Elecciones en Perú 2026: lista de candidatos a la Cámara de Diputados por Ica, partidos y quiénes postulan

Ica llega a las Elecciones Generales 2026 con un escenario definido por su peso agrícola y su geografía que abarca costa y sierra. Los desafíos en gestión hídrica, acceso a servicios básicos y desarrollo económico continúan marcando la agenda pública de la región.
Este domingo 12 de abril, la región de Ica elegirá a cinco representantes en el nuevo Congreso bicameral: un senador y cuatro diputados, conforme a la asignación oficial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). La población electoral de Ica asciende a 713.997 ciudadanos, según el padrón actualizado por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).
En estas elecciones, los ciudadanos de Ica votarán por un senador en el distrito electoral múltiple de la región y también participarán en la elección de treinta senadores adicionales por distrito electoral único nacional. Para la Cámara de Diputados, la circunscripción cuenta con un escaño asignado de manera directa y tres más distribuidos proporcionalmente al número de electores, totalizando cuatro diputados.
La jornada electoral se desarrollará entre las 7:00 a. m. y las 17:00 en todo el país. Los electores pueden consultar el local de votación, número de mesa y dirección exacta ingresando su DNI en la plataforma de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
Candidatos a diputados por Ica
A continuación, la lista de postulantes organizada por partido político:
Ahora Nación
- Alejandro Pascual Arce Marcovich
- Ersy Marllorie Gómez Cabrera
- Segundo Alejandro Guerrero Tejada
Venceremos
- Edgar Alberto Valle Tataje
- Pablo Romelio Escriba Ore
- Rosario Susana Crispín Neira
- Saira Victoria Yauricasa Noa
Alianza para el Progreso
- Carlos Leandro Barahona Melgar
- Luis Alberto Castro Makabe
- Marilyn Giannina Iglesias Navarrete
- Rosa Milagritos Aldaz Zamora
Avanza País
- Karina Inés Basurto Araujo
- Mijail Edmundo García Domínguez
- Oscar Javier Rengifo Bernaola
- Tiara Taniuska Tahití Briceño Rodríguez
FREPAP
- Graviel Narcizo Tineo Jauregue
- Luis Pineda Mauricio
- Rosa Maribel Herrera Magallanes
- Rosario María Ramos Canales de Huacalsayco
Fuerza Popular
- Carlos Alberto Zegarra Sánchez
- César Antonio Segura Izquierdo
- María Rossana Vera Pariona
- Yuliana Melchorita Zevallos Quijaite
Fuerza y Libertad
- Anahí Díaz Villagaray
- Carlos Persi Oliva Napa
- Isabel Luisa Laynes Gamboa
- Jhon Santiago Villacorta
Juntos por el Perú
- Américo Jiménez Rodríguez
- Blanca Fabiola Vara Tacas
- Jenny Arsenia Condori Tampi
- Pablo Castilla Pachas
Libertad Popular
- Ana Claudia Espinoza Huallanca
- Ayrton Daniel Salvatierra Tasayco
- Gladys Mariela Escajadillo Escalante
- Jesús Alexander Córdova Napanga
Partido Aprista Peruano
- Belén Ysabel García Mendoza
- Kelly Alexis Quispe Escalante
- Leoncio Martín Iglesias Vásquez
- Marco Antonio Rondón Robles
Obras
- Jose Ricardo Yataco Torrealva
- Juan Alejandro Saravia Mendoza
- Luz Amparo Rebatta Ascona
- Luz María Rodríguez Anicama
