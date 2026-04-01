Descubren extraña “rana marsupial” en Perú: el detalle único que la diferencia de todas las demás especies

Composición: Infobae Perú

Un nuevo hallazgo científico en Perú vuelve a poner en el mapa internacional a la región Amazonas. Investigadores nacionales e internacionales confirmaron el descubrimiento de una nueva especie de rana en los Andes del norte del país, un avance que refuerza la importancia de la biodiversidad peruana y la necesidad de seguir explorando ecosistemas aún poco estudiados.

El descubrimiento fue liderado por el Instituto de Investigación para el Desarrollo Sustentable de Ceja de Selva (INDES-CES) de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza (UNTRM), en colaboración con diversas instituciones científicas. La especie fue identificada tras un riguroso proceso que incluyó análisis de ADN y una evaluación morfológica detallada, lo que permitió confirmar que se trata de un anfibio completamente distinto a los ya registrados.

Nueva especie de rana en Amazonas destaca riqueza biológica de los Andes

Foto: Instituto de Investigación para el Desarrollo Sustentable de Ceja de Selva

La especie ha sido denominada Gastrotheca mittaliiti y fue hallada en el páramo subalpino de Huancabamba, un ecosistema ubicado en la región Amazonas que es reconocido por su alta biodiversidad. Según los especialistas, esta zona constituye un verdadero “punto caliente” de especies, especialmente del género Gastrotheca, un grupo de ranas que presenta características únicas en el mundo.

Uno de los aspectos más llamativos de esta rana descubierta en Perú es su particular forma de reproducción. Las hembras poseen una especie de bolsa en la espalda donde transportan a sus crías, una característica que despierta gran interés en la comunidad científica. Este rasgo convierte a estas especies en un objeto clave para estudios evolutivos y biológicos.

Además, los investigadores detallaron que la Gastrotheca mittaliiti presenta un tamaño reducido —con machos que miden entre 27.6 y 32.5 milímetros— y una serie de características físicas distintivas, como una piel con textura rugosa, pliegues prominentes y estructuras corporales que la diferencian claramente de otras especies cercanas. Estas particularidades fueron fundamentales para su clasificación como una nueva especie.

Como parte del mismo estudio, también se reportó por primera vez la presencia de Gastrotheca turnerorum en Perú, ampliando el conocimiento sobre la distribución de estos anfibios en el territorio nacional. Este registro representa un aporte adicional que fortalece la investigación sobre la fauna peruana.

El trabajo contó con la participación de especialistas del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Florida International University y la Universidad de Sevilla, entre otras entidades. Los resultados fueron publicados en la revista científica Zootaxa, donde se detalla el proceso de identificación y las características de la nueva especie.

Este descubrimiento en Amazonas no solo amplía el inventario de especies en el país, sino que también evidencia que los ecosistemas altoandinos aún albergan una gran cantidad de organismos desconocidos. La región de Huancabamba, en particular, continúa consolidándose como un espacio clave para la investigación científica y el estudio de la biodiversidad en el Perú.

Otro hallazgo reciente en Perú: identifican roedor andino semiacuático en áreas protegidas

Perú incorpora una nueva especie a su inventario de biodiversidad: Incanomys parviauris.

A inicios de marzo de 2026, un nuevo descubrimiento volvió a evidenciar la riqueza de la biodiversidad peruana. Se trata de la identificación de Incanomys parviauris, un pequeño roedor semiacuático andino que durante años pasó desapercibido en los bosques montanos de la vertiente oriental de los Andes. Su reconocimiento oficial se dio tras investigaciones que coincidieron con el Día Mundial de la Vida Silvestre, sumando una nueva especie al inventario del país.

La especie fue descrita a partir de estudios morfológicos y genéticos, que permitieron diferenciarla de otros roedores similares. Entre sus características destacan sus orejas pequeñas ocultas por el pelaje, un cuerpo adaptado a entornos húmedos y rasgos específicos en el cráneo e incisivos. Además, los análisis confirmaron que mantiene una relación cercana con otra especie recientemente descrita en Machu Picchu, lo que aporta nueva información sobre la evolución de estos animales en ecosistemas de altura.

El hallazgo también permitió ubicar su presencia en al menos cuatro áreas naturales protegidas del Perú, como el Santuario Nacional Cordillera de Colán y el Parque Nacional del Río Abiseo, entre otras zonas de conservación. Estos espacios resultan clave para la investigación científica, ya que albergan hábitats donde aún se descubren especies desconocidas, especialmente en regiones de montaña donde factores como la altitud y la humedad condicionan la vida silvestre.