Perú

Karen Paniagua, tiktoker y modelo de OnlyFans, anuncia su candidatura a diputada por Avanza País: “Me siento lista”

La influencer, con estudios en Psicología, anunció su postulación a diputada por Avanza País, partido que postula al presentador Phillip Butters como candidato presidencial

La joven de 27 años tiene estudios en Psicología organizacional y comenzará estudios en Ciencias Políticas

Karen Paniagua, tiktoker y modelo de OnlyFans, anunció que postulará como candidata a diputada por el partido Avanza País, pese a que fuentes de la agrupación señalaron que no figura como afiliada hasta el 12 de julio de 2024, fecha límite para participar en las primarias, según un informe difundido este lunes por el diario Perú21.

La influencer de 27 años, con estudios en Psicología organizacional, adelantó su postulación días atrás en un clip compartido en sus redes sociales. “Hoy marco un antes y un después en mi vida. Me estoy lanzando como diputada por el partido Avanza País con el número 13. Sé que ello conlleva mucha responsabilidad y sobre todo que vienen muchos nuevos retos, nuevas metas, nuevos desafíos que quiero compartir contigo”, señaló.

“Muchas cosas nuevas vienen y me siento lista para aportar, para sumar y sobre todo dar todo por mi Perú. En los próximos días les compartiré ideas, propuestas y nuevos detalles de este camino”, agregó.

La madre de la virtual candidata, Giovanna Moreno, confirmó al diario que su hija fue “invitada” por ese partido y que ahora iniciará estudios en Ciencias Políticas.

“Cuando viajamos y hacemos ayuda social en provincia, ella se sensibiliza. Le da coraje que todo se concentre en Lima y no en las regiones, sobre todo por los niños y por la gente que no tiene. Yo le decía: ‘Karen, la única forma de poder ayudar, porque son tantísimos, es desde arriba, desde donde se toman las decisiones’. Ella me decía: ‘Mamá, la política es fea’, pero viendo todo lo que pasa, entendió que la única forma es limpiar desde arriba”, relató.

Añadió que la joven se inscribió en el partido como invitada y que su candidatura se anunciaría formalmente en las próximas semanas. “Acaba de cumplir 27 años y está enfocada en estudiar. Ella siempre lee mucho, le gusta la economía y la política”, acotó.

Avanza País incluye en su fórmula al presentador de televisión Phillip Butters como candidato presidencial, al jurista Fernán Altuve-Febres como primer vicepresidente y a la legisladora Karol Paredes como segunda vicepresidenta.

En las elecciones de 2026, además de elegir al nuevo presidente, los ciudadanos votarán a un Congreso que volverá a ser bicameral, una estructura eliminada con la Constitución de 1993.

El partido lleva como candidato presidencial a Phillip Butters, a Fernán Altuve-Febres como primer vicepresidente y a Karol Paredes como segunda vicepresidenta

Perfil

En una entrevista pasada, Paniagua explicó que creó hace dos años una empresa de máquinas expendedoras, pero delegó su administración a otra persona para concentrarse en su contenido digital. Mencionó además que recibe un ingreso mensual por el negocio, que incluye equipos ubicados en hoteles y edificios.

“Lo del Only lo veo como una representación de mi cuerpo de una manera erótica, sexy. Me gusta ser sexy, me gusta hacer bailes sexys, pero también siento que soy introvertida, porque tengo gustos de introvertida: me gusta leer, me gusta estar en casa tranquila, no soy de fiestas, me aburro rápido porque no tomo alcohol”, dijo.

“Yo pienso que me gusta ser deseada, me gusta que me miren, me gusta llamar la atención cuando estoy en un lugar y que me miren. Siento que a toda mujer le gusta. A mí me gusta y no me da pena decirlo. Me gusta sentirme bien guapa y que me deseen”, agregó.

