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¿Por qué siguió subiendo el dólar, pero ahora baja? Así avanza la apreciación del sol

Cerca de fines de marzo el dólar siguió apreciándose, pero ya en abril se ha encontrado con bajas. Esto es lo que reportó el BCRP y Renta 4

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Persona con dólares en sus manos
Marzo cerró con una caída del dólar. En abril el dólar cayó más retornando al S/3,45 e internacionalmente el conflicto en Medio Oriente parece 'enfriarse'. - Crédito Andina

Abril ha abierto con una depreciación del dólar y apreciación del sol peruano. Como se sabe, tras un 2025 que acabó con la moneda estadounidense a la baja, la divisa empezó a subir en febrero y en marzo se consolidó su alza hasta acercarse inclusive por encima de S/3,50.

Sin embargo, su valor no superó mucho más este monto: ya en abril la moneda cayó en su valor. El pasado lunes 30 de marzo la divisa subió finalmente a S/3,5020, pero en días su valor se desplomó, previamente a los feriados de Semana Santa: el martes 31 de marzo el dólar cerró a S/3,4775 y el miércoles 1 de abril a S/3,4535, según reportó el Banco Central de Reserva (BCRP).

¿Por qué se dieron estos movimientos del dólar? Inicialmente la subida ha sido motivada por las tensiones en el conflicto en Medio Oriente, y el alza en los precios del petróleo, pero luego la bajada se ha dado por justamente una baja en los precios de este combustible y los avances hacia el alto al fuego del conflicto.

mano cambia dólares con cambista
¿El dólar irá al alza o a la baja? No te dejes engañar, nada puede asegurar su apreciación o depreciación al futuro, pero actualmente hay factores importantes que definirían su valor al corto plazo. - Crédito Andina/Juan Carlos Guzmán

Así subió el dólar

El resumen informativo de la semana entre el 25 y 31 de marzo del Banco Central de Reserva, reveló que el dólar se apreció, presionado por el contexto internacional.

“El índice del dólar se incrementó 0,4 por ciento ante la persistencia de temores sobre la situación en Medio Oriente y el alza en los precios del petróleo (que refuerzan los temores de una mayor inflación a nivel global). Destaca la apreciación frente al franco suizo (1,0 por ciento) y frente a la libra (1,0 por ciento). En marzo, el dólar subió 2,4 por ciento”, resaltó el análisis del BCRP.

Sin embargo, justamente en los últimos días de marzo el precio del dólar bajó.

Billetes de 100 dólares y personas en el fondo corriendo
Las proyecciones del dólar de la encuesta mensual del BCRP aún no consideran los impactos recientes. - Crédito Andina

Dólar retrocede

El pasado 1 de abril el dólar cerró en S/3,4535, retrocediendo 240 puntos básicos con respecto al cierre del día martes que cerró en S/3,4775.

Allisson Pérez, Trader de Divisas en Renta4 SAB, resaltó que durante la jornada, “la demanda provino por el BCR dejando vencer Swaps Cambiario venta por S/ 100 millones, mientras que la oferta por los no residentes. En el mercado se negoció 188 millones de dólares a un precio promedio de 3.4560. El dólar tuvo un nivel mínimo de 3.4480 y un nivel máximo de 3.4640″.

De igual manera, explicó que el euro se fortaleció frente al dólar, superando los 1,16, “impulsado por un mayor apetito por riesgo ante posibles avances hacia un alto al fuego en Medio Oriente”.

Captura del BCRP con el precio del dólar del 1 de abril en Perú
Así cerró el dólar el 1 de abril. - Crédito Captura del BCRP

Pero también fue la caída del precio del petróleo —que se negocia en dólares— lo que presionó a la baja al dólar, y esto favoreció la apreciación del euro.

“A pesar de datos sólidos de la economía estadounidense, como el crecimiento del sector minorista y manufacturero, el dólar no logró sostenerse. La incertidumbre geopolítica, especialmente en torno al estrecho de Ormuz, sigue siendo un factor clave para la dirección del dólar. En conjunto, el contexto refleja una leve debilidad del dólar en el corto plazo, influenciada más por factores externos que por fundamentos económicos internos”, concluye la experta.

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