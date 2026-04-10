Elecciones en Perú 2026: lista de candidatos a la Cámara de Diputados por Ica, partidos y quiénes postulan

Ciudadanos de Ica participan en un proceso electoral, con un gran mapa de la región visible de fondo, destacando la importancia cívica del evento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ica llega a las Elecciones Generales 2026 con un escenario definido por su peso agrícola y su geografía que abarca costa y sierra. Los desafíos en gestión hídrica, acceso a servicios básicos y desarrollo económico continúan marcando la agenda pública de la región.

Este domingo 12 de abril, la región de Ica elegirá a cinco representantes en el nuevo Congreso bicameral: un senador y cuatro diputados, conforme a la asignación oficial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). La población electoral de Ica asciende a 713.997 ciudadanos, según el padrón actualizado por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

En estas elecciones, los ciudadanos de Ica votarán por un senador en el distrito electoral múltiple de la región y también participarán en la elección de treinta senadores adicionales por distrito electoral único nacional. Para la Cámara de Diputados, la circunscripción cuenta con un escaño asignado de manera directa y tres más distribuidos proporcionalmente al número de electores, totalizando cuatro diputados.

Elecciones 2026: paso a paso del escrutinio y conteo de votos según la ONPE. (Foto: ONPE)

La jornada electoral se desarrollará entre las 7:00 a. m. y las 17:00 en todo el país. Los electores pueden consultar el local de votación, número de mesa y dirección exacta ingresando su DNI en la plataforma de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Candidatos a diputados por Ica

A continuación, la lista de postulantes organizada por partido político:

Ahora Nación

Alejandro Pascual Arce Marcovich

Ersy Marllorie Gómez Cabrera

Segundo Alejandro Guerrero Tejada

Venceremos

Edgar Alberto Valle Tataje

Pablo Romelio Escriba Ore

Rosario Susana Crispín Neira

Saira Victoria Yauricasa Noa

Alianza para el Progreso

Carlos Leandro Barahona Melgar

Luis Alberto Castro Makabe

Marilyn Giannina Iglesias Navarrete

Rosa Milagritos Aldaz Zamora

Avanza País

Karina Inés Basurto Araujo

Mijail Edmundo García Domínguez

Oscar Javier Rengifo Bernaola

Tiara Taniuska Tahití Briceño Rodríguez

ONPE puede obligar a los votantes a ser miembros de mesa si faltan titulares y suplentes| Andina

FREPAP

Graviel Narcizo Tineo Jauregue

Luis Pineda Mauricio

Rosa Maribel Herrera Magallanes

Rosario María Ramos Canales de Huacalsayco

Fuerza Popular

Carlos Alberto Zegarra Sánchez

César Antonio Segura Izquierdo

María Rossana Vera Pariona

Yuliana Melchorita Zevallos Quijaite

Fuerza y Libertad

Anahí Díaz Villagaray

Carlos Persi Oliva Napa

Isabel Luisa Laynes Gamboa

Jhon Santiago Villacorta

Juntos por el Perú

Américo Jiménez Rodríguez

Blanca Fabiola Vara Tacas

Jenny Arsenia Condori Tampi

Pablo Castilla Pachas

Libertad Popular

Ana Claudia Espinoza Huallanca

Ayrton Daniel Salvatierra Tasayco

Gladys Mariela Escajadillo Escalante

Jesús Alexander Córdova Napanga

El JNE crea un jurado especial para el voto exterior y llama a más de un millón de peruanos habilitados a participar el 12 de abril. (Foto: Agencia Andina)

