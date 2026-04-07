Perú

Comisión aprueba que veteranos de las FF. AA. y sus hijos tengan descuento en pensiones de universidades

Propuesta deberá ser elevada al Pleno del Congreso para su ratificación. Dictamen aprobado también plantea que este grupo de licenciados reciba atención médica gratuita y un nicho gratuito

Guardar
Entrega de bono a veteranos será escalonado. Foto: Presidencia
Entrega de bono a veteranos será escalonado. Foto: Presidencia

La Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas del Congreso aprobó el dictamen que propone reconocer nuevos beneficios a los veteranos de guerra y de la pacificación nacional de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP).

Entre los nuevos beneficios se encuentra el descuento en el pago de pensiones en universidades públicas y privadas. Esto no solo beneficiaría a los veteranos a los veteranos de las FF. AA. y la PNP, sino también a sus hijos.

Estos son los nuevos beneficios aprobados por el grupo de trabajo:

  • Contar con un descuento del 25% en el pago de pensiones de estudio de pregrado y posgrado en universidades públicas y privadas, así como para sus hijos. Para tal efecto, el Ministerio de Defensa o el Ministerio del Interior, según corresponda, suscriben los convenios que resulten necesarios para el otorgamiento de este beneficio.
  • Recibir atención médica gratuita y medicinas en todos los hospitales de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional del Perú, del Ministerio de Salud y del Seguro Social de Salud.
  • Acceder a la adjudicación gratuita y a perpetuidad de un nicho en todos los cementerios del país para recibir sus restos. Las Sociedades de beneficencia y las juntas de participación social, según sea el caso, son las encargadas de dar cumplimiento a esta disposición. Las asignaciones por sepelio son sufragadas por el sector en el que los veteranos de guerra y de la pacificación nacional prestaron servicios.
Plantean nuevos beneficios para los veteranos de las FFAA.
Plantean nuevos beneficios para los veteranos de las FFAA.

Votaron a favor del dictamen los congresistas Karol Paredes, Alfredo Azurín, Roberto Chiabra, José Cueto, Alex Flores, Margot Palacios, Jorge Montoya, Silvia Monteza, Hilda Portero y Fernando Rospigliosi.

Ahora, el texto deberá ser elevado al Pleno del Congreso de la República para su ratificación. Luego de ello, la autógrafa de la ley deberá ser remitida a la Presidencia de la República para su promulgación u observación en un plazo de 15 días hábiles.

Bono mensual vitalicio para veteranos

El Congreso de la República firmó la autógrafa de ley que establece la entrega de un bono mensual vitalicio de 1.130 soles para los veteranos de la pacificación nacional. La medida, que fue suscrita por Fernando Rospigliosi, presidente encargado del Congreso, y Waldemar Cerrón, segundo vicepresidente de la Mesa Directiva, fue remitida al presidente interino José María Balcázar para su eventual promulgación u observación, con plazo hasta el 14 de abril de 2026.

Cerca de 9 mil veteranos serían beneficiados con norma aprobada por el Congreso. Foto: Presidencia
Cerca de 9 mil veteranos serían beneficiados con norma aprobada por el Congreso. Foto: Presidencia

La norma beneficiaría a 8.997 veteranos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, aunque en el primer año atendería a 1.799 personas, con un costo de 24 millones de soles. El beneficio será vitalicio e intransferible, no tendrá carácter remunerativo ni pensionable, y no constituirá base para cargas sociales o derechos laborales.

El pago del bono se implementará de manera progresiva durante cinco años, priorizando a los beneficiarios por grupos de edad. Para acceder, los licenciados deben contar con el reconocimiento oficial de “Veterano de Guerra y de la Pacificación Nacional” por parte del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas hasta el 31 de diciembre de 2024. La solicitud podrá presentarse desde la entrada en vigor de la ley hasta el 31 de julio de 2027, y el Ejecutivo dispondrá de 60 días hábiles para reglamentar su aplicación.

