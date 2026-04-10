Candidatos a Diputados por Junín: Conoce los partidos y nombres para estas Elecciones 2026

Junín llega a las Elecciones Generales 2026 con un panorama determinado por su diversidad geográfica, que abarca sierra y selva central, y por desafíos persistentes en conectividad, acceso a servicios y desarrollo económico regional.
Este domingo 12 de abril, los ciudadanos de Junín acudirán a las urnas para elegir al próximo presidente de la República y a sus representantes en el nuevo Congreso bicameral. Según la asignación oficial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la región elegirá un senador y cinco diputados, en función a su peso demográfico y el padrón actualizado del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), que suma 1.106.058 ciudadanos habilitados para votar.
En la Cámara Alta, Junín contará con un senador propio y participará en la elección de treinta senadores nacionales por distrito electoral único. Para la Cámara de Diputados, la región tendrá cinco escaños, asignados proporcionalmente a su población electoral.
La jornada electoral se desarrollará entre las 7:00 a. m. y las 17:00 en todo el país. Los electores pueden consultar el local de votación, número de mesa y dirección exacta ingresando su DNI en la plataforma de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
Candidatos a diputados por Junín
A continuación, la lista de postulantes organizada por partido político:
Ahora Nación
- César Augusto Muedas Balbiese
- Ruth Zenaida Buendía Mestoquiari
- Manuel Macukachi Inga
- Danitza Mardely Tarazona Fabián
- Everardo Orellana Villaverde
- Raquel Condori Vivanco
Venceremos
- Salvador Ore Guzmán
- Elena Carmen Rivera Huamán
- Leonel Omer Soriano Egoavil
- Mariano Huayhua Espinoza
- Nelida Mayra Barzola Rosales de Ancieta
Alianza para el Progreso
- José Antonio Ancco Sotomayor
- Raquel Beatriz Blancas Veli
- Luis Carlos Raygada Flores
- Yanida Rojas Navarro
- Luis Armando Orihuela Lazo
- Rocío del Pilar Santana Santivañez
Avanza País
- Jesús Tapia Samaniego
- Zoraida Angélica Vicuña Rojas
- Edison Bernardino Cachay Montoya
- Eliete Emperatriz Manrique Añazgo
FE en el Perú
- Flor de María Sihuincha Girón
- Sigfrido Diderot Casas León
- Anshela Vanessa Balvín Flores
- Daniel Florencio Carlos Machacuay
- Estefani Sandra Pariona Gala
FREPAP
- Esperanza Caridad Pizarro Estrella
- Lucy Pilar Suasnabar Apolinario
- David Abraham Vásquez Sinchi
- Esther Silvia Blanco Quispe
Fuerza Popular
- Ana Bertha Patiño Urco
- Israel Tito Lazo Julca
- Emma Chong Valles
- César Augusto Cuestas Meneses
- Juanita Lauretti Carvo Barrios
- Carlos Eduardo Vilcahuamán de la Cruz
Fuerza y Libertad
- José Luis Rivera Barzola
- Keelin Melissa Turco Huamán
- Junior Keneth Torres Huamán
- Sonia Edith Turpo Gutiérrez
- Héctor Basilio Gutarate Puchoc
- Daisy Fortunata Yantas Valerio
Juntos por el Perú
- Nelly Esther Avendaño Roca
- Marlon Alberto Aguirre Ramos
- Sendy Luz Sullca Cárdenas
- Osman Euclides Ildefonso Muñoz
- María Dolores Villaverde Hilario
- Yawar Rauli Solís Dávila
Libertad Popular
- Nesthor Jhose Ñaupa Araujo
- Johan Palomino Minaya
- Andry Jef Vilchez Pariona
- Bertha Lola Asencios Vicente
Partido Aprista Peruano
- Jacqueline Jeanette Santos Julca
- Gianpierre Poma Via y Rada
- Danny Marie Andrade Maldonado
- Julio César Nieto Tinoco
- Rosa Hortensia Martínez Cuba
- Marcelo Martín Hurtado Castañeda
Obras
- Máximo Peralta Jorpa
- Ingrid Paola Peralta Morales
- Alfredo Leonides Aylas Quintanilla
- Edi Nelly Machuca Alvarado
- Fernando Llallico Rojas
- Rosa Juana Manyari Azorza
Partido de los Trabajadores
- Tito Albertico Otivo Manturano
- Delta Florinda Rojas Martínez
- Willy Rosario Cárdenas Alanya
