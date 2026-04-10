Candidatos a Diputados por Junín: Conoce los partidos y nombres para estas Elecciones 2026

Ciudadanos de la región de Junín acuden a los centros de votación para participar en una jornada electoral preparatoria para las Elecciones Generales de 2026 en Perú, con el mapa de la región en el fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Junín llega a las Elecciones Generales 2026 con un panorama determinado por su diversidad geográfica, que abarca sierra y selva central, y por desafíos persistentes en conectividad, acceso a servicios y desarrollo económico regional.

Este domingo 12 de abril, los ciudadanos de Junín acudirán a las urnas para elegir al próximo presidente de la República y a sus representantes en el nuevo Congreso bicameral. Según la asignación oficial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la región elegirá un senador y cinco diputados, en función a su peso demográfico y el padrón actualizado del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), que suma 1.106.058 ciudadanos habilitados para votar.

En la Cámara Alta, Junín contará con un senador propio y participará en la elección de treinta senadores nacionales por distrito electoral único. Para la Cámara de Diputados, la región tendrá cinco escaños, asignados proporcionalmente a su población electoral.

Ciudadanos de Junín ejercen su derecho al voto en los centros de votación mientras el mapa de la región destaca los principales distritos para las Elecciones 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La jornada electoral se desarrollará entre las 7:00 a. m. y las 17:00 en todo el país. Los electores pueden consultar el local de votación, número de mesa y dirección exacta ingresando su DNI en la plataforma de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Candidatos a diputados por Junín

A continuación, la lista de postulantes organizada por partido político:

Ahora Nación

César Augusto Muedas Balbiese

Ruth Zenaida Buendía Mestoquiari

Manuel Macukachi Inga

Danitza Mardely Tarazona Fabián

Everardo Orellana Villaverde

Raquel Condori Vivanco

Venceremos

Salvador Ore Guzmán

Elena Carmen Rivera Huamán

Leonel Omer Soriano Egoavil

Mariano Huayhua Espinoza

Nelida Mayra Barzola Rosales de Ancieta

Alianza para el Progreso

José Antonio Ancco Sotomayor

Raquel Beatriz Blancas Veli

Luis Carlos Raygada Flores

Yanida Rojas Navarro

Luis Armando Orihuela Lazo

Rocío del Pilar Santana Santivañez

Ciudadanos peruanos estudian una extensa cédula electoral con 35 opciones presidenciales para las elecciones de 2026, expresando incertidumbre y reflexión ante la silueta de un candidato genérico en una plaza pública. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Avanza País

Jesús Tapia Samaniego

Zoraida Angélica Vicuña Rojas

Edison Bernardino Cachay Montoya

Eliete Emperatriz Manrique Añazgo

FE en el Perú

Flor de María Sihuincha Girón

Sigfrido Diderot Casas León

Anshela Vanessa Balvín Flores

Daniel Florencio Carlos Machacuay

Estefani Sandra Pariona Gala

FREPAP

Esperanza Caridad Pizarro Estrella

Lucy Pilar Suasnabar Apolinario

David Abraham Vásquez Sinchi

Esther Silvia Blanco Quispe

Fuerza Popular

Ana Bertha Patiño Urco

Israel Tito Lazo Julca

Emma Chong Valles

César Augusto Cuestas Meneses

Juanita Lauretti Carvo Barrios

Carlos Eduardo Vilcahuamán de la Cruz

Fuerza y Libertad

José Luis Rivera Barzola

Keelin Melissa Turco Huamán

Junior Keneth Torres Huamán

Sonia Edith Turpo Gutiérrez

Héctor Basilio Gutarate Puchoc

Daisy Fortunata Yantas Valerio

Juntos por el Perú

Nelly Esther Avendaño Roca

Marlon Alberto Aguirre Ramos

Sendy Luz Sullca Cárdenas

Osman Euclides Ildefonso Muñoz

María Dolores Villaverde Hilario

Yawar Rauli Solís Dávila

ONPE presentó los resultados de las Elecciones Complementarias 2023 al 100% de actas contabilizadas.

Libertad Popular

Nesthor Jhose Ñaupa Araujo

Johan Palomino Minaya

Andry Jef Vilchez Pariona

Bertha Lola Asencios Vicente

Partido Aprista Peruano

Jacqueline Jeanette Santos Julca

Gianpierre Poma Via y Rada

Danny Marie Andrade Maldonado

Julio César Nieto Tinoco

Rosa Hortensia Martínez Cuba

Marcelo Martín Hurtado Castañeda

Obras

Máximo Peralta Jorpa

Ingrid Paola Peralta Morales

Alfredo Leonides Aylas Quintanilla

Edi Nelly Machuca Alvarado

Fernando Llallico Rojas

Rosa Juana Manyari Azorza

Partido de los Trabajadores

Tito Albertico Otivo Manturano

Delta Florinda Rojas Martínez

Willy Rosario Cárdenas Alanya

Raúl José Zavala Ochoa

El único candidato a las elecciones de su distrito en Cajamarca no obtuvo la cantidad de votos exigida por ley para ser declarado como ganador en las elecciones municipales complementarias organizadas por la ONPE. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva)

