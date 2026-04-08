Perú

Sicario detenido por intento de asesinato en Jesús María banaliza crimen y lo compara con “que te manden a comprar pan”

El sujeto sorprendió a los policías al reírse mientras relataba el atentado, comparando el brutal intento de asesinato con una tarea cotidiana. La confesión, registrada durante su traslado a la comisaría, reveló además detalles clave sobre el encargo

Guardar
Un presunto sicario, capturado por la policía, confiesa con una frialdad desconcertante su participación en un ataque. En el video, se le ve sonriendo mientras es interrogado dentro de un vehículo policial, restándole importancia a la gravedad de sus actos. Fuente: Latina Noticias

Un sicario detenido en Jesús María por un violento atentado sorprendió a la Policía al comparar el asesinato que le encargaron con una tarea cotidiana. “Fue como que te manden a comprar pan”, declaró Cristhian Mauricio Pizarro Cabrera, alias “Bolao”, mientras era trasladado a la comisaría. Su confesión refleja una banalización extrema del crimen.

El propio Cabrera admitió que fue contratado por un tercero y explicó que el pago pactado inicialmente ascendía a 4.000 soles, pero que solo recibió 2.000 soles porque la víctima sobrevivió al atentado.

Según recogió Latina Noticias, el detenido indicó que, aunque se había acordado un pago, finalmente recibió solo la mitad porque el encargo no se concretó.

Imagen dividida: a la izquierda, hombre con bigote sonríe en un vehículo; a la derecha, video de seguridad muestra a dos personas, una con sudadera Yankees y arma (circuladas)
Un sicario detenido en Jesús María por un violento atentado, cuya imagen aparece a la izquierda, es vinculado con la escena del crimen captada por cámaras de seguridad, a la derecha. (Composición: Infobae Perú)

Sicario compara atentado con un simple mandado

Durante el interrogatorio y conforme consta en las grabaciones obtenidas por el canal peruano Latina Noticias, Mauricio Cabrera explicó ante el coronel Robert Trujillo Tarazona, jefe de la DIVIAC, las condiciones económicas y logísticas de la contratación.

Cuando se le consultó por el resultado del atentado y el pago final recibido, respondió sin vacilaciones: “Supuestamente me iban a dar cuatro mil soles, pero me dieron dos (mil) porque no se hizo. Es como que te manden a comprar pan y tú le lleves pollo”.

Cabrera afirmó que su intervención obedeció a un contacto realizado “por medio de otra persona”, presuntamente a instancias de la expareja de la víctima, reforzando el móvil vinculado a conflictos previos.

La policía capturó a Cristian Mauricio Cabrera Pizarro, el sicario que fue grabado por cámaras de seguridad atacando a balazos a una mujer en la entrada de un condominio en Jesús María. Vea las imágenes del ataque y su escalofriante y descarada confesión.| Panamericana

La comparación empleada por Cabrera fue interpretada por el equipo policial como un reflejo de la naturalización de encargos criminales en ciertos círculos delictivos. El monto acordado originalmente se redujo tras comprobarse que la mujer, de 47 años y madre de dos niños, logró sobrevivir aunque resultó con heridas en el rostro y en la pierna, permaneciendo internada y bajo observación médica.

Captura del sicario se dio con apoyo de videovigilancia

La detención de Cristhian Mauricio Pizarro Cabrera se produjo en el distrito limeño de San Miguel después de varios días de operaciones de inteligencia. El sujeto, de 30 años, fue identificado gracias a imágenes de videovigilancia y trasladado a la sede policial de la avenida España, donde aceptó su participación ante los agentes de la Dirección de Investigación Criminal.

La investigación, tal como informó el coronel Trujillo al canal peruano Latina Noticias, corroboró que “Bolao” cuenta con un amplio prontuario delictivo: antecedentes por tentativa de homicidio en 2018 en San Miguel, registro por microcomercialización de drogas en la comisaría de Orrantia y una condena reciente de 7 años por tenencia ilegal de armas. El jefe de la DIVIAC añadió que incluso se hallaba bajo requisitoria vigente —emitida el 8 de enero de 2026 por lesiones leves— al momento de su captura.

Capturan al sicario que baleó a una madre en Jesús María: investigan autoría intelectual del ataque| Panamericana
Capturan al sicario que baleó a una madre en Jesús María: investigan autoría intelectual del ataque| Panamericana

Durante la intervención fueron incautados cincuenta envoltorios de pasta básica de cocaína (kete, envoltorios individuales usados en la venta al menudeo), ocho bolsas de marihuana y dos teléfonos celulares. Estos elementos, de acuerdo al coronel Trujillo, serán procesados por la DIPINCRI Jesús María en coordinación con el Ministerio Público con el objetivo de dilucidar la red de responsabilidades y establecer si hay relación directa entre Cabrera y entornos allegados a la víctima o a su expareja.

Ataque a plena luz del día frente a la vivienda de la víctima en Jesús María

El ataque se registró a las 7:17 del 24 de marzo en la cuadra 13 de la avenida Brasil, cuando la víctima, acompañada de su hija, aguardaba una movilidad escolar frente al condominio donde reside. Un sujeto encapuchado, armado y con mascarilla se aproximó, aguardó oculto cerca de un árbol y, tras identificar a su objetivo, disparó a quemarropa.

Las cámaras de seguridad muestran que la mujer, que intentó refugiarse en el interior del edificio, recibió disparos en el rostro y la pierna, permaneciendo internada y bajo observación en el Hospital Santa Rosa y posteriormente en una clínica privada.

Imágenes de una cámara de seguridad registran el momento exacto en que un sicario ataca a balazos a una mujer en la entrada de su condominio en Jesús María. La víctima intentó huir pero fue alcanzada por los disparos.| Video: América Noticias

El conserje también resultó atacado, aunque logró esquivar los proyectiles, mientras que una vecina corrió y fue testigo del hecho. La familia de la víctima había reportado previamente amenazas y denuncias por violencia familiar, pero, según fuentes policiales, no se dictaron medidas cautelares ni se desplegó respuesta preventiva debido a la ausencia de lesiones previas graves y a que la víctima había retirado una denuncia semanas antes del ataque, lo cual limitó la actuación de las autoridades.

El principal sospechoso señalado por la familia fue José Luis Samasi Fuenguaman, exesposo de la víctima, quien fue detenido y liberado poco después ante la falta de pruebas.

Temas Relacionados

Jesús MaríaSicariatoSicarioCriminalidadperu-noticias

Más Noticias

¿En qué trabaja Keiko Fujimori, candidata presidencial por Fuerza Popular a las Elecciones 2026?

Si bien la candidata señaló que era profesora global de una prestigiosa universidad de Estados Unidos, la misma casa de estudios no corroboró dicha información

¿En qué trabaja Keiko Fujimori, candidata presidencial por Fuerza Popular a las Elecciones 2026?

‘Mocedades’ regresa a Perú con su formato sinfónico: fecha, lugar y venta de entradas

La agrupación presenta un espectáculo especial por el Día de la Madre en Lima, interpretando sus temas más emblemáticos junto a una orquesta en vivo, en una velada que promete tocar el corazón de todos los asistentes.

‘Mocedades’ regresa a Perú con su formato sinfónico: fecha, lugar y venta de entradas

Elecciones 2026: RENIEC entregará DNI a ciudadanos hasta una hora antes del cierre de mesas de votación

Según Carmen Velarde, jefa de la RENIEC, hasta el momento existen más de 700 mil DNI pendientes de entrega a cuatro días de las elecciones generales

Elecciones 2026: RENIEC entregará DNI a ciudadanos hasta una hora antes del cierre de mesas de votación

Corte de luz desde este jueves 9 hasta sábado 11 de abril: ¿Cuáles son los distritos afectados?

Los cortes obedecen a trabajos de mantenimiento en la red de distribución y afectarán sectores residenciales y comerciales, con horarios diferenciados por zona

Corte de luz desde este jueves 9 hasta sábado 11 de abril: ¿Cuáles son los distritos afectados?

Fátima Bosch, Miss Universo 2025, se prepara para llegar al Perú: Ica será sede oficial de su visita

La reina internacional llegará a nuestro país para una vistia especial. Jessica Newton reveló que la ciudad del sur será el lugar donde se hospede

Fátima Bosch, Miss Universo 2025, se prepara para llegar al Perú: Ica será sede oficial de su visita
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga minimiza mitin de Ricardo Belmont y lo compara con su campaña en Ica: “Alguien está mintiendo”

Rafael López Aliaga minimiza mitin de Ricardo Belmont y lo compara con su campaña en Ica: “Alguien está mintiendo”

La contundente afirmación de la jefa de RENIEC: "Los muertos no votan y eso hay que decirlo claro"

Tren Lima–Chosica: MTC difunde video y detalla cómo se implementa un proyecto ferroviario ante presiones de la MML por autorización

Minjus evaluará a 24 mil presos que podrían acceder a beneficios penitenciarios para reducir la sobrepoblación en penales

Fernando Rospigliosi reafirma expresiones por las que fue condenado y amenaza con destituir a jueces supremos

ENTRETENIMIENTO

‘Mocedades’ regresa a Perú con su formato sinfónico: fecha, lugar y venta de entradas

‘Mocedades’ regresa a Perú con su formato sinfónico: fecha, lugar y venta de entradas

Fátima Bosch, Miss Universo 2025, se prepara para llegar al Perú: Ica será sede oficial de su visita

Christian Chávez regresa a Perú, su profundo lazo con RBD, su etapa solista y un firme mensaje LGBT+: “Les deseo un gobierno que los respete”

Israel Dreyfus revela que Mario Irivarren, Laura Spoya y Gerardo Pe ganaban S/40 mil en ‘La Manada’ antes de las polémicas

Alejandro Sanz dedica emotivo mensaje a Stephanie Cayo por su cumpleaños: “Brillas como nadie”

DEPORTES

Thaisa Mc Leod cierra su temporada con Atlético Atenea con emotivo mensaje: “Me llevo recuerdos muy bonitos”

Thaisa Mc Leod cierra su temporada con Atlético Atenea con emotivo mensaje: “Me llevo recuerdos muy bonitos”

Elecciones 2026: ¿habrán partidos de Liga 1 y Liga Peruana de Vóley 2025/2026 en jornada electoral?

Johan Fano explotó por la ausencia de un ‘9′ peruano de nivel y reveló charla con la FPF para importante rol: “Nos quejamos del recambio generacional”

Figura de Atlético Atenea confirmó su salida del club tras gran campaña en Liga Peruana de Vóley 2025/2026: “Un viaje constante de aprendizaje”

Dónde ver Sporting Cristal vs Cerro Porteño HOY: canal tv online del duelo por fecha 1 de la Copa Libertadores 2026