- Raúl José Zavala Ochoa
Buen Gobierno
- Carmen Georgina Duarte Patiño de Pezet
- Nahún Demóstenes García Díaz
- Natalie Soledad Marcas García
- Manuel Jesús Loli Quincho
- Rocío Augusta Salazar Mandujano
- José Aquiles Casas Córdova
Unido Perú
- Guadalupe Gladys Pomayay Ninanya
- Juan Ruvi Gave Maldonado
Partido Demócrata Verde
- Robert Custodio Huaynalaya Camposano
- Carolay Margarita Porras Hoces
- Víctor Rafael Sobrevilla Martínez
- Vianca Alzamora Lapierre
- Alejandro Eusebio Osores Dávila
- Claudia Arana Tovar
Somos Perú
- Danilo Izarra Ccorahua
- Daniel López Lizano
- Noemí Huamán Alonzo
- Óscar Raúl Meza Huere
- Jenneffer Mahumy Caytano Murillo
Partido Frente de la Esperanza
- Víctor Aníbal Romero Peralta
- Rosario Galván Cajahuaringa
- Fidel Ramón Gonzales Quincho
- Mady Romero Murillo
- Walter Antonio Vargas Salas
- Rosa Denise Gonzales de la Cruz
Partido Morado
- Edison Omar Ordoñez Rojas
- Beatriz Amelia Cárdenas Diego
- Héctor Cáceres Villalva
- Mayte María Ingaroca Chuquín
- Edwin Carlos Camarena Jesús
- Paola Lizbeth Pinedo Velarde
País Para Todos
- Elvis Rojas Romero
- Karina Judith Caballero Agüero
- Ernesto Aristides Molina Loza
- Cecilia Xiomara García Álvarez
- Gustavo Adolfo Tenorio Huamaní
- Marisol Yovana Loayza Aquino
Partido Patriótico del Perú
- Willian Yovanni Quiroz Vilchez
- Maribel Maraví Palomino
- César Héctor Ávila Cárdenas
Cooperación Popular
- Crysthian Henry Segura Vilchez
- Gianella Kiara Flores Cárdenas
- Elmer Martínez Abad
- Kennita V. Cárdenas Urbano
- Silvio Johon Flores Rojas
- Leydi Isabel Calderón Torres
Integridad Democrática
- Ángeles Caso Alanya
- Pablo Reginaldo Aliaga Escobar
- Sara María Lazo López
- Javier Fernando Correa Vásquez
- Carmen María Castañeda Parrales viuda de Lazo
- Santiago Percy Padilla Condori
Perú Libre
- Gianpiere Levis Guerra Valenzuela
- Cinthia Diana Huatuco Daza
- Juan Carlos Quispe Ledesma
- Dagma Cortes Juro
- Paul Albert León Untiveros
- Lucinda Quispealaya Salvatierra
Perú Acción
- Ruth Rocío Lorenzo Flores
- Helder Alfonso Huamantinco Villanueva
- Agustina Ramos Quispe
- Alexander Jácome Ramos
- Nancy Vilma Reymundo Oregon
Perú Primero
- Juan Rodrigo Elescano Rojas
- Judith Carla Mendoza Díaz
- José Luis Chenet Díaz
- Martha Luz Regalado Orihuela
- Misael Campos Aquino
- Kety Gladys Palián Jesús
PRIN
- Eusebia Otero Aguirre
- Luis Alberto Huayas Rojas
- Andrea Wendy Sudario Baldeón
- José Enríquez Asorza
- Magaly Janet Ramos Quispe
- Ejidio Enríquez Merino
Perú Moderno
- Betzabé Pamela Ponce Raymundo
- Udilfredo Terrones Becerra
- Raida Inocente Espinal
- Fredy Ysaac Mantari Jesús
- Dominica Quispealaya Cerrón
- Jesús José Miranda Dávila
Podemos Perú
- Walter Saulin Conovilca Moscoso
- Marcelina Cuba de la Cruz
- Versael Díaz Gallardo
- Anjhela Guissel Priale Condori
- José Luis Cárdenas Cárdenas
- Tatiana Erlinda Arias Espinoza
Progresemos
- Armida Concepción Rojas Dávila de Izaguirre
- Neil Ángel Misayauri Borja
- Sharen Celeste Paitán Illanes
- Jhon Walter Ore de la Cruz
- Rosa Yarupaita Huamán
- Carlos Canchanya Carhuamaca
Renovación Popular
- César David Vásquez Caicedo Muñoz
- Nancy Janet Quispe Valeriano
- Álvaro Frank Rojas Delzo
- Matilde Haidee Albagli Vera
- Jorge Luis Guardamino Yucra
Salvemos al Perú
- Jaime Freddy Barzola Garay
- Rocío Maribel Julca Miranda
- Rosa Vargas Laureano
- Miguel Ángel Cahuana Guzmán
Un Camino Diferente
- Nanci Elizabeth Alfaro Sandoval
- Santos Gilmer Yupanqui Roncal
- Elsi Paola Chupurgo Fernández
- José Faustino Castillo Pulido
- Carmen Consuelo Vilchez Pereyra
- Alexis Gregorio Gonzales Díaz
Unidad Nacional
- Mariela Paquita Gabino Rodríguez
- Víctor Alberto Gil Ártica
- Susan Katherine Santana Rojas
- Carlos Gustavo Barrionuevo Peinado
- Miluska Taype Palomino
- Mario Luis Palomino Pastrana