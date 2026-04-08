Sicario detenido por intento de asesinato en Jesús María banaliza crimen y lo compara con “que te manden a comprar pan”

Un presunto sicario, capturado por la policía, confiesa con una frialdad desconcertante su participación en un ataque. En el video, se le ve sonriendo mientras es interrogado dentro de un vehículo policial, restándole importancia a la gravedad de sus actos. Fuente: Latina Noticias

Un sicario detenido en Jesús María por un violento atentado sorprendió a la Policía al comparar el asesinato que le encargaron con una tarea cotidiana. “Fue como que te manden a comprar pan”, declaró Cristhian Mauricio Pizarro Cabrera, alias “Bolao”, mientras era trasladado a la comisaría. Su confesión refleja una banalización extrema del crimen.

El propio Cabrera admitió que fue contratado por un tercero y explicó que el pago pactado inicialmente ascendía a 4.000 soles, pero que solo recibió 2.000 soles porque la víctima sobrevivió al atentado.

Según recogió Latina Noticias, el detenido indicó que, aunque se había acordado un pago, finalmente recibió solo la mitad porque el encargo no se concretó.

Un sicario detenido en Jesús María por un violento atentado, cuya imagen aparece a la izquierda, es vinculado con la escena del crimen captada por cámaras de seguridad, a la derecha. (Composición: Infobae Perú)

Sicario compara atentado con un simple mandado

Durante el interrogatorio y conforme consta en las grabaciones obtenidas por el canal peruano Latina Noticias, Mauricio Cabrera explicó ante el coronel Robert Trujillo Tarazona, jefe de la DIVIAC, las condiciones económicas y logísticas de la contratación.

Cuando se le consultó por el resultado del atentado y el pago final recibido, respondió sin vacilaciones: “Supuestamente me iban a dar cuatro mil soles, pero me dieron dos (mil) porque no se hizo. Es como que te manden a comprar pan y tú le lleves pollo”.

Cabrera afirmó que su intervención obedeció a un contacto realizado “por medio de otra persona”, presuntamente a instancias de la expareja de la víctima, reforzando el móvil vinculado a conflictos previos.

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La comparación empleada por Cabrera fue interpretada por el equipo policial como un reflejo de la naturalización de encargos criminales en ciertos círculos delictivos. El monto acordado originalmente se redujo tras comprobarse que la mujer, de 47 años y madre de dos niños, logró sobrevivir aunque resultó con heridas en el rostro y en la pierna, permaneciendo internada y bajo observación médica.

Captura del sicario se dio con apoyo de videovigilancia

La detención de Cristhian Mauricio Pizarro Cabrera se produjo en el distrito limeño de San Miguel después de varios días de operaciones de inteligencia. El sujeto, de 30 años, fue identificado gracias a imágenes de videovigilancia y trasladado a la sede policial de la avenida España, donde aceptó su participación ante los agentes de la Dirección de Investigación Criminal.

La investigación, tal como informó el coronel Trujillo al canal peruano Latina Noticias, corroboró que “Bolao” cuenta con un amplio prontuario delictivo: antecedentes por tentativa de homicidio en 2018 en San Miguel, registro por microcomercialización de drogas en la comisaría de Orrantia y una condena reciente de 7 años por tenencia ilegal de armas. El jefe de la DIVIAC añadió que incluso se hallaba bajo requisitoria vigente —emitida el 8 de enero de 2026 por lesiones leves— al momento de su captura.

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Durante la intervención fueron incautados cincuenta envoltorios de pasta básica de cocaína (kete, envoltorios individuales usados en la venta al menudeo), ocho bolsas de marihuana y dos teléfonos celulares. Estos elementos, de acuerdo al coronel Trujillo, serán procesados por la DIPINCRI Jesús María en coordinación con el Ministerio Público con el objetivo de dilucidar la red de responsabilidades y establecer si hay relación directa entre Cabrera y entornos allegados a la víctima o a su expareja.

Ataque a plena luz del día frente a la vivienda de la víctima en Jesús María

El ataque se registró a las 7:17 del 24 de marzo en la cuadra 13 de la avenida Brasil, cuando la víctima, acompañada de su hija, aguardaba una movilidad escolar frente al condominio donde reside. Un sujeto encapuchado, armado y con mascarilla se aproximó, aguardó oculto cerca de un árbol y, tras identificar a su objetivo, disparó a quemarropa.

Las cámaras de seguridad muestran que la mujer, que intentó refugiarse en el interior del edificio, recibió disparos en el rostro y la pierna, permaneciendo internada y bajo observación en el Hospital Santa Rosa y posteriormente en una clínica privada.

Imágenes de una cámara de seguridad registran el momento exacto en que un sicario ataca a balazos a una mujer en la entrada de su condominio en Jesús María. La víctima intentó huir pero fue alcanzada por los disparos.| Video: América Noticias

El conserje también resultó atacado, aunque logró esquivar los proyectiles, mientras que una vecina corrió y fue testigo del hecho. La familia de la víctima había reportado previamente amenazas y denuncias por violencia familiar, pero, según fuentes policiales, no se dictaron medidas cautelares ni se desplegó respuesta preventiva debido a la ausencia de lesiones previas graves y a que la víctima había retirado una denuncia semanas antes del ataque, lo cual limitó la actuación de las autoridades.

El principal sospechoso señalado por la familia fue José Luis Samasi Fuenguaman, exesposo de la víctima, quien fue detenido y liberado poco después ante la falta de pruebas.