Perú

Candidatos a Diputados por Junín: Conoce los partidos y nombres para estas Elecciones 2026

Junín elegirá un senador y cinco diputados en las elecciones del 12 de abril, con más de 1,1 millones de ciudadanos habilitados para votar y una competencia marcada por la presencia de 34 partidos políticos. La región consolida así su protagonismo en el nuevo Congreso bicameral

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Varias personas con mascarillas depositando papeletas en urnas transparentes de la ONPE en un centro de votación, con un mapa de Junín superpuesto.
Ciudadanos de la región de Junín acuden a los centros de votación para participar en una jornada electoral preparatoria para las Elecciones Generales de 2026 en Perú, con el mapa de la región en el fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Junín llega a las Elecciones Generales 2026 con un panorama determinado por su diversidad geográfica, que abarca sierra y selva central, y por desafíos persistentes en conectividad, acceso a servicios y desarrollo económico regional.

Este domingo 12 de abril, los ciudadanos de Junín acudirán a las urnas para elegir al próximo presidente de la República y a sus representantes en el nuevo Congreso bicameral. Según la asignación oficial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la región elegirá un senador y cinco diputados, en función a su peso demográfico y el padrón actualizado del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), que suma 1.106.058 ciudadanos habilitados para votar.

En la Cámara Alta, Junín contará con un senador propio y participará en la elección de treinta senadores nacionales por distrito electoral único. Para la Cámara de Diputados, la región tendrá cinco escaños, asignados proporcionalmente a su población electoral.

Personas en un centro de votación depositando sus votos en urnas transparentes, con un mapa de Junín, Perú, mostrando Huancayo, Jauja y Huaytapallana.
Ciudadanos de Junín ejercen su derecho al voto en los centros de votación mientras el mapa de la región destaca los principales distritos para las Elecciones 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La jornada electoral se desarrollará entre las 7:00 a. m. y las 17:00 en todo el país. Los electores pueden consultar el local de votación, número de mesa y dirección exacta ingresando su DNI en la plataforma de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Candidatos a diputados por Junín

A continuación, la lista de postulantes organizada por partido político:

Ahora Nación

  • César Augusto Muedas Balbiese
  • Ruth Zenaida Buendía Mestoquiari
  • Manuel Macukachi Inga
  • Danitza Mardely Tarazona Fabián
  • Everardo Orellana Villaverde
  • Raquel Condori Vivanco

Venceremos

  • Salvador Ore Guzmán
  • Elena Carmen Rivera Huamán
  • Leonel Omer Soriano Egoavil
  • Mariano Huayhua Espinoza
  • Nelida Mayra Barzola Rosales de Ancieta

Alianza para el Progreso

  • José Antonio Ancco Sotomayor
  • Raquel Beatriz Blancas Veli
  • Luis Carlos Raygada Flores
  • Yanida Rojas Navarro
  • Luis Armando Orihuela Lazo
  • Rocío del Pilar Santana Santivañez
Multitud de personas mira cédulas electorales de Perú 2026. Una silueta de candidato frente a pantalla con lista y bandera peruana. Ánforas de ONPE al fondo.
Ciudadanos peruanos estudian una extensa cédula electoral con 35 opciones presidenciales para las elecciones de 2026, expresando incertidumbre y reflexión ante la silueta de un candidato genérico en una plaza pública. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Avanza País

  • Jesús Tapia Samaniego
  • Zoraida Angélica Vicuña Rojas
  • Edison Bernardino Cachay Montoya
  • Eliete Emperatriz Manrique Añazgo

FE en el Perú

  • Flor de María Sihuincha Girón
  • Sigfrido Diderot Casas León
  • Anshela Vanessa Balvín Flores
  • Daniel Florencio Carlos Machacuay
  • Estefani Sandra Pariona Gala

FREPAP

  • Esperanza Caridad Pizarro Estrella
  • Lucy Pilar Suasnabar Apolinario
  • David Abraham Vásquez Sinchi
  • Esther Silvia Blanco Quispe

Fuerza Popular

  • Ana Bertha Patiño Urco
  • Israel Tito Lazo Julca
  • Emma Chong Valles
  • César Augusto Cuestas Meneses
  • Juanita Lauretti Carvo Barrios
  • Carlos Eduardo Vilcahuamán de la Cruz

Fuerza y Libertad

  • José Luis Rivera Barzola
  • Keelin Melissa Turco Huamán
  • Junior Keneth Torres Huamán
  • Sonia Edith Turpo Gutiérrez
  • Héctor Basilio Gutarate Puchoc
  • Daisy Fortunata Yantas Valerio

Juntos por el Perú

  • Nelly Esther Avendaño Roca
  • Marlon Alberto Aguirre Ramos
  • Sendy Luz Sullca Cárdenas
  • Osman Euclides Ildefonso Muñoz
  • María Dolores Villaverde Hilario
  • Yawar Rauli Solís Dávila
ONPE presentó los resultados de las Elecciones Complementarias 2023 al 100% de actas contabilizadas.
ONPE presentó los resultados de las Elecciones Complementarias 2023 al 100% de actas contabilizadas.

Libertad Popular

  • Nesthor Jhose Ñaupa Araujo
  • Johan Palomino Minaya
  • Andry Jef Vilchez Pariona
  • Bertha Lola Asencios Vicente

Partido Aprista Peruano

  • Jacqueline Jeanette Santos Julca
  • Gianpierre Poma Via y Rada
  • Danny Marie Andrade Maldonado
  • Julio César Nieto Tinoco
  • Rosa Hortensia Martínez Cuba
  • Marcelo Martín Hurtado Castañeda

Obras

  • Máximo Peralta Jorpa
  • Ingrid Paola Peralta Morales
  • Alfredo Leonides Aylas Quintanilla
  • Edi Nelly Machuca Alvarado
  • Fernando Llallico Rojas
  • Rosa Juana Manyari Azorza

Partido de los Trabajadores

  • Tito Albertico Otivo Manturano
  • Delta Florinda Rojas Martínez
  • Willy Rosario Cárdenas Alanya
  • Raúl José Zavala Ochoa
El único candidato a las elecciones de su distrito en Cajamarca no obtuvo la cantidad de votos exigida por ley para ser declarado como ganador en las elecciones municipales complementarias organizadas por la ONPE. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva)
El único candidato a las elecciones de su distrito en Cajamarca no obtuvo la cantidad de votos exigida por ley para ser declarado como ganador en las elecciones municipales complementarias organizadas por la ONPE. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva)

Buen Gobierno

  • Carmen Georgina Duarte Patiño de Pezet
  • Nahún Demóstenes García Díaz
  • Natalie Soledad Marcas García
  • Manuel Jesús Loli Quincho
  • Rocío Augusta Salazar Mandujano
  • José Aquiles Casas Córdova

Unido Perú

  • Guadalupe Gladys Pomayay Ninanya
  • Juan Ruvi Gave Maldonado

Partido Demócrata Verde

  • Robert Custodio Huaynalaya Camposano
  • Carolay Margarita Porras Hoces
  • Víctor Rafael Sobrevilla Martínez
  • Vianca Alzamora Lapierre
  • Alejandro Eusebio Osores Dávila
  • Claudia Arana Tovar

Somos Perú

  • Danilo Izarra Ccorahua
  • Daniel López Lizano
  • Noemí Huamán Alonzo
  • Óscar Raúl Meza Huere
  • Jenneffer Mahumy Caytano Murillo

Partido Frente de la Esperanza

  • Víctor Aníbal Romero Peralta
  • Rosario Galván Cajahuaringa
  • Fidel Ramón Gonzales Quincho
  • Mady Romero Murillo
  • Walter Antonio Vargas Salas
  • Rosa Denise Gonzales de la Cruz

Partido Morado

  • Edison Omar Ordoñez Rojas
  • Beatriz Amelia Cárdenas Diego
  • Héctor Cáceres Villalva
  • Mayte María Ingaroca Chuquín
  • Edwin Carlos Camarena Jesús
  • Paola Lizbeth Pinedo Velarde

País Para Todos

  • Elvis Rojas Romero
  • Karina Judith Caballero Agüero
  • Ernesto Aristides Molina Loza
  • Cecilia Xiomara García Álvarez
  • Gustavo Adolfo Tenorio Huamaní
  • Marisol Yovana Loayza Aquino

