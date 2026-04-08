Pamela Franco arremete tras pelea de Pamela López con Shirley Arica: “Yo trabajo por mi comida”

Pamela Franco marca distancia de Pamela López tras pelea por comida en reality. Captura: La Granja VIP.

La tensión dentro de los realities de convivencia volvió a estallar y esta vez tuvo como protagonistas a Pamela López y Shirley Arica en el programa La Granja VIP, donde un incidente aparentemente cotidiano —la comida— terminó desatando una de las escenas más comentadas de los últimos días.

En medio de este contexto, la cantante Pamela Franco decidió pronunciarse tras ser consultada, dejando en claro su postura frente a la polémica.

Todo comenzó cuando, durante una emisión del reality, una serie de acciones desencadenaron un conflicto que rápidamente escaló. Según se pudo ver, Paul Michael colocó unas bolsas de basura cerca del lugar donde se encontraban Shirley Arica y otras participantes, sin que ellas lo notaran.

¡La tensión explota en La Granja VIP! Shirley Arica, Pamela López, Pul Michael y Samahara Lobatón reciben una sanción ejemplar de la producción y quedan directamente nominados por infringir las reglas básicas de convivencia. Panamericana Televisión/ La Granja Vip.

¿Qué pasó en La Granja VIP?

Minutos después, la situación cambió cuando la propia Arica movió dichas bolsas hacia un espacio cercano a donde estaban comiendo Pamela López y Paul Michael. Este gesto no pasó desapercibido y generó una reacción inmediata.

El reclamo no tardó en llegar. Paul Michael expresó su incomodidad, lo que dio inicio a una discusión directa con Shirley Arica. Sin embargo, el momento más crítico se produjo cuando la modelo, en medio del intercambio verbal, pateó la taza y el plato de comida de Pamela López, provocando indignación y elevando el tono del enfrentamiento. La escena, cargada de tensión, dejó al descubierto el desgaste emocional que implica la convivencia extrema en este tipo de formatos.

“Ten cuidado, estás botando mi taza”, advirtió Pamela López mientras intentaba frenar la situación tocando la pierna de su compañera. La respuesta de Shirley Arica fue inmediata y contundente: “¡No me toques!”, gritó tras el incidente. Lejos de calmarse, el enfrentamiento continuó escalando. “¡Me está pateando mi comida!... Quiero que me toques, quiero que me toques”, respondió Pamela López, en un tono desafiante que evidenciaba la magnitud del conflicto en ese momento.

Tensión total en La Granja VIP: gritos, insultos y provocaciones en fuerte pelea entre participantes. Captura: La Granja Vip.

La discusión no se detuvo ahí. Shirley Arica lanzó un comentario que encendió aún más el ambiente: “Acá está mi plato... con el cu falso que tienes**”, mientras que en medio del caos también se escuchó a Samahara Lobatón intervenir con un “Conchu” que reflejaba la intensidad del momento. Por su parte, Shirley remató con otra frase directa: “Mira tu cara, payasa”, consolidando una de las escenas más tensas del reality.

Tras el escándalo, la producción del programa decidió intervenir de inmediato. Fue Ethel Pozo quien tomó la palabra frente a todos los participantes para anunciar una medida disciplinaria. La conductora informó que los involucrados en la pelea serían sancionados, procediendo a nominarlos a los cuatro, en un intento por restablecer el orden dentro de la competencia.

Mientras el episodio seguía generando repercusiones en redes sociales y programas de espectáculos, el tema llegó hasta el espacio Q’ Bochinche, donde Pamela Franco fue consultada sobre lo ocurrido. En una llamada con los conductores, la artista no evitó el tema y respondió con claridad, dejando un mensaje que rápidamente se viralizó.

Tensión total en La Granja VIP: gritos, insultos y provocaciones en fuerte pelea entre participantes. Captura: La Granja Vip.

¿Qué dijo Pamela Franco?

El conductor Samuel Suárez introdujo la pregunta con un tono provocador: “Tú sabes que vienes acá al programa y con la lengua bien afilada, hacemos ‘cherry’ a la canción y de paso rajamos un ratito ¿ya? No sé si has visto unas bronquitas ahí mediáticas de alguien que pelea por comida, me encantaría preguntarte esas cosas”. La consulta apuntaba directamente a la polémica protagonizada por Pamela López.

Lejos de esquivar la pregunta, Pamela Franco respondió sin titubeos, marcando una clara diferencia respecto a la situación vivida en el reality. “Normal, yo no peleo por comida, yo trabajo por mi comida. Gracias a Dios tengo diferentes recursos”, afirmó, en una declaración que muchos interpretaron como una indirecta directa hacia la ex de Christian Cueva.

¿Pamela Franco es la nueva integrante de La Granja VIP?