Temas Relacionados

VeteranosFuerzas ArmadasCongreso de la Repúblicaperu-politica

Más Noticias

Rafael López Aliaga llama “delincuente” a jefe de la ONPE y viola ley que prohíbe difundir encuestas: “Tengo 25% en todo el Perú”

El líder de Renovación Popular aseguró en un mitin que, según sus “fuentes”, su partido cuenta con el 25% de intención de voto a nivel nacional, pese a que la difusión de encuestas quedó prohibida por ley desde este lunes

Rafael López Aliaga llama “delincuente” a jefe de la ONPE y viola ley que prohíbe difundir encuestas: “Tengo 25% en todo el Perú”

¿Qué hacer con los medicamentos vencidos? Minsa indica dónde llevarlos en Lima para desecharlos

Los ciudadanos pueden llevar todo tipo de medicamentos vencidos o en desuso a estos puntos de acopio, incluyendo tabletas, cápsulas, jarabes sobrantes, cremas y gotas oftálmicas abiertas, para eliminarlos de manera segura

¿Qué hacer con los medicamentos vencidos? Minsa indica dónde llevarlos en Lima para desecharlos

Fernando Rospigliosi es condenado a prisión suspendida: sentencia no lo excluiría de las elecciones 2026

El fallo, emitido en primera instancia por el Poder Judicial, corresponde a un caso por difamación agravada e incluye una pena de prisión suspendida, además del pago de una reparación civil y el cumplimiento de reglas de conducta por parte el actual presidente de Congreso

Fernando Rospigliosi es condenado a prisión suspendida: sentencia no lo excluiría de las elecciones 2026

Desde la clandestinidad, Vladimir Cerrón participa de manera remota en cierre de campaña de Perú Libre en Huancayo ante simpatizantes

Durante su discurso, el dirigente abordó temas históricos, defendió su gestión en Junín y planteó reformas estructurales

Desde la clandestinidad, Vladimir Cerrón participa de manera remota en cierre de campaña de Perú Libre en Huancayo ante simpatizantes

Ana Paula Consorte desmiente a Daniela Cilloniz, luego de rumores de affaire con entrenador: “Habla tonterías”

La modelo brasileña negó rotundamente los rumores de un supuesto romance con el dueño de un gimnasio, lanzados por Daniela Cilloniz.

Ana Paula Consorte desmiente a Daniela Cilloniz, luego de rumores de affaire con entrenador: “Habla tonterías”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Fernando Rospigliosi es condenado a prisión suspendida: sentencia no lo excluiría de las elecciones 2026

Fernando Rospigliosi es condenado a prisión suspendida: sentencia no lo excluiría de las elecciones 2026

Desde la clandestinidad, Vladimir Cerrón participa de manera remota en cierre de campaña de Perú Libre en Huancayo ante simpatizantes

Poder Judicial advierte retrasos en ley salarial y se reúne con el Ejecutivo para acelerar unidades de flagrancia en todo el país

Ricardo Belmont y su lado más homófobo, misógino y machista: “Legalizar el aborto me permite meter un balazo (a quien accede)”

Esposa de José Domingo Pérez trabajó para el gobierno de Pedro Castillo con sueldo superior a S/13 mil

ENTRETENIMIENTO

Ana Paula Consorte desmiente a Daniela Cilloniz, luego de rumores de affaire con entrenador: “Habla tonterías”

Ana Paula Consorte desmiente a Daniela Cilloniz, luego de rumores de affaire con entrenador: “Habla tonterías”

Samahara Lobatón desata la polémica al proclamarse “el mejor ejemplo del Perú” en 'La Granja VIP'

BTS anuncia tercer concierto en Lima tras agotar preventa en el Estadio San Marcos: fecha, entradas y cómo comprar

Laura Spoya responde con humor rumores de romance con Sebastián Gálvez: “Me han recetado colágeno”

'La Granja VIP': Youna rompe el silencio y desaprueba el comportamiento de Samahara Lobatón en el reality

DEPORTES

Perú vs Uruguay: día, hora y canal TV del partido en Cusco por la quinta jornada de la Liga de Naciones Femenina

Perú vs Uruguay: día, hora y canal TV del partido en Cusco por la quinta jornada de la Liga de Naciones Femenina

Universitario vs Tolima EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Ibagué por fecha 1 de la Copa Libertadores 2026

Alineaciones de Universitario vs Tolima HOY: titulares confirmados para duelo por fecha 1 de la Copa Libertadores 2026

Dudas en San Martín: ¿Paola Rivera y Fernanda Tomé jugarán el extra game de semifinales contra Universitario?

Partidos de hoy, martes 7 de abril de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo