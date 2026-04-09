Auto pierde el control en una pendiente, se estrella contra una vivienda en Chorrillos y acaba con la vida de una mujer

Un terrible accidente en Chorrillos le costó la vida a una mujer que cerraba la puerta de su cochera. Un auto, presuntamente por una falla mecánica, bajó a toda velocidad por una pendiente y la arrolló fatalmente. Las cámaras de seguridad captaron el trágico momento. Fuente: Buenos Días Perú / Panamericana Televisión

Una mujer perdió la vida cuando un automóvil se precipitó a alta velocidad e impactó contra la cochera de una vivienda en jirón Nevado Yerupajá, Chorrillos, la mañana del accidente en un hecho que conmocionó a la comunidad. El siniestro se produjo mientras la víctima, identificada como María del Carmen Jiménez, cerraba la puerta de su domicilio, instante en que el vehículo descendió sin control y la arrolló. En la zona se registran colisiones de manera recurrente.

Según informaron Buenos Días Perú de Panamericana Televisión y América Noticias, personal médico del hospital Casimiro Ulloa atendió tanto a la conductora como a su madre, una pasajera de la tercera edad, quienes resultaron heridas tras el impacto, de acuerdo con los reportes. Por disposición del Ministerio Público, órgano fiscalizador, y la Unidad de Investigación de accidentes de tránsito de la comisaría Mateo Pumacahua, el área fue cercada para el levantamiento del cuerpo e inicio de diligencias. Las autoridades subrayaron que las pericias mecánicas al automóvil y las evaluaciones técnicas serán claves para esclarecer las causas y responsabilidades de lo ocurrido.

La investigación policial también busca establecer si, como alegó la conductora, identificada como Emma Oscco Medina de Villanueva ante los agentes en la escena, existió una falla en el sistema de frenos del vehículo, o si la causa principal fue la velocidad excesiva, un tema señalado por los vecinos como fuente de múltiples siniestros.

Imágenes de seguridad captan el momento en que un automóvil descontrolado impacta la cochera de una vivienda en Chorrillos, resultando en la muerte de María del Carmen Jiménez. (Composición: Infobae Perú)

Vehículo pierde el control en pendiente e impacta contra vivienda

El accidente de tránsito se registró en la intersección del jirón Nevado Yerupajá con la avenida Cordillera Occidental, en una pendiente próxima al Mirador Cerro Vigía, donde el flujo vehicular suele ser acelerado. Las cámaras de seguridad muestran cómo el vehículo descendía a gran velocidad, hecho corroborado por testigos presenciales.

El video captado dejó evidencia de que, al aproximarse a la esquina, la persona al volante no logró girar adecuadamente y el automóvil impactó directamente contra la fachada de la vivienda. Según el reporte, la víctima intentó resguardarse tras el muro al percatarse del peligro, pero no tuvo tiempo suficiente. Su cuerpo fue hallado a varios metros en el interior de la cochera, mientras que restos del vehículo quedaron esparcidos en la calzada y vereda.

Los familiares de la fallecida asistieron al lugar y presenciaron las acciones de rescate. La zona fue acordonada para restringir el paso de transeúntes mientras peritos policiales realizaban sus labores.

Cámara de seguridad capta el momento en que un automóvil descontrolado impacta la cochera de una vivienda en Jirón Nevado Yerupajá, Chorrillos, quitándole la vida a María del Carmen Jiménez. (Foto: América Noticias)

La conductora atribuye el accidente a una presunta falla de frenos

Emma Oscco Medina de Villanueva declaró a los agentes policiales en la escena que perdió el control del vehículo debido a que “se le vaciaron los frenos”. Ella y su madre —quien viajaba como pasajera— fueron trasladadas en ambulancia al hospital Casimiro Ulloa, donde permanecen bajo observación médica para evaluar la magnitud de sus lesiones.

La Policía anunció que efectuará pruebas técnicas al sistema de frenos y demás componentes mecánicos del automóvil para verificar la versión manifestada por Oscco Medina. Un portavoz de la Unidad de Investigación de accidentes de tránsito de la comisaría Mateo Pumacahua indicó que estos análisis serán determinantes para establecer la existencia de una posible falla material o, en contrario, una conducta imprudente ligada al exceso de velocidad.

El Ministerio Público también participa de la investigación para determinar si corresponde imputar a la conductora algún grado de responsabilidad penal por el fallecimiento de María del Carmen Jiménez.

Vecinos denuncian reiteradas choques y reclaman medidas ante el riesgo

Residentes de la zona entrevistados relataron que los accidentes en el jirón Nevado Yerupajá son frecuentes, especialmente en la pendiente donde ocurrió el impacto. Una vecina detalló al matinal: “Ya ha habido varios. Una mototaxi también y un auto. Como vienen volando porque no hay ningún rompemuelle, ha chocado con una moto lineal. También ha habido un herido”.

Los vecinos subrayaron que a diario vehículos descienden a altas velocidades, provocando choques y poniendo en riesgo tanto a peatones como a escolares que transitan por el sector, donde se ubican centros educativos. Reclamaron la ausencia de reductores de velocidad y criticaron la falta de respuesta del actual alcalde Richard Cortez Melgarejo: “Queremos a este alcalde nuevo, pero la verdad es un alcalde ausente, porque no hace nada”.

Un joven motociclista falleció en Chorrillos, Lima, al ser atropellado por un bus de transporte público luego de que un automóvil mal estacionado realizara una maniobra imprudente, según muestran imágenes de seguridad. (Composición: Infobae Perú / Latina)

El vecindario ha solicitado en reiteradas ocasiones la instalación de rompemuelles y mayor fiscalización para evitar nuevos incidentes. La preocupación crece debido al flujo constante de niños y peatones en la zona, así como la evidencia de que los accidentes se han multiplicado en los últimos años, según los testimonios recogidos.

El caso permanece bajo investigación mientras las autoridades continúan recopilando pruebas y testimonios para determinar la causa exacta del hecho y las acciones legales correspondientes.