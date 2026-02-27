La curiosa manera en que Hugo García e Isabella dieron a conocer el género de su bebé

Hugo García e Isabella Ladera mantienen en secreto el sexo de su primer hijo, generando expectativa en redes sociales de Perú y Venezuela. Video: América TV / América Espectáculos

La espera más dulce para Hugo García e Isabella Ladera entró en una nueva etapa. La pareja, que hace algunas semanas anunció públicamente que esperan a su primer hijo juntos, compartió con sus miles de seguidores que ya conocen el sexo del bebé, aunque eligieron mantener el misterio con una publicación en sus redes.

La noticia fue presentada mediante una imagen en blanco y negro en sus cuentas oficiales de Instagram. En la foto, ambos aparecen partiendo una torta en lo que parece ser el tradicional evento de revelación de género. Sin embargo, la elección del formato monocromático evitó que se pudiera distinguir si el relleno era rosado o celeste, dejando al público a la expectativa. La familia se mostró sonriente y abrazada.

La decisión de no revelar abiertamente el sexo del bebé sorprendió a numerosos seguidores, que venían especulando en redes sociales. Algunos, en tono de broma, comentaron que por la forma de la “pancita” de Isabella sería una niña. “Así me dicen todos, jajajaja, pero yo con Mía no me sentí así”, respondió ella. Mía es la hija mayor de Isabella, quien también participó en el momento familiar y celebró la noticia.

Revelación del embarazo en redes sociales

En una dinámica de preguntas en Instagram, Isabella explicó que la pareja decidió disfrutar el proceso de forma privada y a su propio ritmo. Aunque ya conocen el sexo, consideran especial guardar este secreto y compartirlo solo cuando lo decidan. “Por ahora, estamos felices de saberlo y de disfrutar este momento en familia”, comentó la modelo venezolana.

El embarazo de Isabella Ladera y Hugo García ha sido tema de conversación en la farándula local desde el anuncio. Ambos han recibido mensajes de felicitación y también críticas en redes sociales. Isabella ha enfrentado especulaciones sobre el tiempo de gestación y opiniones sobre la familia que construyen junto a la pequeña Mía.

Uno de los episodios recientes fue cuando surgió un trend en TikTok que se refería a Hugo como “padrastro”, insinuando que se hacía cargo de un hijo ajeno. Isabella respondió: “No lo merece y no se justifica, sobre todo porque la gente lo hace desde una narrativa muy ajena a la realidad. Estamos en un momento donde las personas hacen lo que sea por números y vistas, sin importar el impacto”. Subrayó que le preocupa el contenido hostil y que su atención está puesta en su entorno más cercano.

Reacciones en redes sociales y respuestas a la polémica

Hugo García, por su parte, optó por el humor en sus redes. En una historia de Instagram, compartió un video de Isabella surfeando y lo acompañó con frases irónicas que sus seguidores celebraron. Ambos han afirmado que su prioridad es preservar la tranquilidad y su rutina familiar, sin permitir que la presión de los medios altere esta etapa.

La pareja también explicó el motivo para mantener privado el tiempo preciso de gestación. Isabella indicó que la decisión responde a la necesidad de proteger su intimidad y evitar la presión sobre los cambios durante el embarazo. “Piensan que todos los cuerpos y embarazos son iguales y se la viven viendo relojes ajenos, pero bueno, es cosa de ellos”, expresó.

El camino hacia la paternidad presentó retos para Hugo García e Isabella Ladera. En entrevistas, han relatado que este embarazo fue buscado durante un periodo prolongado, tras superar varios intentos fallidos.

El video en el que Hugo anunció su reacción al enterarse, en el que rompió en llanto y abrazó a Isabella, acumuló millones de visualizaciones en Instagram y fue acompañada de múltiples mensajes de apoyo. “Nunca había llorado tanto por una noticia. Es el sentimiento más mágico que uno puede sentir”, recordó el exintegrante de Esto es Guerra.

El embarazo avanza de manera favorable según la información compartida por la pareja en redes sociales. Isabella ha relatado detalles sobre los síntomas y emociones de la gestación, mientras Hugo participa activamente en todas las etapas. La pareja eligió no apresurarse con el matrimonio, priorizando el compromiso en la convivencia y la crianza.

Actualmente, esperan la llegada de su bebé entre abril y mayo de 2026. Esta ventana responde a la decisión personal de la pareja de mantener la fecha exacta en privado y reservar algunos detalles del proceso, como margen para proteger su intimidad ante el escrutinio en redes.

Desde la publicación del anuncio de la futura paternidad y la discreta revelación de género, Hugo García e Isabella Ladera continúan agradeciendo a quienes los acompañan en este periodo, mientras sus seguidores permanecen atentos a la futura revelación del sexo del bebé.