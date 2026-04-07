Perú

Ricardo Belmont sugiere a Fernando ‘Popi’ Olivera como ministro de Justicia si gana elecciones: “Se acaba gran parte de la corrupción”

El exalcalde de Lima sorprendió al proponer al candidato del Frente Esperanza como eventual titular de Justicia en un eventual gobierno suyo. “Hay gente muy valiosa, yo los he visto en el debate”, dijo

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El exalcalde de Lima sorprendió al proponer al candidato del Frente Esperanza como eventual titular de Justicia en un eventual gobierno suyo. “Hay gente muy valiosa, yo los he visto en el debate”, dijo

El exalcalde de Lima, Ricardo Belmont, candidato presidencial de Obras, propuso este lunes a Fernando ‘Popi’ Olivera, del Frente Esperanza, como posible ministro de Justicia en caso de ganar las elecciones que se celebrarán en el país el próximo 12 de abril.

“Mi padre decía que los hombres de primera llaman a gente mejor que uno, y los hombres de segunda llaman a gente de tercera. Yo sé mis limitaciones. Yo no estoy acá porque quiero. Yo estoy acá porque el pueblo me ha dicho: ‘Ricardo, tú habla por nosotros’”, afirmó en una entrevista con Radio Exitosa.

Belmont destacó la trayectoria de Olivera, conocido por su furibundo ataque contra Alan García en el debate electoral de las elecciones de 2016, y planteó que su eventual presencia en el Ministerio de Justicia ayudaría a reducir los niveles de corrupción en el país.

“Acá hay gente muy valiosa, yo los he visto en el debate. ¿Te imaginas que Popi Olivera sea el ministro de Justicia? ¿Te imaginas? Yo estoy seguro que se acaba gran parte de la corrupción de este país”, señaló.

Ricardo Belmont
egún los últimos sondeos, lidera Keiko Fujimori con 14 %, seguida por Carlos Álvarez y Rafael López Aliaga, mientras Belmont aparece en un grupo con menor intención de voto

El exalcalde capitalino también se refirió a Marisol Pérez Tello, candidata presidencial de Primero La Gente, a quien definió como “una mujer que tiene predisposición”, pero que —según dijo— ha empezado “a destruir esa posibilidad de crecer juntos con otros que son valiosos”.

“Yo le llamo los turistas a la mayoría de ellos. Vienen en época electoral, la prensa los construye y, cuando termina, todos regresan, se van de viaje, vuelven a México. (Jorge) Nieto, candidato a la presidencia por el Partido del Buen Gobierno, me dice que ha vivido treinta años en México. No sé si es verdad, pero le han dado televisión en un mes, lo que a mí no me han dado en veinticinco años”, dijo.

“Cuando tú ves esas asimetrías, le digo al pueblo que nadie lo escucha: tienen una voz que quiere hablar para irse ya de la política, dejando un ejemplo a los jóvenes de que hay que perseverar, hay que luchar, hay que tener un propósito, luchar hasta el último día. Y eso es lo que yo transmito”, agregó.

Fernando Olivera - Poder Judicial
Fernando Olivera, quien figura entre los últimos puestos en las encuestas, se volvió tendencia tras el debate al lanzar acusaciones contra César Acuña, líder de Alianza para el Progreso

Los últimos sondeos, publicados antes de la prohibición, ubicaron en primer lugar de intención de voto, con un 14 %, a Keiko Fujimori (Fuerza Popular), hija y heredera política del exdictador Alberto Fujimori (1990-2000), quien postula por cuarta vez a la Presidencia tras perder la segunda vuelta en las tres elecciones anteriores (2011, 2016 y 2021).

A la candidata le sigue un pelotón de seis candidatos, que encabeza con un 9 % el cómico Carlos Álvarez (País Para Todos), por delante de Rafael López Aliaga (Renovación Popular), con alrededor del 8 %. Después figuran, con entre el 6 % y el 4 %, el propio Belmont y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), quien postula en representación del encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022).

Olivera, quien figura entre los últimos puestos, se volvió tendencia tras el debate tras lanzar acusaciones contra César Acuña, líder de Alianza para el Progreso (APP), calificar a ese partido como “organización criminal” y denunciar supuestos vínculos con el narcotráfico.

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