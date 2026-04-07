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Hombre es rescatado en Miraflores tras intentar atentar contra su vida en la azotea de un conocido hotel en zona concurrida

El individuo fue visto caminando por el filo de un edificio en la calle Shell, lo que motivó la rápida intervención de bomberos, serenazgo y Policía

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El individuo fue visto caminando por el filo de un edificio en la calle Shell, lo que motivó la rápida intervención de bomberos, serenazgo y Policía. TVPerú

La aparición de un hombre en el borde de la azotea de un edificio encendió la alerta la tarde del lunes en la cuadra cuatro de la calle Shell, en el distrito de Miraflores. La escena, registrada en video, mostró a la persona desplazándose a varios metros de altura, lo que generó preocupación entre quienes se encontraban en la zona.

El hecho se reportó alrededor de las 2:24 p. m., cuando testigos advirtieron la situación y dieron aviso a las autoridades. Las imágenes difundidas evidencian el riesgo al que se exponía el individuo, quien permanecía en el límite del inmueble mientras, según se aprecia, intercambiaba palabras con alguien.

La situación motivó la rápida intervención de equipos de emergencia, que desplegaron recursos en el lugar con el objetivo de evitar un desenlace fatal. La presencia de unidades especializadas marcó el desarrollo de las acciones posteriores.

Intervención de rescatistas en la azotea

Aparición de un hombre en la azotea de un edificio en la cuadra 4 de la calle Shell, en Miraflores. Composición: Infobae
Aparición de un hombre en la azotea de un edificio en la cuadra 4 de la calle Shell, en Miraflores. Composición: Infobae

Tras la alerta inicial, unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú acudieron al punto con una escalera telescópica que alcanzó el nivel superior del edificio, identificado como un hotel. Desde allí, los rescatistas iniciaron maniobras de aproximación y diálogo con el hombre.

De acuerdo con las imágenes, en un momento el individuo se desplazó por el borde de la azotea y luego dejó de ser visible al ingresar a un tragaluz del inmueble. Según la información reportada en el lugar, permanecía en esa zona interior mientras continuaban las labores para asegurar su integridad.

En paralelo, personal de serenazgo de Miraflores y agentes de la Policía Nacional se sumaron al operativo. El despliegue buscó establecer un perímetro de seguridad y facilitar el trabajo de los rescatistas, quienes intentaban persuadir al hombre para que desistiera de su acción.

Durante la cobertura, un testigo, identificado como Gabriel Urquiza, brindó declaraciones sobre lo que se conocía hasta ese momento. “Desconocemos propiamente actualmente”, señaló al ser consultado sobre la identidad del individuo.

También confirmó que el hombre ya no se encontraba en el borde del edificio: “En la azotea”, respondió al indicar su ubicación. No precisó detalles sobre el estado en que se encontraba ni sobre las circunstancias previas al incidente.

Por su parte, algunos transeúntes consultados indicaron no haber presenciado el inicio de la situación. La atención se concentró en las imágenes captadas durante el desarrollo del hecho, que mostraban al individuo en una posición de alto riesgo.

La presencia del hombre en el borde de la azotea generó inquietud entre quienes trabajan y transitan por el sector. Varias personas se detuvieron a observar lo que ocurría, con la expectativa de que las autoridades lograran controlar la situación sin consecuencias mayores.

El operativo continuaba mientras se intentaba convencer al individuo de abandonar su actitud. Según lo reportado en el lugar, el riesgo inmediato disminuyó cuando dejó de desplazarse por el filo del edificio, aunque la intervención seguía en curso dentro del inmueble.

Líneas de soporte para momentos difíciles

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Es importante resaltar que, en momentos de crisis, nadie debería sentirse solo. El Ministerio de Salud (Minsa) ha habilitado líneas telefónicas de atención para personas que enfrenten problemas de salud mental, tales como intentos de suicidio, depresión, angustia y otras dificultades. Estas líneas están disponibles para brindar orientación inmediata con total confidencialidad.

Las personas que necesiten apoyo pueden comunicarse de manera gratuita con la Central 113 Salud, disponible desde cualquier operador de telefonía fija o móvil a nivel nacional. Al llamar, se debe seleccionar la opción que corresponda a la situación y proporcionar los datos necesarios. Además, las consultas también pueden realizarse a través de WhatsApp Telegram a los números 955557000 o 952842623, o enviando un correo electrónico a infosalud@minsa.gob.pe.

Cabe destacar que no existe un límite de edad para recibir atención, y el proceso se lleva a cabo con total confidencialidad. El personal capacitado está disponible para ofrecer la orientación y el apoyo necesario para quienes lo requieran en momentos de vulnerabilidad.

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