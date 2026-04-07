Comisión aprueba que veteranos de las FF. AA. y sus hijos tengan descuento en pensiones de universidades

Entrega de bono a veteranos será escalonado. Foto: Presidencia

La Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas del Congreso aprobó el dictamen que propone reconocer nuevos beneficios a los veteranos de guerra y de la pacificación nacional de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP).

Entre los nuevos beneficios se encuentra el descuento en el pago de pensiones en universidades públicas y privadas. Esto no solo beneficiaría a los veteranos a los veteranos de las FF. AA. y la PNP, sino también a sus hijos.

Estos son los nuevos beneficios aprobados por el grupo de trabajo:

Contar con un descuento del 25% en el pago de pensiones de estudio de pregrado y posgrado en universidades públicas y privadas, así como para sus hijos. Para tal efecto, el Ministerio de Defensa o el Ministerio del Interior, según corresponda, suscriben los convenios que resulten necesarios para el otorgamiento de este beneficio.

Recibir atención médica gratuita y medicinas en todos los hospitales de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional del Perú, del Ministerio de Salud y del Seguro Social de Salud.

Acceder a la adjudicación gratuita y a perpetuidad de un nicho en todos los cementerios del país para recibir sus restos. Las Sociedades de beneficencia y las juntas de participación social, según sea el caso, son las encargadas de dar cumplimiento a esta disposición. Las asignaciones por sepelio son sufragadas por el sector en el que los veteranos de guerra y de la pacificación nacional prestaron servicios.

Plantean nuevos beneficios para los veteranos de las FFAA.

Votaron a favor del dictamen los congresistas Karol Paredes, Alfredo Azurín, Roberto Chiabra, José Cueto, Alex Flores, Margot Palacios, Jorge Montoya, Silvia Monteza, Hilda Portero y Fernando Rospigliosi.

Ahora, el texto deberá ser elevado al Pleno del Congreso de la República para su ratificación. Luego de ello, la autógrafa de la ley deberá ser remitida a la Presidencia de la República para su promulgación u observación en un plazo de 15 días hábiles.

Bono mensual vitalicio para veteranos

El Congreso de la República firmó la autógrafa de ley que establece la entrega de un bono mensual vitalicio de 1.130 soles para los veteranos de la pacificación nacional. La medida, que fue suscrita por Fernando Rospigliosi, presidente encargado del Congreso, y Waldemar Cerrón, segundo vicepresidente de la Mesa Directiva, fue remitida al presidente interino José María Balcázar para su eventual promulgación u observación, con plazo hasta el 14 de abril de 2026.

Cerca de 9 mil veteranos serían beneficiados con norma aprobada por el Congreso. Foto: Presidencia

La norma beneficiaría a 8.997 veteranos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, aunque en el primer año atendería a 1.799 personas, con un costo de 24 millones de soles. El beneficio será vitalicio e intransferible, no tendrá carácter remunerativo ni pensionable, y no constituirá base para cargas sociales o derechos laborales.

El pago del bono se implementará de manera progresiva durante cinco años, priorizando a los beneficiarios por grupos de edad. Para acceder, los licenciados deben contar con el reconocimiento oficial de “Veterano de Guerra y de la Pacificación Nacional” por parte del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas hasta el 31 de diciembre de 2024. La solicitud podrá presentarse desde la entrada en vigor de la ley hasta el 31 de julio de 2027, y el Ejecutivo dispondrá de 60 días hábiles para reglamentar su aplicación.