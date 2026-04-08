Misterioso doble hallazgo animal: Especie nunca antes vista en el mar peruano se registró entre Arequipa e Ilo

(Susu Nasser)

Las aguas profundas entre Arequipa e Ilo guardaban un secreto que, hasta hace poco, permanecía oculto a la ciencia. Un equipo de investigadores, analizando capturas incidentales en la pesca de profundidad, detectó señales inusuales en especímenes extraídos a más de 1400 metros bajo la superficie. Los detalles del hallazgo, inicialmente reservados a un reducido grupo de especialistas, comenzaron a despertar curiosidad en la comunidad científica.

La intriga creció cuando los análisis revelaron la presencia de un organismo adherido a los cuerpos de los ejemplares, algo que los expertos no habían registrado en el mar peruano. El misterio se profundizó: ¿qué especie era capaz de sobrevivir en esas condiciones extremas, y qué relación mantenía con ese parásito desconocido?

Tiburón linterna de ojos pequeños y su parásito

El enigma se resolvió con la identificación del tiburón linterna de ojos pequeños (Etmopterus litvinovi), una especie que vive en zonas donde la luz solar no alcanza.

Es la primera vez que este tiburón de profundidad se reporta en aguas peruanas, ampliando el rango conocido de su distribución en el Pacífico sudoriental. Los ejemplares analizados procedían de capturas incidentales entre Ilo y Arequipa, a profundidades cercanas a los 1450 metros.

Tiburón linterna de ojos pequeños, Etmopterus litvinovi, una especie de tiburón de profundidad que habita en zonas del océano donde la luz solar no llega.

Junto a este tiburón, el estudio confirmó la presencia del percebe Anelasma squalicola, un parásito que se adhiere al cuerpo de tiburones de aguas profundas, obteniendo nutrientes directamente de su hospedero. También es la primera vez que se registra este organismo en el mar peruano. Todos los ejemplares examinados presentaban infestación por este cirripedio, lo que sugiere una relación establecida en estos ambientes extremos.

Percebe Anelasma squalicola, un organismo que vive adherido al cuerpo de tiburones de aguas profundas y obtiene nutrientes directamente de su hospedero.

El material recolectado fue depositado en la colección ictiológica del IMARPE y en el Muséum national d’Histoire naturelle de Francia, donde se realizaron comparaciones taxonómicas detalladas. Estos análisis permitieron también aclarar la taxonomía de los tiburones de profundidad en la región, confirmando que Etmopterus benchleyi es un sinónimo correcto de Etmopterus litvinovi.

La investigación, liderada por Fabiola Zavalaga del IMARPE junto a especialistas de Chile y Francia, refuerza el valor de las colecciones científicas y el monitoreo de la captura incidental como fuentes clave para ampliar el conocimiento sobre la biodiversidad de peces cartilaginosos en el mar peruano.

El mar peruano

El mar peruano es uno de los ecosistemas más ricos y productivos del planeta. A lo largo de sus más de 3.000 kilómetros de costa, se encuentran diversos hábitats como bahías, acantilados, playas arenosas, islas y bosques de algas.

Gracias a la influencia de la corriente de Humboldt, estas aguas son especialmente frías y ricas en nutrientes, lo que permite una alta diversidad y abundancia de especies.

Se han registrado más de 750 especies de peces, incluyendo anchovetas, bonitos y tiburones, así como 18 especies de delfines, 5 de tortugas marinas y más de 1.000 especies de moluscos.

Además, las costas del norte albergan corales, mantarrayas, caballitos de mar, lobos marinos y hasta ballenas jorobadas. Esta biodiversidad convierte al mar peruano en un verdadero refugio de vida y en el principal productor de biomasa marina del mundo.