Perú

¿Quién es Sharik Danae, la nueva integrante de Corazón Serrano?

Una nueva voz joven se suma a Corazón Serrano tras un exigente proceso de selección y despierta expectativa en la escena de la cumbia peruana

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A la izquierda, una joven pelirroja llora de emoción entre confeti y otras personas en un evento. A la derecha, retrato de Sharik Danae con flores amarillas
La emotiva reacción de Sharik Danae tras su selección en el casting de Corazón Serrano, junto a su retrato oficial como nueva integrante de la popular agrupación.

Durante la tarde del 5 de abril, El Remanso de Comas se convirtió en el escenario donde Corazón Serrano eligió a su nueva integrante. Después de varias fechas dedicadas a pruebas y castings, la agrupación anunció que Sharik Danae ocupará un lugar en su formación. La noticia se difundió rápidamente en redes sociales, donde la banda expresó: “Hoy comienza un nuevo capítulo. Le damos la bienvenida a nuestra nueva integrante Sharik Danae, ganadora del casting de Corazón Serrano”.

El proceso de selección atrajo a jóvenes talentos de diferentes regiones, pero fue Sharik Danae, con solo 19 años, quien consiguió consolidarse como la nueva voz estrella de la agrupación. Su llegada marca una etapa renovada para el grupo, reconocido como uno de los principales exponentes de la cumbia norteña en Perú.

La elección de Danae generó mensajes de reconocimiento por parte de integrantes y figuras cercanas a la banda. Leodan Guerrero, uno de los dueños de la agrupación, destacó el potencial que la joven aporta: “El talento no siempre viene con experiencia en un género, pero cuando hay voz, actitud y corazón, lo demás se trabaja. Con 19 años, Sharik tiene algo que no se enseña: interpretación y fuerza vocal. La cumbia se aprende… el talento no. Bienvenida a la familia”.

Revive el preciso instante en que Sharik Arévalo es anunciada como la flamante ganadora del casting para ser la nueva voz de la orquesta Corazón Serrano. Su reacción de sorpresa y sus lágrimas de felicidad conmovieron a todos los presentes. Video: TikTok @corazon.serrano

La artista también reaccionó ante la bienvenida recibida por parte de sus nuevos compañeros y seguidores. En sus redes sociales, manifestó su gratitud con un mensaje directo: “Muchas gracias Corazón Serrano por la cálida bienvenida. Los amo”.

De imitadora a voz principal: la trayectoria de Sharik Danae

Sharik Danae ha construido su presencia artística desde muy joven. Nacida en Perú, dio sus primeros pasos en la música a los 12 años y pronto llamó la atención por su capacidad vocal. Su proyección pública se consolidó a través del programa televisivo ‘Yo soy’, donde participó como imitadora de Mon Laferte. Tres veces finalista en el certamen, Danae logró forjar una conexión con el público por la intensidad y emotividad de sus interpretaciones.

Más allá de los concursos, Sharik Danae emprendió una carrera como solista. A los 14 años lanzó composiciones propias como ‘Un día más’, ‘Cada vez’ y ‘Soñando’, canciones que exploran emociones como la esperanza y el desamor dentro de la balada pop romántica. Estos temas marcaron el inicio de un repertorio que posteriormente se amplió con sencillos como ‘Alma intoxicada’, ‘Quédate esta noche’ y ‘Si no es contigo’, donde se reafirma su versatilidad y potencia vocal.

Joven mujer con cabello oscuro y flequillo, vestida de amarillo estampado, canta en un micrófono negro, su mano derecha levantada
La talentosa Sharik Danae, reciente adición a Corazón Serrano, interpreta una canción con pasión y entrega.

Su integración a Corazón Serrano representa un salto en su trayectoria, ya que pasa a formar parte de una agrupación con fuerte arraigo en la música popular peruana. La banda, reconocida tanto en escenarios nacionales como internacionales, ha sido una plataforma para la proyección de voces jóvenes, y la llegada de Danae responde a la búsqueda constante de renovación y permanencia en el gusto del público.

El caso de Sharik Danae ilustra el camino de nuevas generaciones de artistas que se abren paso en la industria musical peruana, fusionando experiencia televisiva, carrera solista y ahora pertenencia a una de las agrupaciones más emblemáticas de la cumbia norteña. Su debut en Corazón Serrano ha generado expectativa tanto entre los seguidores del grupo como en el ambiente musical nacional.

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