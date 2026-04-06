Candidato a diputado de Perú Libre aparece en video agrediendo a su familia: Juber Castillo afirma que denuncia se archivó

Candidato de Perú Libre, Juber Castillo, es captado golpeando de manera salvaje a su familia. Panamericana TV

Juber Castillo Grados, candidato a diputado por el partido Perú Libre para Lima Metropolitana, enfrenta acusaciones de haber agredido físicamente a su esposa, a su hijo y a una mascota en su vivienda, según una denuncia documentada en video y difundida por Panamericana. La situación ocurrió en un contexto privado, lejos de la imagen pública que el postulante proyecta en redes sociales y espacios digitales.

Todo habría comenzado tras una discusión doméstica relacionada con el trato hacia la mascota de la familia. Castillo Grados, quien figura con el número 13 en la lista parlamentaria de Perú Libre, aparece en las imágenes empujando con fuerza a su esposa y utilizando la violencia contra su hijo.

El video muestra además al candidato retirándose los lentes instantes antes de confrontar al adolescente, en una actitud desafiante. En el material audiovisual, la mascota de la familia busca refugio en un rincón.

Un postulante al Parlamento, conocido por su activismo y su presencia digital, queda en el centro del debate tras la aparición de imágenes que evidencian exceso de fuerza dentro de su vivienda| Panamericana Noticias

Evita responder por agresión

El citado medio llegó hasta la vivienda del candidato para recoger sus descargos, pero encontró los que se identificaron como conocidos, quienes precisaron que no se encontraba en el lugar.

“Somos muchas personas. Somos veinte personas que lo protegemos”, en referencia a la red de respaldo que rodea aJuber Castillo Grados.

La denuncia pública de este hecho ocurre en un momento en el que Juber Castillo Grados mantiene una presencia activa en la política local. En 2023, el candidato consolidó su posición como uno de los principales promotores de la ley que otorga beneficios laborales a los empleados CAS, iniciativa impulsada en el Congreso por Américo Gonza, aliado político y referente de Perú Libre.

Uno de los vecinos entregó un teléfono móvil al reportero, permitiendo una breve comunicación con el candidato. “No podía llegar a esta hora de mi casa. Yo llego como a las once, doce de la noche”, expresó durante la llamada, sin ofrecer declaraciones adicionales sobre la acusación.

Denuncian a candidato de Perú Libre por presunto maltrato a esposa, hijo y mascota | Panamericana

Sin embargo, tras conocer la difusión de estos videos, el candidato grabó un contenido con las personas agraviadas para señalar que la denuncia fue “archivada”.

Canales de atención

Línea 100 (Perú): La Línea 100 es un servicio gratuito y confidencial del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Atiende las 24 horas del día y brinda orientación, consejería y soporte emocional a personas afectadas por violencia familiar o sexual. Se puede acceder llamando al 100 desde cualquier teléfono fijo o celular.

Centros de Emergencia Mujer (CEM): Los Centros de Emergencia Mujer ofrecen atención integral a víctimas de violencia de género, incluyendo asesoría legal, apoyo psicológico y acompañamiento social. Estos centros funcionan en todo el país y permiten acudir sin cita previa para recibir ayuda inmediata.

Policía Nacional del Perú (PNP): Ante una situación de peligro inminente, la Policía Nacional del Perú atiende denuncias de hechos de violencia familiar y protege la integridad de las víctimas. Las comisarías cuentan con personal especializado para estos casos y están habilitadas para recibir denuncias en cualquier horario.

Ministerio Público:La Fiscalía de Familia interviene en casos de violencia doméstica y promueve medidas de protección para víctimas.