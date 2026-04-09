Pamela Franco lanza fuerte acusación contra Christian Domínguez y advierte de campañas en su contra: “Me quiere destruir”

Pamela Franco, en exclusiva para "Amor y Fuego", revela las presuntas manipulaciones de Christian Domínguez en su contra. La cantante asegura que ya no se dejará y pide que la deje en paz por el bien de su hija. Video: Willax TV / Amor y Fuego

Pamela Franco volvió a encender la polémica este miércoles durante una llamada en vivo con ‘Amor y Fuego’, donde abordó la compleja relación que mantiene con Christian Domínguez tras su mediática ruptura. La cumbiambera relató que el quiebre definitivo se dio no solo por episodios acumulados, sino por lo que describe como una campaña de hostigamiento y advertencias hacia su círculo más cercano.

La cantante y conductora rompió el silencio y aseguró que Christian Domínguez, padre de su hija, habría enviado mensajes para perjudicarla y controlar la narrativa sobre su separación. Franco denunció una campaña de desprestigio y advirtió que se protegerá de los ataques y de las amenazas de allegados al cumbiambero, en medio de un clima de tensión y nuevos proyectos musicales junto a Melanie Martínez.

Según Franco, Domínguez habría enviado un mensaje a una persona de confianza de Pamela, generando inquietud y una sensación de amenaza velada. “Por un lado me quiere chancar. Siento que me quiere destruir y por otro lado, yo no tengo ningún problema... a un amigo mío que es muy cercano, le dice ‘Cuídala’”, detalló Franco, visiblemente molesta por lo que percibe como una estrategia contradictoria de su expareja.

La artista añadió que nunca expuso públicamente los episodios más delicados de la relación, pero que la difusión de comentarios y ataques por parte de voceros digitales cercanos a Domínguez sí le ha afectado su tranquilidad y su imagen pública.

“Ha hecho cosas que yo no he expuesto, nunca le reclamé como sucedieron las cosas y no como todos han supuesto. Ha llevado una cosa tras otra... pero de ahí tenía voceros en un canal digital, decían cosas, insultos tras insultos, decían cosas que él y yo sabíamos, para que ellos digan es que, él está de acuerdo para que salga... se lo he reclamado, hemos tenido diferencias, pero ya me cansé”, enfatizó Franco.

Pamela Franco acusa a Christian Domínguez de iniciar una campaña de desprestigio tras su separación mediática. (Instagram Pamela Franco / Christian Domínguez)

Pamela Franco y el entorno de amenazas de Christian Domínguez

El conflicto escaló cuando la cantante narró que no solo ha recibido ataques de cuentas y voceros digitales, sino también amenazas directas de allegados de Domínguez. Hace unos días, la influencer Vitteri reveló que el exchofer de Christian, Fabio, le envió un mensaje intimidante a Pamela Franco, prometiendo sacar información comprometedora sobre su vida personal.

Ante esto, la artista respondió con firmeza: “Si el señor Fabio tiene los pantalones de escribir, que por favor lo invito a que vaya a tu programa o a cualquier programa, que se siente conmigo y en mi cara me diga. Y si el señor Domínguez quisiera lo mismo, también estoy dispuesta con todas las personas. Mis cuchos y mis muertos me los cargo al hombro. Con tonterías y con mentiras ya no”.

Franco explicó que, a pesar de que Domínguez cumple con sus responsabilidades como padre, la relación entre ambos ahora se limita exclusivamente a temas relacionados con su hija. “Ahora, él solo me habla de los temas de hija, yo solo quiero que sus temas personales se dedique a ser feliz... que por lo menos no me haga daño, pero todo lo que hace, lo graba”, manifestó.

La artista remarcó su incomodidad ante la actitud del cumbiambero, asegurando que siempre debe estar alerta y cuidándose de posibles ataques indirectos. “Si él me insulta o me dice las cosas de frente sé a qué atenerme, pero él está atrás, atrás, atrás, atrás. Con él me tengo que estar cuidando siempre y eso no me gusta”, afirmó, dejando en claro que no permitirá más ataques ni campañas para desacreditarla.

En relación a los rumores de infidelidad, Franco fue enfática en negar cualquier traición hacia Domínguez o un presunto vínculo con Christian Cueva. “Hay una Pamela Franco antes y después de mi hija… yo defiendo ese tiempo no por él, por mi hija”, indicó.

En medio de su disputa legal con Christian Domínguez, Melanie Martínez rompe su silencio y anuncia una nueva y polémica canción junto a Pamela Franco. La cantante asegura que "se viene una bomba" y no teme a las consecuencias. Video: Willax TV / Amor y Fuego

“Me da cólera que digan que yo la haya engañado y no haya pasado, porque realmente, ¡sí se lo merece!”, sentenció, subrayando que su prioridad es el bienestar emocional de su hija y no los conflictos mediáticos.

Nuevos proyectos y una postura firme junto a Melanie Martínez

En paralelo a las tensiones con Domínguez, Pamela Franco atraviesa un momento profesional importante. Junto a Melanie Martínez, expareja de Domínguez y madre de su hija mayor, han iniciado la grabación de un nuevo tema musical y su respectivo videoclip. Ambas han dejado claro que el proyecto no es un descargo personal, sino una colaboración basada en vivencias compartidas y en el deseo de empoderar a otras mujeres.

“Nos hemos juntado para hacer música, Melanie canta muy hermoso y la gente quiere verla en los escenarios, va a traer muchas cosas buenas”, explicó Franco. Melanie, por su parte, contó que dejó su carrera musical por dedicarse a sus hijos, pero que ahora, con el apoyo de Pamela, vuelve a los escenarios. “Dios me da la oportunidad y Pamela me está ayudando con esta propuesta”, expresó.

En declaraciones recientes, Franco insistió en que la música es su prioridad y que no se dejará amedrentar por ataques externos. “Las personas que ahorita quieren poner trabas, cosas negativas. Nos hemos hecho un baño de ruda y por si acaso, acá nada es personal, nosotros hacemos música, cantamos de acuerdo a vivencias de muchas personas”, comentó.

Pamela Franco y Melanie Martínez confirman colaboración musical que genera expectativa en el mundo de la farándula peruana.

Melanie Martínez, a su vez, fue tajante al referirse a los ataques de Domínguez y su entorno: “Una no puede estar callada también, ya di muchas oportunidades y si la gente no sabe aprovecharlas, entonces también tiene que aguantar cuando hay devolución. Ahora toca que aguante, que apechugue nada más”.

Franco y Martínez han optado por una postura de defensa y de no silencio, asegurando que ya no tolerarán campañas de desprestigio ni amenazas, y que seguirán adelante con sus proyectos profesionales y personales. Por ahora, Pamela Franco mantiene su enfoque en su hija y en su carrera.