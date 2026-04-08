Rafael López Aliaga llama “delincuente” a jefe de la ONPE y viola ley que prohíbe difundir encuestas: “Tengo 25% en todo el Perú”

López Aliaga afirmó que Renovación Popular tiene “25% en todo el Perú”, citando “información de sus fuentes”, a pesar de la prohibición legal de difundir encuestas en la recta final del proceso electoral

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, volvió a arremeter este lunes contra el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, a quien calificó como “delincuente” durante un mitin de cierre de campaña en la provincia limeña de Cañete, a días de los comicios generales del 12 de abril.

El exalcalde capitalino, que transmitió el evento en su canal de YouTube, pidió a sus partidarios no confiar en las encuestas sobre las preferencias de voto, pese a la prohibición legal de difundirlas, vigente desde el lunes por disposición de la Ley Orgánica de Elecciones (LOE).

“No le crean nada, son mentirosos, ya nos mintieron hace cuatro años. Me pusieron sexto, séptimo. Terminé tercero. Ahorita yo tengo más, ya no me la hacen“, dijo, aunque el incumplimiento de esa orden se sanciona con multas de entre diez y cien unidades impositivas tributarias (UIT), equivalentes a 55.000 y 550.000 soles.

“Miren, le doy información de mis fuentes: en este momento, Renovación Popular tiene 25% por ciento en todo el Perú”, agregó al subrayar que, con esos resultados, su partido superaría la valla, es decir, alcanzaría el mínimo de votos exigido por ley para mantener su inscripción y representación.

El exalcalde acusó nuevamente a Piero Corvetto, jefe de la ONPE, de ser un “delincuente” y cuestionó la transparencia del organismo electoral

En la víspera, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) recordó que la LOE establece que, desde 24 horas antes de la elección, se debe suspender toda clase de propaganda política, medida cuyo incumplimiento puede implicar una pena de prisión no menor de dos años.

El organismo electoral confirmó, además, que desde las 8.00 horas del sábado hasta las 8.00 horas del lunes 13 de abril no estará permitida la venta de bebidas alcohólicas y deberán cerrar los establecimientos comerciales dedicados exclusivamente a ese rubro.

En otro tramo de su alocución, López Aliaga pidió a sus partidarios ser personeros u ofrecerse como miembros de mesa. “Y si van a su mesa, como la gente no llega para abrir la mesa, abre tu mesa, pues, mamá, abre su mesa y estás ahí tus siete horas, pero cuidas el futuro tuyo, tus hijos, tus nietos, tu historia”, dijo.

“No podemos ser el país que queda en manos de esta mafia que maneja un delincuente llamado Corvetto, que es el jefe de la ONPE enquistado ahí, que no sale, (...) y sacan unas encuestas recontra tuchas”, siguió.

López Aliaga cuestionó el cobro de la ONPE a Fuerza Popular por la entrega del padrón electoral de 2021 y amenazó con acudir personalmente si se repite la situación con su partido

Amenaza

La semana pasada, el candidato amenazó a Corvetto, a quien llamó “sinvergüenza”, y criticó que la ONPE solo entregue en físico el padrón de las elecciones de 2021 al partido Fuerza Popular si este paga los costos, que ascienden a 17 millones de soles conforme está contemplado en la ley por cada hoja de papel entregada, después de que la organización política denunciara fraude tras perder contra el expresidente Pedro Castillo (2021-2022).

“Lo que ha hecho (Corvetto) por ejemplo con Fuerza Popular, le dice, te entrego la información, pero págame 16 millones de soles, te entrego la información, pero le quito las firmas. Si me hacen eso a mí, yo voy a verle a las oficinas y no se si quede vivo”, señaló.

El funcionario, sin embargo, indicó que no respondería a “ninguno” de los aspirantes.