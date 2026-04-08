Perú

Adolescente involucrado en redes de sicariato es detenido por segunda vez en el Callao

El menor había sido liberado días después de su primera detención por tener solo 14 años, pero el 6 de abril volvió a ser identificado como sospechoso de un ataque en Polvo Chalacos

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Delincuentes menores de edad
Foto: ANDINA

La Policía Nacional logró la detención por segunda vez de un adolescente de 14 años vinculado al sicariato en el Callao, un hecho que subraya la creciente participación de menores en delitos graves y la efectividad de la videovigilancia en la ciudad portuaria, según César Pérez, alcalde provincial del Callao. El menor, conocido con el alias de “Juanca”, fue reincorporado al proceso penal tras ser liberado previamente por su edad, pese a estar vinculado a dos asesinatos recientes y a operar para una banda local dedicada a ejecuciones por encargo.

De acuerdo con la declaración de Pérez a RPP Noticias, el joven fue puesto en libertad a los pocos días de su primera detención, una vez comprobado que tenía solo 14 años. El 6 de abril se le atribuye un nuevo ataque armado contra un comerciante en el centro comercial Polvo Chalacos, y el seguimiento realizado con las cámaras de videoseguridad permitió ubicarlo y capturarlo. El menor fue internado en el centro juvenil conocido como Maranguita, donde permanecerá bajo régimen de resocialización.

Esta reincidencia lo convierte en ejemplo de un fenómeno delictivo que afecta a la provincia: según datos de Pérez, en los últimos ocho meses el sistema municipal de videovigilancia permitió resolver 47 casos y retirar de las calles a 18 sicarios. “Es un pequeño sicario que no tiene el más mínimo escrúpulo por doscientos soles de matar a quien sea”, dijo Pérez respecto a la peligrosidad de este menor reincidente.

La trayectoria del menor detenido: dos crímenes antes de cumplir quince años

El adolescente está implicado en dos crímenes de gravedad en el Callao. El 22 de marzo, junto a su banda denominada “los calaquitos”, irrumpió en la vivienda de una enfermera y la asesinó cuando intentó defender su propiedad, de acuerdo al testimonio de Pérez a RPP Noticias. Luego, cuando estaba prófugo, fue localizado en el velorio de otro sicario: miembros de la banda dispararon al aire como señal de respeto, lo que facilitó el primer operativo de captura gracias al aviso a la central de seguridad del Callao (número 3333).

Cae el sicario que entrenaba y obligaba a niños a matar y delinquir en el Callao
Menor de edad con arma de fuego - Buenos Días Perú

A pesar de la gravedad del caso, el adolescente obtuvo su libertad por mandato judicial y del Ministerio Público, al ser inimputable penalmente por su edad. Solo dos semanas después, el 6 de abril, participó en el asesinato de un comerciante dentro del centro comercial Polvo Chalacos, donde abrió fuego sin consideración. La evidencia en video permitió identificar su refugio y concretar una segunda detención, esta vez acompañada del internamiento en un centro estatal de internamiento de menores, el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima.

Segundo arresto y situación legal actual: internamiento en Maranguita

Actualmente, el menor permanece internado en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, centro estatal de internamiento de menores, conocido como Maranguita. El proceso seguido, según detalló César Pérez, responde a la política de reinserción social dispuesta para menores implicados en delitos graves.

El accionar reiterado del adolescente dejó en evidencia la dificultad de las autoridades para afrontar los límites legales. “Lamentablemente, por tener 14 años, el Poder Judicial y la Fiscalía lo sueltan y el día 6 de abril comete el peor de sus crímenes”, señaló el alcalde del Callao. La situación de este menor y su reincidencia han sido posibles por la utilización sistemática de adolescentes por parte de grupos criminales, quienes los emplean como ejecutores para aprovechar los vacíos de la legislación penal juvenil.

Sicarios asesinan a niña de dos años, su papá y dejan grave a mujer embarazada en un ataque armado en el Callao.
Ataque armado en el Callao.

Capturan a mujer que incendió dos combis en el Callao

En paralelo, la ciudad enfrentó otro hecho delictivo relevante: la captura de Paola Huamán López, una joven de 18 años señalada como responsable de la quema de dos combis de transporte público, en un acto de extorsión contra transportistas, según el noticiero televisivo peruano 24 Horas de Panamericana Televisión y confirmó César Pérez. El primer ataque ocurrió el 27 de marzo, cuando Huamán incendió una unidad, y el segundo el 7 de abril, repitiendo el patrón delictivo en el jirón Washington.

Las cámaras municipales fueron decisivas en este caso: tras el segundo incendio, ocurrido a la 1:15 de la madrugada, los operadores de la central de videovigilancia localizaron a la sospechosa y coordinaron con la Policía Nacional del Perú su captura en la tarde, según relató Pérez. Junto con Huamán fue detenido un adolescente de 17 años, presuntamente su cómplice. La policía analiza a qué organización delictiva pertenecen y anunció que hará pública la información una vez concluida la investigación.

La modalidad empleada por los grupos criminales para cooptar a menores no solo los involucra en asesinatos, sino también en actos de extorsión, constituyendo una tendencia que inquieta a las autoridades locales y nacionales. Pérez lamentó el uso de adolescentes en actividades ilícitas y apeló a la comunidad a fortalecer la formación y alternativas educativas, con el objetivo de evitar que los jóvenes sean captados por el crimen organizado.

Imagen dividida muestra una combi blanca severamente quemada y destrozada en la parte delantera, con el parabrisas ausente y la carrocería ennegrecida
Una combi completamente calcinada en el Callao, producto de un ataque relacionado con extorsión, genera preocupación en la comunidad local.

Callao apuesta por tecnología para identificar sicarios y extorsionadores

La lucha contra la criminalidad en el Callao se apoya en la implementación de 740 cámaras de videovigilancia de última generación, con reconocimiento facial y de placas, distribuidas en seis bases de monitoreo y cuarenta y ocho bases de seguridad, según informó César Pérez. Estas cámaras han resultado determinantes en la resolución de 47 casos y la captura de 18 sicarios en sus primeros ocho meses de funcionamiento.

El alcalde indicó que todo el sistema está “funcionando, todas tienen inteligencia artificial, reconocimiento de placas y de rostros”. Según Pérez, existe una coordinación directa y constante con la Policía Nacional del Perú, constituyendo un trabajo conjunto destinado a “detener a todos los sicarios y extorsionadores del Callao, porque aquí todo queda registrado y tarde o temprano los vamos a detener, no van a poder escapar”.

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