Partido Aprista Peruano

Belén Ysabel García Mendoza

Kelly Alexis Quispe Escalante

Leoncio Martín Iglesias Vásquez

Marco Antonio Rondón Robles

Obras

Jose Ricardo Yataco Torrealva

Juan Alejandro Saravia Mendoza

Luz Amparo Rebatta Ascona

Luz María Rodríguez Anicama

Buen Gobierno

Dorabeth Valentina Rocha Cabrera

Edwin Ramírez Villagaray

Lila Marianela Prado Vallejos

Ulises Pablo Mendieta Quispe

Unido Perú

Jheyner Mozombite Ríos

Víctor Chaparro Reyes

Viviana Vargas Gutiérrez

Elecciones 2026: claves para no anular tu voto en Perú| ONPE

Partido Demócrata Verde

Carlos Enrique Hernández Espinoza

Grace Kiara Chacaltana Acosta

Jean Pierre Hernández Arenas

Jenny Luz Karim Huamaní Bendezú

Partido Democrático Federal

Ana Rebeca Alarcón Alarcón

Elva Beatriz Mejía Jipalla

Julio César Vera Lengua

Luis Rubén Torres Maldonado

Somos Perú

Herbert Martínez García

Mario Francisco Bonifaz Hernández

Patricia Paulina Huarancca Contreras

Romina Luisa Tataje Gallegos

Partido Frente de la Esperanza

Antuanet del Pilar Silva Cueto

Juan Carlos Balza Matta

Orlando Desiderio Rojas Hilario

Ciudadanos peruanos consultan la relación de mesas de sufragio en un colegio de votación, mientras personal de la ONPE orienta a los electores durante una jornada electoral con alta concurrencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Partido Morado

Consuelo Jacqueline Muñoz Legua

Jaime Enrique Lavarello Vásquez

Rómulo Eduardo Coello Gómez

País Para Todos

Giselle Ángela Andrade Ore

Gladys Victoria Tapia Medina

Jhonal Víctor Vila Cárdenas

Pedro Ramón Pérez Bernahola

Partido Patriótico del Perú

Flor de María Aguirre Hurtado

Jose William Cuba Córdova

Luis Alberto Gutiérrez Sánchez

Sonia Sairitupac Palomino

Cooperación Popular

Alfredo Mariano Santiago Jaramillo

Juana Isabel Trujillo Colán

María Victoria Gavilán Bendezú

Pierre Alexander Rodas Borja

Integridad democrática

Carmen Rosa Anicama Allauja

Jann Carlo Tapia Grazziani

Lady Susan Medina Sotelo

Víctor Eugenio Gala Mendoza

Perú Libre

Alberto Gabriel Lima Cusipuma

Eber Tornero Andia

Esther Sánchez Espinoza

María Ynes Fernández Arteaga

Perú Acción

Beatriz Corina La Torre Morón

César Augusto Tasayco Saravia

Jose Julio Junchaya Huayanca

Perú Primero

Helmuth Alberto Mujica Catacora

Rosa Mariela Palomino Huachua

Walter Naraza Mercado

Diversos ciudadanos peruanos, de distintas edades y entornos, consultan activamente sus locales de votación a través de plataformas digitales y asistencia presencial de la ONPE, reflejando compromiso cívico en las próximas elecciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

PRIN

Carlos Antonio Gálvez de la Peña

Diana Mabel Fernández García

Jashmina Melchorita Cabrera Espino

Manuel Meléndez Valdera

SíCreo

Alejandra Morón Falconi

Domingo Clemente Inga

Luis Ángel Vilcamiza Laura

Sandra Oscco Huamán

Perú Moderno

Andrés Carlos Flores Ponce

María de Jesús Stefanie Salvador Ponce

Podemos Perú

Cesar Augusto Tasayco Vásquez

Joselyn Melissa Chacaltana Jiménez

Loreny Medaly Huamán Huayta

Romualdo Cesar Wong Chávez

Primero La Gente

Giovanna Rocío Pizarro Osorio

Karina del Pilar Ugaz Alania

Mariano Ismael Nacimiento Lengua

Progresemos

Eduardo Enrique Ojeda Dávila

Edwin Manchego Meza

Giorgetta Ernestina Aguilar Centurión

Rosa Luz Quicaño Pariona

Renovación Popular

Erika Magnolia Hernández Navarrete

Mady Verónica Yonz Núñez

Milton Navarro Guillén

Ricardo Enrique Guillén Balbín

Salvemos al Perú

Emilio Elmer Suna Apaza

Gloria Leonor De la Borda Figari

Ignacio Heraclio Martínez Puma

Un Camino Diferente

Claudio Jara Alberto

Fiorella Claudia Berrocal Donayre

Katherine del Rosario Matta Ormeño

Severiano Javier Bravo Rodríguez

Unidad Nacional

Flor Liliana Payat Arteaga

Jose Luis Tordoya Cabezas

Melody Janidt Núñez Morales

Miguel Edmundo Mendiola López