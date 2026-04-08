Perú

Fernando Rospigliosi reafirma expresiones por las que fue condenado y amenaza con destituir a jueces supremos

Presidente del Congreso no retrocede y afirma que el próximo Congreso y Gobierno deben “colaborar” para “hacer lo que hizo Bukele en El Salvador”: capturar el sistema de justicia

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Parlamentario ha denunciado a diversos jueces y fiscales ante la JNJ.| Congreso
Parlamentario ha denunciado a diversos jueces y fiscales ante la JNJ.| Congreso

El presidente encargado del Congreso, el fujimorista Fernando Rospigliosi, se reafirmó en las expresiones por las que fue condenado en primera instancia y amenazó con promover una destitución masiva de jueces de la Corte Suprema del Poder Judicial.

En entrevista con Canal N, Rospigliosi dijo que ratifica “totalmente” los términos difamatorios contra Delia Espinoza porque, afirma, “he dicho solamente la verdad”.

Como se recuerda, el congresista fujimorista tildó sin pruebas de “aliada del terrorismo y las economías ilegales” y “desquiciada”. La jueza suprema Norma Carbajal determinó que hizo un uso abusivo de su derecho a la libertad de expresión, afectando gravemente el honor de la exfiscal de la Nación.

“Yo he dado una opinión en el ejercicio de mi función congresal. No soy responsable, según el artículo 93 de la Constitución, ante órgano jurisdiccional alguno. Y la jueza se ha pasado por encima de la Constitución y me ha sentenciado”, reclamó el condenado a 9 meses de prisión suspendida y al pago de una reparación civil de 200 mil soles.

Exfiscal de la Nación inició la querella porque la llamó "aliada del terrorismo" sin pruebas. Foto: composición/Congreso
Exfiscal de la Nación inició la querella porque la llamó "aliada del terrorismo" sin pruebas. Foto: composición/Congreso

Amenaza con destitución masiva de magistrados

El fujimorista Fernando Rospigliosi amenazó con “barrer” el sistema judicial con una destitución masiva de magistrados, tal como ocurrió en El Salvador bajo la dictadura de Nayib Bukele en 2021. Dijo que para ello se requiera una “colaboración” entre el nuevo Gobierno y el próximo Congreso.

“Lo que necesitamos es que tengamos un gobierno decidido, que sepa qué cosa es lo que tiene que hacer y un parlamento que lo respalde y hacer lo que hizo Bukele en El Salvador. Bukele botó a un tercio de los magistrados del sistema judicial”, dijo.

Lo que hizo Bukele, con el respaldo de la Asamblea Nacional, fue reformar la ley para que los jueces cesen inmediatamente al cumplir 60 años. Esta modificación desencandenó la jubilación anticipada de un tercio de los jueces de la Corte Suprema de El Salvador. Esto ocurrió solo meses después de que el Congreso de ese país destituyó a toda la Sala Constitucional por fallos en contra de decretos de Bukele.

“Bukele lo hizo. Sin eso no hubiera podido derrotar a la delincuencia. Porque si tú tienes un sistema judicial que protege a delincuentes y que persigue a policías y militares, que son los que luchan contra la delincuencia, obviamente no vas a poder derrotar a la delincuencia”, dijo obviando las denuncias de violaciones de derechos humanos. “Por eso es indispensable hacer eso. Y yo espero que el siguiente gobierno y el siguiente parlamento lo hagan”.

Fernando Rospigliosi, presidente del Congreso
Fernando Rospigliosi apelará sentencia en su contra. Foto: Congreso

Condenado por difamación

El presidente encargado del Congreso de Perú, el fujimorista Fernando Rospigliosi, recibió una sentencia de 9 meses de prisión y el pago de 200 mil soles de reparación civil por haber difamado a la decana del Colegio de Abogados de Lima, Delia Espinoza. Aunque la magistrada Norma Carbajal determinó su responsabilidad penal y dictó una condena privativa de libertad, la pena no será de cumplimiento efectivo, ya que se aplicó el régimen de suspensión conforme a criterios excepcionales establecidos por la ley.

La decisión judicial se sustenta en los requisitos señalados por el artículo 57 del Código Penal. La jueza suprema Norma Carbajal expuso que "la aplicación del artículo es facultativa, pues la regla siempre será la pena privativa de libertad efectiva y la excepción es la suspensión de la ejecución“. Sin embargo, en el caso de Rospigliosi, se cumplían las tres condiciones para poder suspender la ejecución de la condena: la pena impuesta es menor a cinco años, la persona sentenciada no es reincidente ni habitual, y, según la prognosis judicial, las circunstancias particulares del caso permiten inferir que no cometerá un nuevo delito.

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