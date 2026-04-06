Perú

Rafael López Aliaga asegura que ve en Carlos Álvarez a un amigo: "No lo voy a atacar nunca"

La postura del candidato de Renovación Popular contrasta con la dinámica de confrontación habitual, ya que enfatizó su vínculo personal con su contrincante en estas Elecciones 2026

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Rafael López Aliaga
Rafael López Aliaga descarta ataques contra Carlos Álvarez y destaca trato de respeto en la campaña presidencial peruana. (Andina)

A menos de una semana para las elecciones presidenciales en Perú, el candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, subrayó que “no lo va a atacar” al referirse a Carlos Álvarez, su principal rival por el segundo lugar en las preferencias electorales, y lo calificó como amigo.

Durante una entrevista con Panorama, López Aliaga enfatizó su relación de amistad con Carlos Álvarez, a quien reconoció como un contendiente legítimo en la carrera presidencial que ya entró a la recta final.

Ante la consulta sobre la irrupción del actor cómico en los sondeos más recientes, el exalcalde de Lima fue tajante: “Carlos Álvarez es mi amigo. Yo lo he llamado cuando lo han atacado. Le dije: ‘Carlos, estoy contigo, sigue para adelante’. No, es mi amigo, no lo voy a atacar nunca en ningún tema”.

Carlos Álvarez
López Aliaga expresa escepticismo sobre encuestas que muestran a Álvarez por encima en preferencias y cuestiona su validez estadística.

La expresión se produjo mientras ambos disputan el segundo puesto en un escenario electoral que, según las encuestas publicadas, se muestra cada vez más ajustado.

De acuerdo con lo reportado en la entrevista, López Aliaga manifestó escepticismo respecto a los resultados de las encuestas de opinión más conocidas, señalando que las cifras que ubican a Álvarez por encima suyo en las preferencias no coinciden con los datos que maneja su equipo.

A pesar de ese desencuentro estadístico, el líder de Renovación Popular evitó cualquier ataque personal y optó por reafirmar el trato de respeto hacia su adversario político.

Críticas al sistema

En el diálogo con Panorama, López Aliaga se refirió a la dinámica de confrontación que ha predominado en el actual proceso electoral. Mencionó que en sus recorridos por el país ha enfrentado actos de hostilidad y protestas, pero insistió en que su campaña se ha centrado en recorrer el territorio nacional y en presentar propuestas.

López Aliaga
El candidato apuesta por atraer inversión extranjera con tratados para evitar la doble tributación y reactivar la economía peruana.

Rechazó la idea de responder con la misma moneda: “Yo podría hacer lo mismo, podría también ordenar cuando haya algún candidato de ellos, pero no, no es la forma de hacer política. Creo que en la política hay que dejar hablar a todos”.

El candidato presidencial consideró que parte de la violencia política tiene origen en los sectores que se ven amenazados por propuestas distintas. Señaló, además, la influencia de medios y encuestadoras a las que acusó de distorsionar la percepción pública.

“Es una gran manipulación, que están haciendo lo mismo que hicieron hace cuatro años. Hace cuatro años a Rafael López Aliaga lo ponían en sexto lugar para ser el voto perdido”, afirmó en la entrevista difundida por Panorama.

Propuestas económicas

Más allá del escenario electoral, López Aliaga expuso sus principales lineamientos de gobierno, con énfasis en la inversión estatal y la reactivación de la economía peruana. Entre sus prioridades se encuentran la militarización de obras públicas, la expansión del Banco Nación para ofrecer créditos competitivos al sector informal y la atracción de capital extranjero mediante tratados para evitar la doble tributación.

Rafael López Aliaga
La agenda de López Aliaga enfatiza la seguridad ciudadana, tecnología contra la extorsión y un Estado eficiente libre de corrupción.

El postulante destacó la importancia de impulsar sectores como la infraestructura, la reforestación y la agricultura, así como fortalecer la seguridad ciudadana con tecnología y recursos dirigidos a combatir la extorsión.

En cuanto al manejo de recursos, López Aliaga insistió en la necesidad de un Estado eficiente y libre de corrupción. “Son los grupos políticos que viven de robarle al Estado”, afirmó, apuntando a la reducción de gastos y la inversión directa en los sectores más vulnerables.

Confianza en los resultados

Respecto a la transparencia del proceso electoral, López Aliaga aseguró que su partido cuenta con personeros en todo el país y que realizará un cómputo propio para contrastar los resultados oficiales. Aclaró que respetará los resultados siempre que coincidan con las actas verificadas por su organización: “Si coincide, no hay problema. Si no coincide, vamos a los temas legales. Para eso es la defensa legal del voto”.

El aspirante de Renovación Popular concluyó reiterando su llamado a la ciudadanía para participar en la decisión final, subrayando la necesidad de un cambio estructural en el país y poniendo énfasis en la transparencia, la inversión y la mejora de la calidad de vida para todos los peruanos.

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