Viuda de Manolo Rojas conmueve al recordar último pedido antes de su muerte: “No voy a poder”

Dolor tras la partida de Manolo Rojas: su esposa revela promesa incumplida en emotivo homenaje. Captura: El Reventonazo de la Chola.

El fallecimiento del reconocido comediante Manolo Rojas continúa generando una profunda conmoción en el mundo del espectáculo peruano y, sobre todo, en su círculo más íntimo. A una semana de su partida a los 63 años, tras sufrir un ataque cardíaco, el dolor sigue latente en su familia, que ha empezado a exteriorizar públicamente el impacto emocional de su ausencia.

En un emotivo homenaje televisivo, su esposa, Marisol Alayo, protagonizó uno de los momentos más desgarradores al recordar una promesa que el artista no pudo cumplir. El tributo se llevó a cabo en el programa El Reventonazo de la Chola, espacio que reunió a familiares, amigos y figuras del medio para rendir homenaje a la trayectoria y legado del humorista.

Sin embargo, más allá de los aplausos y los recuerdos profesionales, fue el testimonio de su entorno cercano el que marcó el tono de la noche, revelando la dimensión humana de la pérdida.

Marisol Alayo de Rojas, esposa del cómico Manolo Rojas, abre su corazón en un conmovedor testimonio. Entre lágrimas, lo recuerda como el gran amor de su vida y comparte cómo aún no asimila su partida. El Reventonazo de la Chola/ América Televisión.

Viuda de Manolo Rojas rompe en llanto

Cuando tomó la palabra, Marisol Alayo no pudo contener el llanto. Su voz, entrecortada, reflejaba no solo el dolor por la partida de su esposo, sino también la dificultad de enfrentar una nueva etapa sin su compañía. En su intervención, reconstruyó parte de la historia que compartieron juntos, una relación que —según contó— comenzó cuando ella tenía apenas 15 años y que, con el paso del tiempo, se consolidó en una familia.

Ese recorrido de vida en común hizo aún más impactante la revelación que vino después. En medio de lágrimas, recordó uno de los pedidos más íntimos que le hizo a Manolo Rojas, una promesa que hoy resuena con un peso distinto tras su fallecimiento.

Dolor tras la partida de Manolo Rojas: su esposa revela promesa incumplida en emotivo homenaje. Captura: El Reventonazo de la Chola.

“No lo acepto… es bien difícil porque yo le dije que nunca me dejara sola, porque yo no voy a poder con mis hijos”, expresó, dejando al descubierto no solo su dolor, sino también su temor frente al futuro.

La frase, cargada de vulnerabilidad, expone una de las dimensiones más profundas del duelo: la sensación de desamparo y la incertidumbre ante la responsabilidad de continuar sin la persona que durante años fue su soporte.

Marisol Alayo también compartió cómo está viviendo estos días posteriores al fallecimiento del comediante. Reconoció que aún no logra asimilar completamente lo ocurrido y que, por momentos, su mente le juega una especie de ilusión que le permite sobrellevar el dolor.

Según relató, hay instantes en los que siente que su esposo simplemente está de viaje o trabajando, y que en cualquier momento regresará. Este tipo de sensaciones, frecuentes en procesos de duelo recientes, evidencian el impacto psicológico de una pérdida repentina.

Dolor tras la partida de Manolo Rojas: su esposa revela promesa incumplida en emotivo homenaje. Captura: El Reventonazo de la Chola.

Susy Díaz no puede dormir tras muerte de Manolo Rojas

El homenaje no solo permitió conocer el lado más íntimo de la familia de Manolo Rojas, sino que también reunió a figuras del espectáculo que compartieron escenario y experiencias con él. Entre ellas destacó la participación de Susy Díaz, quien también expresó su pesar por la partida del humorista.

Visiblemente afectada, Susy Díaz confesó que la noticia no solo la impactó emocionalmente, sino que incluso alteró su rutina diaria. “Puedes creer que Manolo se nos fue y no puedo dormir bien”, comentó, reflejando cómo la pérdida ha trascendido el ámbito profesional para instalarse en lo personal.

Además, recordó el rol fundamental que tuvo Manolo Rojas en su carrera artística. Destacó su talento para la creación de libretos y su habilidad para la imitación, cualidades que lo convirtieron en una figura clave dentro del entretenimiento peruano. Sus palabras no solo fueron un homenaje a su amigo, sino también un reconocimiento a su legado en la industria.

“De recepcionista a figura de TV”: la historia real que contó Susy Díaz en “El valor de la verdad”. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión