Mercados reaccionan a tregua entre EE. UU. e Irán: petróleo cae con fuerza y el dólar se ajusta en Perú

El cambio en el contexto redujo el interés por activos refugio, como el dólar, y propició un repunte en las divisas de economías emergentes. Foto: composición Infobae Perú/Vecteezy

El anuncio de un alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, tras más de 40 días de tensiones en el Golfo Pérsico, ha generado un cambio inmediato en el comportamiento de los mercados internacionales. La decisión, dada a conocer por el presidente Donald Trump poco antes de que venciera su ultimátum, redujo la incertidumbre global y reconfiguró el apetito por riesgo entre los inversionistas.

Este nuevo escenario debilitó la demanda por activos considerados seguros, como el dólar, y favoreció una recuperación de monedas emergentes. El efecto se trasladó rápidamente a economías como la peruana, donde el tipo de cambio empezó a reflejar el giro en las expectativas externas.

Dólar retrocede en el mercado peruano

En el ámbito local, la moneda estadounidense mostró una tendencia a la baja tras semanas de presión alcista. “En Perú, el impacto ha sido claro en el tipo de cambio. El dólar retrocede y se ubica actualmente en un rango de entre S/ 3,34 y S/ 3,42, luego de haber superado niveles cercanos a S/ 3,50 durante las semanas más críticas del conflicto. Este movimiento responde al repliegue global de la divisa estadounidense y al retorno de flujos hacia economías emergentes, en un contexto donde el sol peruano mantiene fundamentos sólidos”, agregó Pedro Juani, líder comercial de Capitaria.

El comportamiento responde a una menor aversión al riesgo en los mercados internacionales, lo que incentiva el ingreso de capitales hacia países emergentes. En este contexto, el sol peruano logra sostenerse gracias a variables macroeconómicas estables, en línea con la mejora del entorno global.

La dinámica se explica por una caída en la percepción de riesgo a nivel global, lo que impulsa la llegada de capitales a economías emergentes. Foto: difusión

Petróleo se desploma tras alivio geopolítico

El ajuste más marcado se observó en el mercado energético, donde los precios del crudo registraron una fuerte corrección. La posibilidad de que se restablezca el tránsito en el estrecho de Ormuz, una ruta clave por la que circula cerca de un tercio del suministro mundial, impulsó una caída de hasta 15% en una sola jornada.

“Para Perú, la caída del petróleo tiene un efecto directo y positivo: reduce las presiones inflacionarias y abre espacio para una eventual baja en los costos de combustibles, transporte y logística. Esto no solo impacta en el bolsillo de los consumidores, sino también en la estructura de costos de múltiples sectores productivos, lo que podría contribuir a una mayor estabilidad de precios en el corto plazo”, precisó Juani.

Pese al alivio, el panorama aún presenta riesgos. Los mercados seguirán atentos al cumplimiento de la tregua, a la evolución del tránsito en Ormuz y a las próximas decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos, factores que serán determinantes para confirmar si la estabilidad se mantiene o si retorna la volatilidad.

Precio más reciente del dólar en Perú

La cotización del sol frente al dólar mostró una ligera disminución al 8 de abril. En la apertura, el tipo de cambio se ubicó en S/ 3,3940, por debajo del nivel registrado el día previo (7 de abril), cuando inició en S/ 3,4400. Esta tendencia también se reflejó en el cierre, que pasó de S/ 3,4245 a S/ 3,3860 en la última jornada.

Al 8 de abril, el tipo de cambio del sol frente al dólar registró un leve descenso. Foto: Tyba

En términos de variación anual, el tipo de cambio registra una caída de -9,68% al 8 de abril, en comparación con el -7,97% observado el día anterior. Por otro lado, en lo que va del 2026, la variación acumulada alcanza 0,65%, menor al 1,80% reportado previamente. Según datos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), estos movimientos evidencian una apreciación del sol en el corto plazo.