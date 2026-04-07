Natalie Vértiz sorprende con aparición especial en ‘Valentina Valiente’: así será su participación esta noche

Natalie Vértiz aparecerá hoy en la novela ‘Valentina Valiente’. Difusión.

Latina Televisión, sumará a sus filas a una de las figuras más queridas de la farándula local: La telenovela ‘Valentina Valiente’ continúa conquistando al público peruano y hoy promete un episodio imperdible. La exitosa producción nacional, que se transmite de lunes a viernes a las 8:00 p.m. por, sumará a sus filas a una de las figuras más queridas de la farándula local: Natalie Vértiz.

La modelo y ex Miss Perú hará una aparición especial en la historia, aportando un giro inesperado y renovando el interés de la audiencia.

Natalie Vértiz: una corresponsal de lujo en la trama

En el capítulo de hoy, Natalie Vértiz debutará en la ficción interpretando a una corresponsal de la revista más exclusiva de Lima.

Su personaje llegará a la mansión de Don Edmundo (Roberto Moll) para realizar una entrevista que, lejos de ser rutinaria, pondrá al veterano personaje en una situación desafiante. Las preguntas incisivas y la presencia de Natalie generarán un ambiente de tensión y expectativa que promete sorprender a los televidentes.

La participación especial de Vértiz es uno de los puntos altos de la semana y, según la propia modelo, ha sido una experiencia enriquecedora.

“Me encantó poder grabar en ‘Valentina Valiente’. Hay actores y actrices que admiro muchísimo; ha sido súper divertido. Además, hay un ambiente laboral lindísimo. Siento que todos acá disfrutan su trabajo, así que me ha encantado ser parte de la novela. Apenas Miguel Zuloaga me llamó, acepté de inmediato. Esta oportunidad ha llegado en un momento preciso, todo calzó perfecto, así que estoy muy agradecida”, expresó la ex Miss Perú.

Natalie Vértiz debuta como actriz invitada en ‘Valentina Valiente’ interpretando a una corresponsal de revista. Latina TV.

Una historia de amor, coraje y superación

‘Valentina Valiente’ es la apuesta más reciente de Latina Televisión y Chasqui Producciones, dirigida por Miguel Zuloaga.

La trama se desarrolla en el barrio popular de San Jerónimo y está inspirada en los grandes clásicos del melodrama, pero con una mirada moderna y peruana. La historia sigue la vida de Valentina, una joven valiente que lucha contra las adversidades, enfrenta secretos familiares y defiende sus sueños, representando los valores de resiliencia y solidaridad.

La novela está protagonizada por Mayra Goñi y el actor mexicano Rodrigo Brand, y cuenta con un elenco de lujo que incluye a Roberto Moll, Haydeé Cáceres, Toño Vega, Mariel Ocampo y un grupo de jóvenes talentos que aportan frescura y dinamismo a la ficción.

‘Valentina Valiente’ con Mayra Goñi y Rodrigo Brand: fecha y hora de su estreno por Latina

Elenco estelar y personajes entrañables

El reparto de ‘Valentina Valiente’ ha sido uno de los grandes aciertos de la producción. Junto a los protagonistas, destacan figuras como:

Roberto Moll como Don Edmundo, el patriarca de la familia y figura central de los conflictos.

Haydeé Cáceres y Toño Vega , actores de amplia trayectoria, aportando solidez y experiencia.

Mariel Ocampo , en un papel que ha conquistado al público.

Nuevas figuras juveniles que han sorprendido por su talento y carisma.

La combinación de generaciones y estilos convierte a la novela en una propuesta atractiva y diversa para diferentes públicos.

Descubre el avance de 'Valentina Valiente', la nueva producción 100% peruana que te cautivará. Una fascinante historia de amor, intriga y pasión con un elenco de lujo encabezado por Mayra Goñi y Rodrigo Brand. Video: Latina

¿A qué hora y dónde ver el episodio especial?

El capítulo con la participación de Natalie Vértiz se emite hoy a las 8:00 p.m. por Latina Televisión. Los fanáticos de la modelo y de la novela tienen la oportunidad de ver a Vértiz en una faceta distinta, sumando glamour y emoción a la historia.

La producción invita al público a no perderse este episodio especial que marcará un antes y un después en la trama de Valentina Valiente.

El elenco completo de la nueva telenovela de Latina, 'Valentina Valiente', posa sonriente durante su presentación oficial ante los medios. (Instagram Latina)

Expectativa y mensajes de los seguidores

La noticia del debut de Natalie Vértiz en la novela ha generado gran expectativa en redes sociales. Sus seguidores y los fans de la telenovela han celebrado la incorporación de la ex Miss Perú, destacando su versatilidad y carisma. “¡Natalie, eres un orgullo para el Perú!”, “Qué emoción verte actuar, no me lo pierdo”, son algunos de los comentarios que circulan en Instagram y Twitter.

La producción también ha compartido avances del capítulo, mostrando a Vértiz en escenas llenas de glamour y tensión junto a Roberto Moll, lo que ha incrementado la expectativa para la emisión de esta noche.