Fernando Rospigliosi, condenado a prisión, insiste en llamar “proterrorista” a Delia Espinoza y pide “barrer el sistema judicial”

Fernando Rospigliosi fue sentenciado a nueve meses de prisión suspendida, una multa y reparación civil por difamar a Delia Espinoza

El fujimorista y presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, condenado este martes a nueve meses de prisión suspendida (sin ingreso a una cárcel) por difamar a la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza, volvió a calificar a la magistrada como “proterrorista” tras escuchar la lectura adelantada del fallo.

“La jueza provisional Norma Carbajal me ha sentenciado a 9 meses de cárcel, 200,000 soles de reparación civil y 62,400 de multa, (...) por señalar que es pro terrorista, pro delincuencia y desquiciada”, escribió en un mensaje de X, a pesar de que el Poder Judicial le impuso medidas de conducta.

El legislador consideró que con esa sentencia buscan “silenciar toda crítica a la mafia caviar que controla el sistema judicial”, lo que, según él, “confirma que hay que barrer el sistema judicial”.

“Con esta gente jamás podremos derrotar a la delincuencia”, agregó al final de su mensaje, difundido tras la decisión de la titular del Juzgado Penal Unipersonal Supremo, quien determinó que Rospigliosi abusó de su libertad de expresión al calificar a Espinoza como “aliada del terrorismo y de las economías ilegales” sin pruebas y sin rectificarse.

A pesar de la condena, el legislador reiteró sus acusaciones contra la magistrada a través de un mensaje en redes sociales

El adelanto de fallo indicó que sus declaraciones excedieron los límites legales y atentaron contra el honor de la magistrada. Por ello, deberá cumplir reglas como no ausentarse del país y pagar la reparación, aunque la defensa de la exjefa del Ministerio Público había solicitado una pena de 2 años y 4 meses de prisión y una reparación de un millón de soles.

Tras cinco sesiones de juicio oral, Carbajal cerró el debate el miércoles pasado y citó la audiencia de adelanto de fallo para esta tarde, presentando un resumen de las conclusiones, los argumentos de las partes y las pruebas examinadas. La lectura íntegra de la sentencia está prevista para el 15 de abril, tres días después de las elecciones generales.

“La aliada del terrorismo y de las economías ilegales, Delia Espinoza, se ufana de la ilegal persecución contra policías y militares que impidieron que hordas violentas repusieran en el gobierno al golpista Pedro Castillo, que pretendía implantar una dictadura comunista. Esa persecución debe terminar y los delincuentes y sus aliados ir a prisión”, fue el mensaje de Rospigliosi que dio inicio a la querella en su contra.

El abogado Humberto Abanto, encargado de su defensa, sostuvo que las declaraciones de su patrocinado son críticas y, dado que Espinoza se desempeñaba como exfiscal de la Nación, el nivel de cuestionamiento no debería ser tan severo. No obstante, la representación de la magistrada alegó que los calificativos empleados resultan denigrantes y habrían perjudicado su prestigio.

La lectura completa de la sentencia se realizará el 15 de abril, después de las elecciones generales

José Manuel Villalobos, especialista en derecho electoral, indicó que esta condena “en primera instancia” no constituye motivo para impedir la postulación del fujimorista, actual candidato al Senado por Fuerza Popular, pues estaría amparado “según lo establecido en el artículo 43 del Reglamento de inscripción de fórmulas y listas de candidatos” del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Defensa

Rospigliosi había sido defendido por los expresidentes del actual Parlamento, que emitieron un comunicado mostrando su preocupación por un supuesto “intento de criminalizar sus opiniones”.

“El Parlamento es, por esencia, un espacio de deliberación donde sus miembros deben gozar de plenas libertades. Bajo ese concepto, la jurisprudencia ha establecido que en asuntos de interés público y respecto de figuras públicas, la libertad de expresión goza de una protección reforzada”, se lee en el comunicado.