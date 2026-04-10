Perú

El baile de los que sobran: elegir sin creer, votar sin esperanza

Entre ataques, escándalos y campañas vacías, la política peruana avanza sin rumbo claro mientras los ciudadanos quedan relegados. Y al final, lo único que nos queda es decir “avancen, hermanos”… ¿pero hacia dónde? Nadie lo sabe.

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La sobreoferta electoral en Perú complica la elección ciudadana, al diluir las opciones con una diversidad de nombres sin certezas. REUTERS/Angela Ponce
La sobreoferta electoral en Perú complica la elección ciudadana, al diluir las opciones con una diversidad de nombres sin certezas. REUTERS/Angela Ponce

En cada proceso electoral se supone que el centro de la discusión debería ser el país: sus urgencias, sus oportunidades, sus brechas. Sin embargo, una vez más, el Perú parece atrapado en una campaña donde lo esencial queda relegado y lo accesorio se convierte en protagonista. Hoy, el debate público gira en torno a rumores, insinuaciones y ataques personales: la supuesta orientación sexual de Carlos álvarez, el presunto alcoholismo de Rafael López Aliaga, o los reiterados señalamientos —negados— sobre vínculos de Keiko Fujimori con el lavado de activos. Una lista larga, difusa, muchas veces imposible de comprobar, pero lo suficientemente escandalosa como para dominar la conversación.

Las propuestas quedan sepultadas. Y en medio de ese ruido, estamos nosotros: los ciudadanos, convertidos en espectadores de una contienda que parece no tenernos en cuenta.

Elecciones 2026: paso a paso del escrutinio y conteo de votos según la ONPE. (Foto: ONPE)
En cada elección, el país se aleja de discutir sus urgencias y oportunidades, mientras la agenda pública gira en torno a lo anecdótico. (Foto: ONPE)

Elegir, en este contexto, se vuelve una tarea titánica. No porque falten candidatos, todo lo contrario, abundan sino porque escasean las certezas. La sobreoferta electoral no amplía las opciones; las diluye. Y en ese mar de nombres, acusaciones y descalificaciones, encontrar al “mejor” se parece más a un acto de fe que a una decisión informada.

No siempre fue así, o al menos no con esta intensidad. Hubo momentos en nuestra historia reciente donde, más allá de las tensiones, el debate político lograba capturar la atención por el contraste de ideas. El enfrentamiento entre Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski, por ejemplo, marcó una campaña donde el país discutía modelos económicos, gobernabilidad y rumbo institucional. O, más atrás, el histórico duelo entre Mario Vargas Llosa y Alberto Fujimori, que dividió al Perú en dos visiones claramente diferenciadas de nación.

Hoy, en cambio, el contraste parece haber sido reemplazado por la sospecha. El argumento por el meme. La propuesta por el trending topic.

A esto se suma un elemento que agrava aún más el escenario: la profunda inestabilidad política que hemos arrastrado en los últimos años. Presidentes que no terminan sus mandatos, vacancias, disoluciones del Congreso, crisis institucionales encadenadas. Nombres como Martín Vizcarra, Pedro Castillo o Dina Boluarte no solo representan gestiones, sino episodios de una fragilidad democrática que parece haberse normalizado.

El problema es que aquí no hay ficción. No hay pausa. No hay segunda temporada que corrija errores.

El ciudadano observa desde la periferia una contienda política que lo margina y donde su influencia se percibe cada vez más limitada. Foto: ONPE
El ciudadano observa desde la periferia una contienda política que lo margina y donde su influencia se percibe cada vez más limitada. Foto: ONPE

En paralelo, el Congreso ha ido consolidando un poder cada vez más amplio, muchas veces sin contrapesos efectivos, generando una sensación de desconexión entre la clase política y la ciudadanía. Decisiones que impactan directamente en la vida de millones se toman en espacios donde el cálculo político prima sobre el interés público.

Y así, el ciudadano queda relegado a un rol secundario. Observa, comenta, se indigna, a veces participa, pero rara vez siente que incide. Como en un circo romano, asistimos a una arena donde los protagonistas se enfrentan con ferocidad, mientras el público es apenas un telón de fondo.

“El baile de los que sobran” no es solo una metáfora; es una advertencia. Porque cuando la política deja de hablarle a la gente, cuando el ciudadano deja de ser el centro, lo que queda no es democracia: es espectáculo. Y en ese escenario, el riesgo más grande no es elegir mal, sino dejar de creer que elegir importa.

Guillermo Gonzales

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