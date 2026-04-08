Perú

Karen Paniagua recibe distinción del Parlamento Andino: “Estuve en OnlyFans y no me avergüenzo; hoy tengo una ONG y estudio Derecho”

La exaspirante al Congreso recibió un diploma de honor de parte del parlamentario andino Javier Arce, quien la reconoció junto a otros emprendedores y promotores culturales, según la mención oficial

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Karen Paniagua
Karen Paniagua fue distinguida con un diploma de honor en el Congreso por su impulso al emprendimiento y la promoción cultural

La empresaria Karen Paniagua, conocida por su paso por OnlyFans, recibió un diploma de honor de parte del parlamentario andino Javier Arce durante una ceremonia oficial transmitida por los canales del Congreso. El evento reunió a diversos “ciudadanos de valor”, en un acto que buscó resaltar trayectorias vinculadas al emprendimiento y la promoción cultural.

Paniagua, quien meses atrás reveló haber pagado más de S/ 5 mil al partido Avanza País para postular como candidata a diputada, fue descrita como promotora de “la identidad cultural a través de medios digitales” y una “auténtica líder y comprometida con la sociedad”, tras lo cual recibió una ola de críticas en sus redes sociales, donde publicó su reconocimiento.

Arce, de Perú Libre y representante del Perú ante el Parlamento Andino para el periodo 2021-2026, se declaró orgulloso de reconocer “esos grandes talentos, esos grandes emprendedores, empresarios, mujeres de la belleza, mujeres intelectuales de la cultura”.

“En el recorrer de mi gestión como representante del Perú, veo muchas mesas de honor con el 90 % de mujeres que están ingresando a tomar las decisiones radicales frente a lo que viene de acá a 20 o 30 años. Felicidades. La puerta de mi despacho siempre estará abierta”, manifestó.

Karen Paniagua
El parlamentario Javier Arce resaltó su rol como líder y promotora de la identidad cultural digital

La influencer debió desactivar los comentarios de sus publicaciones en Instagram, donde posteriormente difundió un video en el que respondió a las críticas y mencionó que su invitación fue cursada por una organización civil, “en reconocimiento a su labor social y empresarial”.

“He visto todo lo que se está hablando sobre mí y por eso quiero hablarles directamente haciendo este video. Sí, tuve una etapa donde estuve en plataformas como OnlyFans y no me avergüenzo porque fue una decisión personal que forma parte de mi historia. Pero eso no define quién soy hoy”, expresó.

Mencionó seguidamente que ahora su prioridad está en el trabajo social, el emprendimiento gastronómico y su formación académica. “Hoy soy una mujer que está creciendo, está cambiando y está construyendo una nueva etapa con esfuerzo y con propósito. Hoy estoy enfocada en mi ONG, mis dos restaurantes y además estoy estudiando la carrera de Derecho porque quiero crecer y quiero hacer las cosas bien”, afirmó.

¿Quién es Karen Paniagua, la tiktoker y modelo de OnlyFans que postulará como diputada?
La empresaria defendió su pasado en OnlyFans y subrayó su enfoque actual en el trabajo social, la gastronomía y su formación académica

“No me parece justo que cada paso que una persona da para poder crecer y mejorar sea constantemente atacado por su pasado. Todos hablan de crecimiento, de segundas oportunidades y de superación, pero cuando alguien realmente intenta hacerlo, lo primero que recibe son críticas, etiquetas y juicios”, sostuvo.

La modelo subrayó que nunca ha cometido delitos ni ha perjudicado a terceros, “ni tampoco le he hecho daño a nadie”, pese a que ha “recibido comentarios muy duros y también muy injustos”.

“No le pido a todo el mundo que esté de acuerdo conmigo, pero sí le pido lo más mínimo, que es el respeto. Yo estoy eligiendo avanzar y también construir una vida diferente. Así que solo les pido que como sociedad aprendamos a no encasillar a las personas en lo que fueron, sino en reconocer en quién se están convirtiendo. Porque al final de todo, en eso consiste la vida: en crecer, en cambiar y en no rendirse. Gracias a quienes sí ven eso en mí”, concluyó.

La influencer, también con estudios en Psicología organizacional, causó revuelo meses atrás por mostrar pruebas de que realizó un pago de S/ 5350 a la cuenta oficial de Avanza País, monto solicitado por el partido y destinado, según ella, también a actividades de ayuda social.

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