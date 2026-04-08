¿Fuiste elegido miembro de mesa para las elecciones? Así puedes registrar tu medio de pago para recibir la compensación económica

Una persona deposita su voto en una urna de la ONPE ante la mirada de los miembros de mesa durante las elecciones presidenciales de Perú 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con las elecciones generales cada vez más cerca, miles de ciudadanos ya han sido seleccionados como miembros de mesa, una función clave para asegurar la transparencia y el correcto desarrollo de la jornada electoral. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha dispuesto un sistema ágil para que quienes asuman este cargo puedan registrar su medio de pago y acceder a la compensación económica correspondiente.

Este año, los miembros de mesa recibirán una compensación de S/ 165, siempre que ejerzan el cargo durante toda la jornada electoral. La ONPE recuerda que el pago se realizará únicamente a quienes cumplan con la función desde la instalación de la mesa hasta la entrega de actas, y que el registro del medio de pago es un paso previo, no automático.

El papel de los miembros de mesa es fundamental: serán responsables de instalar la mesa de sufragio, supervisar el desarrollo de la votación, contar los votos y entregar las actas electorales. Según la ONPE, más de 820 mil peruanos asumirán este compromiso en las próximas elecciones, y su participación será reconocida con beneficios adicionales, como un día de descanso laboral, siempre que cumplan los requisitos establecidos.

Cómo registrar tu medio de pago para la compensación de miembros de mesa

De acuerdo con lo informado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en su página de Facebook, para garantizar el cobro correcto de la compensación, se ha habilitado una plataforma digital donde los miembros de mesa pueden registrar su medio de pago antes de la jornada electoral.

La ONPE presenta su plataforma digital para que los miembros de mesa registren su medio de pago y garanticen el cobro de su compensación antes de las elecciones. (Foto: ONPE)

Es indispensable completar este proceso para evitar demoras o inconvenientes en el depósito. Los pasos son los siguientes:

Ingresa al enlace oficial: https://compensacioneconomicamm.onpe.gob.pe/ Escribe tu número de DNI, el dígito de verificación y tu fecha de nacimiento. Selecciona el medio de pago preferido: Depósito en cuenta de ahorro en soles en Banco de la Nación, BCP, BBVA o Scotiabank (ten a la mano tu número de cuenta). Depósito en billetera digital Yape. Cobro presencial en cualquier agencia del Banco de la Nación. Completa el registro y confirma los datos.

Es importante tener en cuenta que registrar el medio de pago no garantiza el depósito inmediato. La ONPE anunciará las fechas exactas para el cobro tras la finalización del proceso electoral, a través de su página web y redes sociales oficiales.

Beneficios para los miembros de mesa

Quienes ejerzan la función de miembro de mesa durante toda la jornada electoral recibirán una compensación económica de S/ 165. Además, tendrán derecho a un día de descanso laboral no compensable, aplicable tanto en el sector público como privado, que podrá hacerse efectivo dentro de los 90 días posteriores a la elección y debe ser coordinado directamente con el empleador.

Este pago corresponde a titulares, suplentes o ciudadanos designados de la fila, siempre que permanezcan desde la instalación de la mesa hasta la entrega de actas, según detalló la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Miembros de mesa reciben a votantes en un local electoral con urna de la ONPE y bandera peruana al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ONPE ofrece también campañas de capacitación presenciales y virtuales a través de la plataforma ONPEeduca, donde los miembros de mesa pueden acceder a contenidos, evaluaciones y obtener un certificado digital. La capacitación es obligatoria para acceder al día libre como beneficio adicional.

¿A qué hora debo presentarme como miembro de mesa?

La ONPE informó que los nueve miembros de mesa (tres titulares y seis suplentes) deben acudir puntualmente a las 6:00 AM al local de votación para instalar la mesa de sufragio. De lo contrario, incurrirán en una multa de S/ 275. Según explicó Alexandra Velasquez, especialista en educación electoral de la ONPE, la presencia de todos los miembros es obligatoria para firmar el acta de instalación. Si están presentes los titulares, los suplentes podrán votar y retirarse.

“Todos tienen que estar al momento de instalación de la mesa y firmar el acta correspondiente, en caso contrario se considerará como ausente y corresponde el pago de la multa. Sin embargo, sí podrán votar al momento en que se presente porque es su derecho”, dijo en diálogo con Agencia Andina.

En caso falten titulares o suplentes, se solicitará el apoyo de los electores presentes en la fila para completar la mesa. Solo quienes ejerzan el cargo durante toda la jornada recibirán la compensación económica y el día libre, siempre y cuando hayan asistido a las capacitaciones programadas por la ONPE.

LINK para consultar si eres miembro de mesa

La ONPE ha dispuesto un sistema digital para consultar si has sido seleccionado como miembro de mesa en las elecciones generales de 2026. El procedimiento es el siguiente:

Ingresa al enlace oficial: https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/ Escribe tu número de DNI en el campo correspondiente. Verifica si has sido seleccionado como miembro de mesa. Si resultas sorteado, podrás conocer la función asignada: presidente, secretario, tercer miembro o suplente.

Esta consulta es clave para que los ciudadanos asuman a tiempo sus responsabilidades y accedan a los beneficios establecidos.

Qué hacer si no puedes asistir como miembro de mesa

La normativa contempla la posibilidad de excusarse o justificar la inasistencia como miembro de mesa únicamente por motivos debidamente acreditados, tales como enfermedad, viajes impostergables o custodia de familiares dependientes. El trámite de excusa debe realizarse ante la ONPE antes del día de la elección y tiene un costo de S/ 15,80. En caso de fuerza mayor posterior a la jornada electoral, se podrá presentar una dispensa ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), cumpliendo los requisitos y plazos establecidos.

La participación de los miembros de mesa es esencial para el desarrollo democrático del país y el correcto funcionamiento de los comicios. Cumplir con este deber garantiza no solo la transparencia, sino también el acceso a los beneficios económicos y laborales establecidos por la ley.