Buen Gobierno
- Dorabeth Valentina Rocha Cabrera
- Edwin Ramírez Villagaray
- Lila Marianela Prado Vallejos
- Ulises Pablo Mendieta Quispe
Unido Perú
- Jheyner Mozombite Ríos
- Víctor Chaparro Reyes
- Viviana Vargas Gutiérrez
Partido Demócrata Verde
- Carlos Enrique Hernández Espinoza
- Grace Kiara Chacaltana Acosta
- Jean Pierre Hernández Arenas
- Jenny Luz Karim Huamaní Bendezú
Partido Democrático Federal
- Ana Rebeca Alarcón Alarcón
- Elva Beatriz Mejía Jipalla
- Julio César Vera Lengua
- Luis Rubén Torres Maldonado
Somos Perú
- Herbert Martínez García
- Mario Francisco Bonifaz Hernández
- Patricia Paulina Huarancca Contreras
- Romina Luisa Tataje Gallegos
Partido Frente de la Esperanza
- Antuanet del Pilar Silva Cueto
- Juan Carlos Balza Matta
- Orlando Desiderio Rojas Hilario
Partido Morado
- Consuelo Jacqueline Muñoz Legua
- Jaime Enrique Lavarello Vásquez
- Rómulo Eduardo Coello Gómez
País Para Todos
- Giselle Ángela Andrade Ore
- Gladys Victoria Tapia Medina
- Jhonal Víctor Vila Cárdenas
- Pedro Ramón Pérez Bernahola
Partido Patriótico del Perú
- Flor de María Aguirre Hurtado
- Jose William Cuba Córdova
- Luis Alberto Gutiérrez Sánchez
- Sonia Sairitupac Palomino
Cooperación Popular
- Alfredo Mariano Santiago Jaramillo
- Juana Isabel Trujillo Colán
- María Victoria Gavilán Bendezú
- Pierre Alexander Rodas Borja
Integridad democrática
- Carmen Rosa Anicama Allauja
- Jann Carlo Tapia Grazziani
- Lady Susan Medina Sotelo
- Víctor Eugenio Gala Mendoza
Perú Libre
- Alberto Gabriel Lima Cusipuma
- Eber Tornero Andia
- Esther Sánchez Espinoza
- María Ynes Fernández Arteaga
Perú Acción
- Beatriz Corina La Torre Morón
- César Augusto Tasayco Saravia
- Jose Julio Junchaya Huayanca
Perú Primero
- Helmuth Alberto Mujica Catacora
- Rosa Mariela Palomino Huachua
- Walter Naraza Mercado
PRIN
- Carlos Antonio Gálvez de la Peña
- Diana Mabel Fernández García
- Jashmina Melchorita Cabrera Espino
- Manuel Meléndez Valdera
SíCreo
- Alejandra Morón Falconi
- Domingo Clemente Inga
- Luis Ángel Vilcamiza Laura
- Sandra Oscco Huamán
Perú Moderno
- Andrés Carlos Flores Ponce
- María de Jesús Stefanie Salvador Ponce
Podemos Perú
- Cesar Augusto Tasayco Vásquez
- Joselyn Melissa Chacaltana Jiménez
- Loreny Medaly Huamán Huayta
- Romualdo Cesar Wong Chávez
Primero La Gente
- Giovanna Rocío Pizarro Osorio
- Karina del Pilar Ugaz Alania
- Mariano Ismael Nacimiento Lengua
Progresemos
- Eduardo Enrique Ojeda Dávila
- Edwin Manchego Meza
- Giorgetta Ernestina Aguilar Centurión
- Rosa Luz Quicaño Pariona
Renovación Popular
- Erika Magnolia Hernández Navarrete
- Mady Verónica Yonz Núñez
- Milton Navarro Guillén
- Ricardo Enrique Guillén Balbín
Salvemos al Perú
- Emilio Elmer Suna Apaza
- Gloria Leonor De la Borda Figari
- Ignacio Heraclio Martínez Puma
Un Camino Diferente
- Claudio Jara Alberto
- Fiorella Claudia Berrocal Donayre
- Katherine del Rosario Matta Ormeño
- Severiano Javier Bravo Rodríguez
Unidad Nacional
- Flor Liliana Payat Arteaga
- Jose Luis Tordoya Cabezas
- Melody Janidt Núñez Morales
- Miguel Edmundo Mendiola López