¿Qué es el Parlamento Andino y para qué sirve? Su importancia en las Elecciones 2026

Este domingo 12 de abril se escogerá a cinco autoridades del Gobierno peruano: se escogerá Presidente y sus vicepresidentes, senadores y diputados del Congreso, y a los parlamentarios andinos. ¿Pero estos últimos qué funciones cumplen?

El Parlamento Andino es un órgano deliberante del Sistema Andino de Integración, uno que incluye a diversos países latinoamericanos. “Su naturaleza es comunitaria, representa a los pueblos de la Comunidad Andina y está constituido por representantes elegidos por sufragio universal y directo. Fue creado el 25 de octubre de 1979. Cuenta con personería jurídica internacional y capacidad de ejercicio de la misma, de conformidad al ordenamiento jurídico supranacional que lo rige”, se aclara en su página oficial.

Este tiene diversas funciones, pero y aprueba marcos normativos y normas comunitarias; sin embargo, también cuenta con grandes críticas con respecto a sus logros en el país.

¿Quiénes conforman el Parlamento Andino?

Este organismo está constituido por parlamentarios andinos de los siguientes gobiernos:

Estado Plurinacional de Bolivia

Republica de Chile

República de Colombia

República del Ecuador

República del Perú.

Asimismo, también cuenta también con tres miembros observadores: el Reino de Marruecos, la República de Turquía y el Reino de España.

El principio que lo rige

Si bien el Parlamento Andino tiene varias funciones, “el principio rector de la gestión institucional es el de contribuir a la consolidación de la integración subregional andina, y al fomento del desarrollo e integración de la comunidad latinoamericana”.

Asimismo las acciones y pronunciamientos del Parlamento Andino se rigen conforme a los principios de democracia, garantía de derechos, interculturalidad y complementariedad con otros procesos de integración.

Se rige además de acuerdo a las siguientes normas:

El acuerdo de Cartagena, el cual se firmó el 26 de mayo de 1969.

El Tratado Constitutivo del Parlamento Andino, el cual fue suscrito el 25 de octubre de 1979, y cuenta con protocolos adicionales o modificatorios

Decisiones del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores y de la Comisión de la Comunidad Andina

El Reglamento General del Parlamento Andino fue aprobado 21 de julio de 2015 y modificado el 25 de octubre de 2018

Los Instrumentos de Pronunciamiento son publicados en la Gaceta Oficial.

Sus funciones

Estas son las funciones que detalla el Parlamento Andino que cumple en el Gobierno:

Función de participación y orientación del proceso andino de integración : Sugerimos las acciones o decisiones necesarias para modificaciones, ajustes o nuevos lineamientos en relación con los objetivos programáticos y la estructura institucional del Sistema Andino de Integración

Función legislativa : Participamos mediante recomendaciones en la generación normativa del proceso andino de integración sobre temas de interés común para su incorporación en el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina

Función de control político : Examinamos la marcha del Proceso requiriendo información periódica a los órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración

Función fiscalizadora : Examinamos la conducta de los representantes y funcionarios de los órganos e instituciones del Sistema Andino de integración por responsabilidades políticas en la marcha del proceso de integración andina

Función electoral : Elegimos a nuestras dignidades, así como a la de los órganos subsidiarios del parlamento

Función administrativa : Establecemos la organización y funcionamiento del Parlamento Andino y sus órganos

Función de control público : Tenemos la facultad de emplazar a cualquier persona natural o jurídica, a efecto de que rinda información oral o escrita

Función protocolar : Recibimos a los representantes de los órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración, jefes de Estado de los Gobiernos de los países miembros y otras altas autoridades

Función de coordinación y diplomacia parlamentaria: Promovemos relaciones de cooperación y coordinación con los Parlamentos de los países miembros y otros organismos

Función de seguimiento a la implementación de marcos normativos: Promovemos la implementación de los marcos normativos e iniciativas legislativas que apruebe el Parlamento Andino en sus países de origen.

La crítica: un presupuesto millonario para cinco parlamentarios andinos y sus asesores cuya función gira en torno a representar al Perú ante la CAN a costa de viajes que terminan por costar más de S/800 mil soles

Los órganos del Parlamento

Así como el Congreso de la República, el Parlamento Andino, un organismo de varias naciones, tiene los siguientes órganos:

Plenaria : Es el órgano supremo de conducción y toma de decisiones. Está conformada por los parlamentarios andinos de los Estados miembros

Mesa Directiva : Es el órgano colegiado de orientación, coordinación, dirección, ejecución y supervisión de los actos que emanan de la Plenaria

Comisiones : Son órganos colegiados permanentes a través de los cuales se realizan actividades de gestión parlamentaria y desarrollo normativo

Oficina Central : Funciona con carácter permanente en la ciudad de Bogotá, Colombia. Es administrada por el Secretario General

Representaciones Nacionales: Existen en cada uno de los Estados miembros como órganos de enlace y coordinación con la Oficina Central.

La gestión en Perú

En Perú se elige por elección popular a los miembros representantes del país en el Parlamento Andino. Así, la Oficina de la Representación Parlamentaria Nacional del Parlamento Andino del Perú es el órgano de enlace y coordinación con la Oficina Central del Parlamento Andino, los órganos que la conforman, así como con el Congreso de la República, Poder Ejecutivo, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, instituciones públicas nacionales y los órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración de la Comunidad Andina.

La estructura en Perú se conforma así:

La Plenaria de la Representación Nacional.

La Vicepresidencia.

Los Despachos Parlamentarios Andinos.

La Secretaría Técnica.