Partido Patriótico del Perú

  • Willian Yovanni Quiroz Vilchez
  • Maribel Maraví Palomino
  • César Héctor Ávila Cárdenas
Primarias 2025: 37 partidos inscriben sus fórmulas presidenciales. (Foto: Agencia Andina)
Primarias 2025: 37 partidos inscriben sus fórmulas presidenciales. (Foto: Agencia Andina)

Cooperación Popular

  • Crysthian Henry Segura Vilchez
  • Gianella Kiara Flores Cárdenas
  • Elmer Martínez Abad
  • Kennita V. Cárdenas Urbano
  • Silvio Johon Flores Rojas
  • Leydi Isabel Calderón Torres

Integridad Democrática

  • Ángeles Caso Alanya
  • Pablo Reginaldo Aliaga Escobar
  • Sara María Lazo López
  • Javier Fernando Correa Vásquez
  • Carmen María Castañeda Parrales viuda de Lazo
  • Santiago Percy Padilla Condori

Perú Libre

  • Gianpiere Levis Guerra Valenzuela
  • Cinthia Diana Huatuco Daza
  • Juan Carlos Quispe Ledesma
  • Dagma Cortes Juro
  • Paul Albert León Untiveros
  • Lucinda Quispealaya Salvatierra

Perú Acción

  • Ruth Rocío Lorenzo Flores
  • Helder Alfonso Huamantinco Villanueva
  • Agustina Ramos Quispe
  • Alexander Jácome Ramos
  • Nancy Vilma Reymundo Oregon
Elecciones primarias se desarrollaron este domingo 30 de noviembre. | ONPE
Elecciones primarias se desarrollaron este domingo 30 de noviembre. | ONPE

Perú Primero

  • Juan Rodrigo Elescano Rojas
  • Judith Carla Mendoza Díaz
  • José Luis Chenet Díaz
  • Martha Luz Regalado Orihuela
  • Misael Campos Aquino
  • Kety Gladys Palián Jesús

PRIN

  • Eusebia Otero Aguirre
  • Luis Alberto Huayas Rojas
  • Andrea Wendy Sudario Baldeón
  • José Enríquez Asorza
  • Magaly Janet Ramos Quispe
  • Ejidio Enríquez Merino

Perú Moderno

  • Betzabé Pamela Ponce Raymundo
  • Udilfredo Terrones Becerra
  • Raida Inocente Espinal
  • Fredy Ysaac Mantari Jesús
  • Dominica Quispealaya Cerrón
  • Jesús José Miranda Dávila

Podemos Perú

  • Walter Saulin Conovilca Moscoso
  • Marcelina Cuba de la Cruz
  • Versael Díaz Gallardo
  • Anjhela Guissel Priale Condori
  • José Luis Cárdenas Cárdenas
  • Tatiana Erlinda Arias Espinoza

Progresemos

  • Armida Concepción Rojas Dávila de Izaguirre
  • Neil Ángel Misayauri Borja
  • Sharen Celeste Paitán Illanes
  • Jhon Walter Ore de la Cruz
  • Rosa Yarupaita Huamán
  • Carlos Canchanya Carhuamaca

Renovación Popular

  • César David Vásquez Caicedo Muñoz
  • Nancy Janet Quispe Valeriano
  • Álvaro Frank Rojas Delzo
  • Matilde Haidee Albagli Vera
  • Jorge Luis Guardamino Yucra
ONPE puede obligar a los votantes a ser miembros de mesa si faltan titulares y suplentes
ONPE puede obligar a los votantes a ser miembros de mesa si faltan titulares y suplentes| Andina

Salvemos al Perú

  • Jaime Freddy Barzola Garay
  • Rocío Maribel Julca Miranda
  • Rosa Vargas Laureano
  • Miguel Ángel Cahuana Guzmán

Un Camino Diferente

  • Nanci Elizabeth Alfaro Sandoval
  • Santos Gilmer Yupanqui Roncal
  • Elsi Paola Chupurgo Fernández
  • José Faustino Castillo Pulido
  • Carmen Consuelo Vilchez Pereyra
  • Alexis Gregorio Gonzales Díaz

Unidad Nacional

  • Mariela Paquita Gabino Rodríguez
  • Víctor Alberto Gil Ártica
  • Susan Katherine Santana Rojas
  • Carlos Gustavo Barrionuevo Peinado
  • Miluska Taype Palomino
  • Mario Luis Palomino Pastrana

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