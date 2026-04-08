Perú

Juanita es la peruana más longeva del país: celebró sus 116 años de vida en emotiva jornada social en Junín

En la celebración participaron cerca de 500 beneficiarios del programa Nutriendo corazones para vivir mejor, junto a familiares y allegados de la centenaria, en una jornada que destacó la importancia de acompañar y cuidar a los adultos mayores

Guardar
En una emotiva ceremonia en Junín, la mujer considerada la más longeva del Perú celebró su cumpleaños número 116. Acompañada de familiares y amigos, la celebración formó parte de un programa de la Sociedad de Beneficencia de Huancayo para adultos mayores. Fuente: TVPerú Noticias / Regiones Ahora

Una mujer originaria de Huancavelica se convirtió en la persona más longeva del país al celebrar su cumpleaños número 116 en la región de Junín, acompañada por sus familiares y otros adultos mayores beneficiarios de un programa social. La conmemoración se realizó en el marco de una jornada gratuita de alimentación, hecho que pone de relieve la importancia de proteger a quienes han alcanzado una edad excepcional.

Durante la jornada, el presidente de la Sociedad de Beneficencia de Huancayo (órgano de asistencia social local), Miguel Chamorro Torres, explicó que la edad consignada en el documento de identidad de la homenajeada no coincide con los datos familiares y comunitarios. Detalló: “DNI indica 102 años”, pero, según la familia, la mujer acredita los 116 a partir de información confirmada por testigos, tal como recogió TVPerú Noticias.

En el evento participaron cerca de 500 beneficiarios del programa Nutriendo corazones para vivir mejor, quienes reciben alimentación mensual en 16 distritos de la provincia de Huancayo, de acuerdo con lo señalado por Chamorro Torres. La celebración, además de resaltar la longevidad de la protagonista, evidenció la solidez de los lazos comunitarios y el acompañamiento a la vejez activa.

Una mujer anciana con sombrero oscuro y blusa negra, sentada entre una mujer en rosa y un hombre con gafas, con dos pasteles de cumpleaños y velas encendidas
Una mujer de Huancavelica, la persona más longeva de Perú, celebra su cumpleaños número 116 en Junín, acompañada de familiares y beneficiarios de un programa social, en una jornada de alimentación gratuita. (Foto: Facebook / InfoHuancayo centro )

Nació en Huancavelica en 1910 y celebra la vida rodeada de su familia

Juanita nació el 7 de abril de 1910 en Salcahuasi, provincia de Huancavelica, y actualmente reside en el barrio San Miguel, distrito de Víquez (Huancayo), junto a su hija Marta Mendoza Espinal. La información sobre su nacimiento proviene de sus familiares y fue presentada durante la celebración. Vive en una zona caracterizada por la integración de los adultos mayores en redes locales de cuidado y distintos programas estatales de asistencia.

El entorno familiar mantiene un rol clave en el bienestar y acompañamiento de la adulta mayor, cuyo caso se ha convertido en un punto de referencia para las políticas de asistencia a personas longevas en la región andina.

Primer plano de una mujer anciana con piel arrugada y pelo blanco, con un sombrero negro decorado con billetes de S/10 y pompones de colores
Una mujer de 116 años, originaria de Huancavelica, celebra su cumpleaños en Junín, convirtiéndose en la persona más longeva del país, rodeada de familiares y beneficiarios de un programa social. (Foto: Facebook / Sociedad de Beneficencia de Huancayo )

En la jornada de cumpleaños, la presencia de su hija y otros familiares fue destacada como un factor fundamental para la calidad de vida de Juanita, en consonancia con las recomendaciones de organismos internacionales sobre el cuidado de adultos mayores.

La Sociedad de Beneficencia de Huancayo, bajo la dirección de Miguel Chamorro Torres, resaltó la importancia de conmemorar estos aniversarios como reconocimiento a quienes superan el siglo de vida. Juanita es parte de una comunidad que otorga a los adultos mayores una función central en la preservación de la memoria local, hecho que se manifestó durante el evento.

Registros civiles que solían formalizarse años después del nacimiento

El caso de Juanita ilustra la dificultad de comprobar la edad exacta debido a que existen diferencias entre los archivos oficiales y la memoria oral familiar. Según precisó Miguel Chamorro Torres, en épocas previas el registro civil frecuentemente demoraba años en inscribir nacimientos; muchas personas solo formalizaban sus documentos en momentos clave, como matrimonios o bautizos: “Muchos documentos se regularizaban cuando debían bautizarse o casarse; eso ocurría normalmente a los quince o dieciséis años”, reveló.

La familia de Juanita sostiene, apoyada en testimonios y la memoria comunitaria, que la centenaria ha alcanzado los 116 años, mientras que el documento nacional de identidad expone una edad menor. Esta brecha es habitual en los registros de adultos mayores en los ámbitos rurales de Perú, lo que complica su integración en estadísticas internacionales, aunque eso no afecta su reconocimiento social.

Una mujer anciana con sombrero tradicional y falda plisada es asistida por dos hombres mientras camina sobre un césped artificial bajo un techo blanco
Juanita, originaria de Huancavelica, celebra su cumpleaños número 116 en Junín, acompañada por familiares y beneficiarios de un programa social durante una jornada de alimentación gratuita. (Composición Infobae Perú)

El legado de Mashico, el peruano más longevo que partió a los 125 años

La longevidad de Juanita se vincula con la historia de Marcelino Abad Tolentino, conocido como ‘Mashico’, quien fue oficialmente el usuario más longevo del programa estatal de asistencia para adultos mayores en situación de pobreza Pensión 65, hasta su fallecimiento el pasado 30 de marzo a los 125 años, según confirmó el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

Mashico vivía en Huánuco y su recorrido personal incluyó la pérdida de sus padres en la infancia y periodos prolongados de aislamiento, mientras atribuía su longevidad a una alimentación basada en productos agrícolas como frutas y verduras de cosecha propia. Solo en 2019 fue regularizada su situación jurídica y social gracias a la intervención conjunta de autoridades estatales y el Reniec (registro civil peruano).

