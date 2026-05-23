Feriado largo de cinco días en Fiestas Patrias: Más de un millón de trabajadores lo disfrutarán

El Gobierno aprobó un único día no laborable para impulsar el turismo alrededor de las Fiestas Patrias. - Crédito Andina

La reciente aprobación de un nuevo día no laborable, el único del año, para el lunes 27 de julio, ha confirmado la creación automática de un nuevo fin de semana largo.

Desde el sábado 25 al miércoles 29 de julio cerca de 1,6 millones de trabajadores públicos podrán disfrutar de estas fechas, si es que sus labores no son indispensables.

Como se sabe, en estos casos, las horas no laboradas se deberán recuperar posteriormente en otra jornada extra o como horas partidas en varias. ¿Y los trabajadores privados? Estos podrán negociar ese día no laborable del 27 de julio y ver si hay acuerdo con sus empleadores.

PUBLICIDAD

Feriados en 2026 en Perú: conoce los días oficiales de descanso. - Crédito Andina

Fines de semana largos en Perú

El Perú cuenta con 16 días feriados a nivel nacional (y 13 feriados regionales confirmados). Y si bien había un proyecto para aprobar el número 17, en octubre, este no se concretó y solo se aprobó como día no laborable y solo en la región de Piura (y le falta confirmación del Pleno del Congreso).

Por ende, varios de estos feriados, al estar junto a días del fin de semana forman fines de semana largos. En su mayoría solo de tres días, a excepción del feriado largo de Fiestas Patrias, por el día no laborable, el único del año, que decreto el gobierno de José María Balcázar.

PUBLICIDAD

Los trabajadores privados podrían descansar, pero esto requieren acuerdo con sus empleadores. - Crédito Andina

Así, esta es la lista consolidada de feriados y fines de semana largo este 2026:

Jueves 1 de enero: Año nuevo. Ya pasó, pero tuvo fin de semana largo con el día no laborable del 2 de enero Jueves 2 de abril: Semana Santa. Ya pasó Viernes 3 de abril: Semana Santa. Ya pasó, y configuró un feriado largo de cuatro días con el anterior feriado Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo. Con fin de semana largo que incluye sábado 2 y domingo 3 de mayo. Ya pasó Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera Lunes 29 de junio: Día de San Pedro y San Pablo. Con fin de semana largo que incluye el sábado 27 y domingo 28 de junio. Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú Martes 28 de julio: Fiestas Patrias. Configura un feriado largo de cinco días con el día no laborable del lunes 27 de julio y el siguiente feriado Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho Viernes 25 de diciembre: Navidad. Con fin de semana largo que incluye el sábado 26 y domingo 27 de diciembre.

Cientos de personas aprovechan el feriado largo para hacer compras para Navidad y Año Nuevo| Panamericana

También hay feriados regionales

¿Sabías que ahora el gobierno también reporta los feriados regionales? Revisa la lista de días libres que solo aplican en ciertas jurisdicciones:

Jueves 12 de febrero: Día no laborable por aniversario de la creación política del departamento de Áncash Martes 26 de mayo: Día no laborable por el Aniversario de la Provincia de Ilo - Moquegua Martes 26 de mayo: Feriado no laborable en la ciudad de Tacna (provincial) por los actos conmemorativos del Alto de la Alianza. (Ley N° 24681) - Tacna Jueves 18 de junio: Aniversario de la creación del Departamento de Ucayali Miércoles 24 de junio: Fiesta de San Juan - Ucayali Viernes 28 de agosto: Día cívico no laborable en Tacna por el aniversario de la Reincorporación de Tacna al Perú. (Ley N° 23849) Domingo 13 de setiembre: Feriado no laborable por el Aniversario de Creación del Departamento de Junín (Ordenanza Regional N 303-GRJ/CR) Lunes 14 de setiembre: Día no laborable por la festividad del Señor de Locumba - Tacna Miércoles 14 de octubre: Feriado no laborable por la festividad de la Virgen y Mártir Santa Fortunata - Moquegua Viernes 6 de noviembre: Día no laborable por Día de la Canción Folclórica Ayacuchana - Ayacucho Miércoles 25 de noviembre: Día no laborable por el Aniversario de Moquegua (Mariscal Nieto) - Moquegua Martes 15 de diciembre: Día no laborable por Festividad de la Virgen de la Puerta - La Libertad Martes 29 de diciembre: Feriado por la Festividad por el Día de la Independencia de Trujillo. ( Ley N.º 4185) - La Libertad.