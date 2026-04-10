Perú

Elecciones en Perú 2026: lista de candidatos a la Cámara de Diputados por Ica, partidos y quiénes postulan

Cinco representantes definirán la voz de Ica en el nuevo Congreso bicameral, mientras la región enfrenta retos en gestión hídrica, acceso a servicios y desarrollo económico. Más de 700 mil ciudadanos están habilitados para votar este 12 de abril

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Varias personas en una fila dentro de un lugar de votación, con un mapa grande y detallado de la región de Ica, Perú, y uno pequeño de Ica al fondo.
Ciudadanos de Ica participan en un proceso electoral, con un gran mapa de la región visible de fondo, destacando la importancia cívica del evento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ica llega a las Elecciones Generales 2026 con un escenario definido por su peso agrícola y su geografía que abarca costa y sierra. Los desafíos en gestión hídrica, acceso a servicios básicos y desarrollo económico continúan marcando la agenda pública de la región.

Este domingo 12 de abril, la región de Ica elegirá a cinco representantes en el nuevo Congreso bicameral: un senador y cuatro diputados, conforme a la asignación oficial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). La población electoral de Ica asciende a 713.997 ciudadanos, según el padrón actualizado por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

En estas elecciones, los ciudadanos de Ica votarán por un senador en el distrito electoral múltiple de la región y también participarán en la elección de treinta senadores adicionales por distrito electoral único nacional. Para la Cámara de Diputados, la circunscripción cuenta con un escaño asignado de manera directa y tres más distribuidos proporcionalmente al número de electores, totalizando cuatro diputados.

Elecciones 2026: paso a paso del escrutinio y conteo de votos según la ONPE. (Foto: ONPE)
Elecciones 2026: paso a paso del escrutinio y conteo de votos según la ONPE. (Foto: ONPE)

La jornada electoral se desarrollará entre las 7:00 a. m. y las 17:00 en todo el país. Los electores pueden consultar el local de votación, número de mesa y dirección exacta ingresando su DNI en la plataforma de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Candidatos a diputados por Ica

A continuación, la lista de postulantes organizada por partido político:

Ahora Nación

  • Alejandro Pascual Arce Marcovich
  • Ersy Marllorie Gómez Cabrera
  • Segundo Alejandro Guerrero Tejada

Venceremos

  • Edgar Alberto Valle Tataje
  • Pablo Romelio Escriba Ore
  • Rosario Susana Crispín Neira
  • Saira Victoria Yauricasa Noa

Alianza para el Progreso

  • Carlos Leandro Barahona Melgar
  • Luis Alberto Castro Makabe
  • Marilyn Giannina Iglesias Navarrete
  • Rosa Milagritos Aldaz Zamora

Avanza País

  • Karina Inés Basurto Araujo
  • Mijail Edmundo García Domínguez
  • Oscar Javier Rengifo Bernaola
  • Tiara Taniuska Tahití Briceño Rodríguez
ONPE puede obligar a los votantes a ser miembros de mesa si faltan titulares y suplentes
ONPE puede obligar a los votantes a ser miembros de mesa si faltan titulares y suplentes| Andina

FREPAP

  • Graviel Narcizo Tineo Jauregue
  • Luis Pineda Mauricio
  • Rosa Maribel Herrera Magallanes
  • Rosario María Ramos Canales de Huacalsayco

Fuerza Popular

  • Carlos Alberto Zegarra Sánchez
  • César Antonio Segura Izquierdo
  • María Rossana Vera Pariona
  • Yuliana Melchorita Zevallos Quijaite

Fuerza y Libertad

  • Anahí Díaz Villagaray
  • Carlos Persi Oliva Napa
  • Isabel Luisa Laynes Gamboa
  • Jhon Santiago Villacorta

Juntos por el Perú

  • Américo Jiménez Rodríguez
  • Blanca Fabiola Vara Tacas
  • Jenny Arsenia Condori Tampi
  • Pablo Castilla Pachas

Libertad Popular

  • Ana Claudia Espinoza Huallanca
  • Ayrton Daniel Salvatierra Tasayco
  • Gladys Mariela Escajadillo Escalante
  • Jesús Alexander Córdova Napanga
Tres mujeres en un centro de votación. Una sonríe detrás de una mesa con papeles electorales. Otra revisa una lista de votantes. Una tercera vota en una cabina ONPE
El JNE crea un jurado especial para el voto exterior y llama a más de un millón de peruanos habilitados a participar el 12 de abril. (Foto: Agencia Andina)

Partido Aprista Peruano

  • Belén Ysabel García Mendoza
  • Kelly Alexis Quispe Escalante
  • Leoncio Martín Iglesias Vásquez
  • Marco Antonio Rondón Robles

Obras

  • Jose Ricardo Yataco Torrealva
  • Juan Alejandro Saravia Mendoza
  • Luz Amparo Rebatta Ascona
  • Luz María Rodríguez Anicama

Buen Gobierno

  • Dorabeth Valentina Rocha Cabrera
  • Edwin Ramírez Villagaray
  • Lila Marianela Prado Vallejos
  • Ulises Pablo Mendieta Quispe