Buen Gobierno

Carmen Georgina Duarte Patiño de Pezet

Nahún Demóstenes García Díaz

Natalie Soledad Marcas García

Manuel Jesús Loli Quincho

Rocío Augusta Salazar Mandujano

José Aquiles Casas Córdova

Unido Perú

Guadalupe Gladys Pomayay Ninanya

Juan Ruvi Gave Maldonado

Partido Demócrata Verde

Robert Custodio Huaynalaya Camposano

Carolay Margarita Porras Hoces

Víctor Rafael Sobrevilla Martínez

Vianca Alzamora Lapierre

Alejandro Eusebio Osores Dávila

Claudia Arana Tovar

Somos Perú

Danilo Izarra Ccorahua

Daniel López Lizano

Noemí Huamán Alonzo

Óscar Raúl Meza Huere

Jenneffer Mahumy Caytano Murillo

Partido Frente de la Esperanza

Víctor Aníbal Romero Peralta

Rosario Galván Cajahuaringa

Fidel Ramón Gonzales Quincho

Mady Romero Murillo

Walter Antonio Vargas Salas

Rosa Denise Gonzales de la Cruz

Partido Morado

Edison Omar Ordoñez Rojas

Beatriz Amelia Cárdenas Diego

Héctor Cáceres Villalva

Mayte María Ingaroca Chuquín

Edwin Carlos Camarena Jesús

Paola Lizbeth Pinedo Velarde

País Para Todos

Elvis Rojas Romero

Karina Judith Caballero Agüero

Ernesto Aristides Molina Loza

Cecilia Xiomara García Álvarez

Gustavo Adolfo Tenorio Huamaní

Marisol Yovana Loayza Aquino

Partido Patriótico del Perú

Willian Yovanni Quiroz Vilchez

Maribel Maraví Palomino

César Héctor Ávila Cárdenas

Primarias 2025: 37 partidos inscriben sus fórmulas presidenciales. (Foto: Agencia Andina)

Cooperación Popular

Crysthian Henry Segura Vilchez

Gianella Kiara Flores Cárdenas

Elmer Martínez Abad

Kennita V. Cárdenas Urbano

Silvio Johon Flores Rojas

Leydi Isabel Calderón Torres

Integridad Democrática

Ángeles Caso Alanya

Pablo Reginaldo Aliaga Escobar

Sara María Lazo López

Javier Fernando Correa Vásquez

Carmen María Castañeda Parrales viuda de Lazo

Santiago Percy Padilla Condori

Perú Libre

Gianpiere Levis Guerra Valenzuela

Cinthia Diana Huatuco Daza

Juan Carlos Quispe Ledesma

Dagma Cortes Juro

Paul Albert León Untiveros

Lucinda Quispealaya Salvatierra

Perú Acción

Ruth Rocío Lorenzo Flores

Helder Alfonso Huamantinco Villanueva

Agustina Ramos Quispe

Alexander Jácome Ramos

Nancy Vilma Reymundo Oregon

Elecciones primarias se desarrollaron este domingo 30 de noviembre. | ONPE

Perú Primero

Juan Rodrigo Elescano Rojas

Judith Carla Mendoza Díaz

José Luis Chenet Díaz

Martha Luz Regalado Orihuela

Misael Campos Aquino

Kety Gladys Palián Jesús

PRIN

Eusebia Otero Aguirre

Luis Alberto Huayas Rojas

Andrea Wendy Sudario Baldeón

José Enríquez Asorza

Magaly Janet Ramos Quispe

Ejidio Enríquez Merino

Perú Moderno

Betzabé Pamela Ponce Raymundo

Udilfredo Terrones Becerra

Raida Inocente Espinal

Fredy Ysaac Mantari Jesús

Dominica Quispealaya Cerrón

Jesús José Miranda Dávila

Podemos Perú

Walter Saulin Conovilca Moscoso

Marcelina Cuba de la Cruz

Versael Díaz Gallardo

Anjhela Guissel Priale Condori

José Luis Cárdenas Cárdenas

Tatiana Erlinda Arias Espinoza

Progresemos

Armida Concepción Rojas Dávila de Izaguirre

Neil Ángel Misayauri Borja

Sharen Celeste Paitán Illanes

Jhon Walter Ore de la Cruz

Rosa Yarupaita Huamán

Carlos Canchanya Carhuamaca

Renovación Popular

César David Vásquez Caicedo Muñoz

Nancy Janet Quispe Valeriano

Álvaro Frank Rojas Delzo

Matilde Haidee Albagli Vera

Jorge Luis Guardamino Yucra

ONPE puede obligar a los votantes a ser miembros de mesa si faltan titulares y suplentes| Andina

Salvemos al Perú

Jaime Freddy Barzola Garay

Rocío Maribel Julca Miranda

Rosa Vargas Laureano

Miguel Ángel Cahuana Guzmán

Un Camino Diferente

Nanci Elizabeth Alfaro Sandoval

Santos Gilmer Yupanqui Roncal

Elsi Paola Chupurgo Fernández

José Faustino Castillo Pulido

Carmen Consuelo Vilchez Pereyra

Alexis Gregorio Gonzales Díaz

Unidad Nacional

Mariela Paquita Gabino Rodríguez

Víctor Alberto Gil Ártica

Susan Katherine Santana Rojas

Carlos Gustavo Barrionuevo Peinado

Miluska Taype Palomino

Mario Luis Palomino Pastrana