Partido País para Todos

Fidel Amasifuen Vela – N° 1

Laudicia Silva Peña – N° 2

Junior de la Cruz Tushupe – N° 3

Lerida Rubi Silvano Upari – N° 4

Los cuatro candidatos a diputado por Loreto, se presentan en sus retratos oficiales con el logo de 'País para Todos' para las Elecciones Generales 2026. (Voto Informado - JNE)

Partido Cooperación Popular

Moises Zarmiento Guedes – N° 1

Leily Melina Ramirez Vela – N° 2

Elmer Madrid Rios Huazanga – N° 3

Merly Garcia Pinedo – N° 4

Partido Integridad Democrática

Oscar Alonso Huamani Manay – N° 1

Sly Fiorella Paredes Greffa – N° 2

Hilario Demetrio Velarde Maldonado – N° 3

Samanta Danae Valera Rojas – N° 4

Perú Libre

Laudio Betman Pinedo Macedo – N° 1

Eva Lucia Matute Panaifo – N° 2

Fernando Ronald Paisig Vela – N° 3

Margarita Maria Fasanando Trigozo – N° 4

Los candidatos a diputado por la región Loreto para las Elecciones Generales de 2026 del partido Perú Libre. (Voto Informado - JNE)

Perú Primero

Jorge Enrique Melendez Celis – N° 1

Raquel Rodriguez Suarez – N° 2

Julio Benites Mejia – N° 3

Patricia Vasquez Valderrama de Taricuarima – N° 4

Perú Moderno

Leonidas Sandoval Davila – N° 1

Rosa Francisca Diaz Melendez – N° 2

Jose Antonio Galan Pasmiño – N° 3

Andreita Manuyama Melendez – N° 4

Podemos Perú

Rafael Pezo Diaz – N° 1

Cecilia Elizabeth Barzola Tapia – N° 2

Herbert Sanchez Riveyro – N° 3

Rosalina Miranda Chavez – N° 4

Podemos y sus cuatro candidatos a diputado por Loreto para las Elecciones Generales de 2026. (Voto Informado - JNE)

Primero la Gente

Luis Amadeo Paucar Luque – N° 1

Frank Antony Alado Huayta – N° 3

Progresemos

Rlando Alfredo Moreno Soto – N° 1

Martha Mariana Sinacay Zubiate – N° 2

Oscar Zea Choquechambi – N° 3

Gabriela Teresa de Jesus Burga Guerra – N° 4

Renovación Popular

Eorge Anthony Mera Panduro – N° 1

Pilar Natorce Chota – N.° 2

Victor Juan de Dios Chung Garazatua – N° 3

Evelyn Cardenas Tafur – N° 4

Los candidatos a diputado por Loreto del partido Renovación Popular. (Voto Informado - JNE)

Salvemos al Perú

Denis Alejandro Mosquera Merino – N° 3

Un Camino Diferente

Diego Armando Ribeiro Paiva – N° 1

Nelly Evangelina Ramos Valverde – N° 2

Carlos Cesar Ferrel Garcia – N° 3

Gladys Zavaleta de Cardenas – N° 4

Unidad Nacional

Antony Alexander Cahuaza Maldonado – N° 1

Rommy Luz Garcia Melendez – N° 2

Washington Urteaga Tenazoa – N° 3

Elizabeth Guiamina Mayta Salinas – N° 4

¿Qué está en juego en Loreto?

Loreto concentra varios de los principales desafíos del país fuera de Lima: acceso a servicios básicos, infraestructura y conectividad en territorios de difícil acceso. A esto se suman temas como la actividad petrolera, la gestión ambiental y el desarrollo sostenible en la Amazonía.

La representación parlamentaria de la región tendrá incidencia en estos temas dentro del debate nacional.