Unido Perú

  • Jheyner Mozombite Ríos
  • Víctor Chaparro Reyes
  • Viviana Vargas Gutiérrez
Elecciones 2026: claves para no anular tu voto en Perú
Elecciones 2026: claves para no anular tu voto en Perú| ONPE

Partido Demócrata Verde

  • Carlos Enrique Hernández Espinoza
  • Grace Kiara Chacaltana Acosta
  • Jean Pierre Hernández Arenas
  • Jenny Luz Karim Huamaní Bendezú

Partido Democrático Federal

  • Ana Rebeca Alarcón Alarcón
  • Elva Beatriz Mejía Jipalla
  • Julio César Vera Lengua
  • Luis Rubén Torres Maldonado

Somos Perú

  • Herbert Martínez García
  • Mario Francisco Bonifaz Hernández
  • Patricia Paulina Huarancca Contreras
  • Romina Luisa Tataje Gallegos

Partido Frente de la Esperanza

  • Antuanet del Pilar Silva Cueto
  • Juan Carlos Balza Matta
  • Orlando Desiderio Rojas Hilario
Personas consultan listas de mesas de sufragio en un colegio peruano. Un oficial de la ONPE asiste a votantes. Banderas de Perú visibles al fondo.
Ciudadanos peruanos consultan la relación de mesas de sufragio en un colegio de votación, mientras personal de la ONPE orienta a los electores durante una jornada electoral con alta concurrencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Partido Morado

  • Consuelo Jacqueline Muñoz Legua
  • Jaime Enrique Lavarello Vásquez
  • Rómulo Eduardo Coello Gómez

País Para Todos

  • Giselle Ángela Andrade Ore
  • Gladys Victoria Tapia Medina
  • Jhonal Víctor Vila Cárdenas
  • Pedro Ramón Pérez Bernahola

Partido Patriótico del Perú

  • Flor de María Aguirre Hurtado
  • Jose William Cuba Córdova
  • Luis Alberto Gutiérrez Sánchez
  • Sonia Sairitupac Palomino

Cooperación Popular

  • Alfredo Mariano Santiago Jaramillo
  • Juana Isabel Trujillo Colán
  • María Victoria Gavilán Bendezú
  • Pierre Alexander Rodas Borja

Integridad democrática

  • Carmen Rosa Anicama Allauja
  • Jann Carlo Tapia Grazziani
  • Lady Susan Medina Sotelo
  • Víctor Eugenio Gala Mendoza

Perú Libre

  • Alberto Gabriel Lima Cusipuma
  • Eber Tornero Andia
  • Esther Sánchez Espinoza
  • María Ynes Fernández Arteaga

Perú Acción

  • Beatriz Corina La Torre Morón
  • César Augusto Tasayco Saravia
  • Jose Julio Junchaya Huayanca

Perú Primero

  • Helmuth Alberto Mujica Catacora
  • Rosa Mariela Palomino Huachua
  • Walter Naraza Mercado
Composición de tres paneles: un joven en PC, un hombre con DNI y móvil en calle, y un anciano con asistente de ONPE en cartel de votación.
Diversos ciudadanos peruanos, de distintas edades y entornos, consultan activamente sus locales de votación a través de plataformas digitales y asistencia presencial de la ONPE, reflejando compromiso cívico en las próximas elecciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

PRIN

  • Carlos Antonio Gálvez de la Peña
  • Diana Mabel Fernández García
  • Jashmina Melchorita Cabrera Espino
  • Manuel Meléndez Valdera

SíCreo

  • Alejandra Morón Falconi
  • Domingo Clemente Inga
  • Luis Ángel Vilcamiza Laura
  • Sandra Oscco Huamán

Perú Moderno

  • Andrés Carlos Flores Ponce
  • María de Jesús Stefanie Salvador Ponce

Podemos Perú

  • Cesar Augusto Tasayco Vásquez
  • Joselyn Melissa Chacaltana Jiménez
  • Loreny Medaly Huamán Huayta
  • Romualdo Cesar Wong Chávez

Primero La Gente

  • Giovanna Rocío Pizarro Osorio
  • Karina del Pilar Ugaz Alania
  • Mariano Ismael Nacimiento Lengua

Progresemos

  • Eduardo Enrique Ojeda Dávila
  • Edwin Manchego Meza
  • Giorgetta Ernestina Aguilar Centurión
  • Rosa Luz Quicaño Pariona

Renovación Popular

  • Erika Magnolia Hernández Navarrete
  • Mady Verónica Yonz Núñez
  • Milton Navarro Guillén
  • Ricardo Enrique Guillén Balbín

Salvemos al Perú

  • Emilio Elmer Suna Apaza
  • Gloria Leonor De la Borda Figari
  • Ignacio Heraclio Martínez Puma

Un Camino Diferente

  • Claudio Jara Alberto
  • Fiorella Claudia Berrocal Donayre
  • Katherine del Rosario Matta Ormeño
  • Severiano Javier Bravo Rodríguez

Unidad Nacional

  • Flor Liliana Payat Arteaga
  • Jose Luis Tordoya Cabezas
  • Melody Janidt Núñez Morales
  • Miguel Edmundo Mendiola López

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