Marcelino Abad Tolentino, 'Mashico' para sus amistades, celebró el pasado 5 de abril sus 125 años en la ciudad de Huánuco.
Marcelino Abad Tolentino, 'Mashico' para sus amistades, celebró el pasado 5 de abril sus 125 años en la ciudad de Huánuco. (Crédito: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social)

La muerte de Mashico generó la presencia del equipo de Pensión 65 en Huánuco para acompañar a su entorno. En palabras institucionales, su vida impulsó reflexiones sobre el respeto y apoyo a los adultos mayores.

Ambos casos, el de Juanita y el de Mashico, marcan referentes para la sociedad en torno al reconocimiento y la protección social de las personas que superan los 100 años en el Perú.

Temas Relacionados

Sociedad de Beneficencia de HuancayoHuancayoJunínperu-noticias

Más Noticias

Universitario vs San Martín EN VIVO HOY: punto a punto del ‘extra game’ por semifinales de la Liga Peruana de Vóley 2026

Todo se resolverá en el último partido: ‘pumas’ y ‘santas’ van por el pase a la final tras tener igualada la llave. Sigue las incidencias desde el Polideportivo Lucha Fuentes

Universitario vs San Martín EN VIVO HOY: punto a punto del ‘extra game’ por semifinales de la Liga Peruana de Vóley 2026

Carolina Jaramillo emociona al recordar a Paul ‘Russo’ Flores a un año de su muerte: “Paul era todo para nosotros”

En un emotivo homenaje, la viuda del querido cantante de Armonía 10 compartió su dolor y denunció el abandono de la agrupación, reivindicando los derechos de su hijo y el respeto por la memoria de 'El Russo'

Carolina Jaramillo emociona al recordar a Paul ‘Russo’ Flores a un año de su muerte: “Paul era todo para nosotros”

Elecciones 2026: Minsa despliega este plan de contingencia para proteger la salud de votantes en Lima Metropolitana

El Ministerio de Salud activa 29 ambulancias y refuerza la atención de emergencias en los principales locales de votación este domingo 12 de abril

Elecciones 2026: Minsa despliega este plan de contingencia para proteger la salud de votantes en Lima Metropolitana

Martín Vizcarra denuncia que debió ser excarcelado hace una semana: “¿Están esperando que pasen las elecciones?”

El expresidente, condenado a 14 años por corrupción, señaló que continúa en el penal de Barbadillo a pesar de que un habeas corpus a su favor ordenó su liberación inmediata

Martín Vizcarra denuncia que debió ser excarcelado hace una semana: “¿Están esperando que pasen las elecciones?”

Alta deuda y problemas operativos golpean a Petroperú y reducen su presencia en el mercado de 49% a 25% en una década

La nueva refinería de Talara opera por debajo de su capacidad, mientras la empresa enfrenta dificultades para financiar la compra de crudo

Alta deuda y problemas operativos golpean a Petroperú y reducen su presencia en el mercado de 49% a 25% en una década
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Martín Vizcarra denuncia que debió ser excarcelado hace una semana: “¿Están esperando que pasen las elecciones?”

Martín Vizcarra denuncia que debió ser excarcelado hace una semana: “¿Están esperando que pasen las elecciones?”

Corte Suprema rechaza queja de Ricardo Belmont, confirma el desalojo de RBC y mantiene a PBO al aire

Karen Paniagua recibe distinción del Parlamento Andino: “Estuve en OnlyFans y no me avergüenzo; hoy tengo una ONG y estudio Derecho”

Jorge Nieto en su cierre de campaña: “Si yo fuera homosexual, lo diría abiertamente, con tranquilidad y con orgullo”

Archivan proceso contra el fujimorista Miguel Torres por supuesta información falsa en hoja de vida

ENTRETENIMIENTO

Renato Rossini Jr. deja entrever que Ale Fuller le fue infiel en ‘La Granja VIP’: “Había una cercanía dudosa”

Renato Rossini Jr. deja entrever que Ale Fuller le fue infiel en ‘La Granja VIP’: “Había una cercanía dudosa”

Carlos Alcántara y Stefany Camus: la verdad detrás del ampay y el beso que sorprendió a los fans, cómo se conocieron y a dónde fueron

Federico Salazar aclaró su relación con Érika Manrique tras ‘ampay’ : “No hay nada, somos amigos”

Kabrones, exintegrantes de Mago de Oz, abren nueva fecha en Perú: ¿Cuándo y donde será?

‘Mocedades’ regresa a Perú con su formato sinfónico: fecha, lugar y venta de entradas

DEPORTES

Universitario vs San Martín EN VIVO HOY: punto a punto del ‘extra game’ por semifinales de la Liga Peruana de Vóley 2026

Universitario vs San Martín EN VIVO HOY: punto a punto del ‘extra game’ por semifinales de la Liga Peruana de Vóley 2026

Selección peruana Sub 19 de vóley inició trabajos: Camila Monge y Ariana Vásquez lideran el grupo rumbo al Sudamericano

A qué hora juega Cusco FC vs Flamengo HOY: partido por fecha 1 del Grupo A de la Copa Libertadores 2026

Dónde ver Sporting Cristal vs Cerro Porteño HOY: canal tv online del duelo por fecha 1 de la Copa Libertadores 2026

Cusco FC vs Flamengo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 1 de la Copa Libertadores 2026