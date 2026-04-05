Precio del GNV, GLP, Diesel y gasolina en Perú para hoy, domingo 5 de abril de 2026

El alza de los combustibles ha ocurrido desde marzo último y muchos conductores critican los elevados precios que deben pagar en los grifos a nivel nacional.

Durante marzo, los precios de los principales combustibles experimentaron incrementos relevantes, con causas que van más allá del mercado local. Factores internacionales, como las tensiones entre Estados Unidos y países del Medio Oriente, han provocado fluctuaciones en el precio global del petróleo crudo, que se trasladan rápidamente a los consumidores peruanos. A esto se suman incidentes locales que ponen en evidencia las debilidades de la cadena de suministro, como el ocurrido en Megantoni, Cusco, que afectó la logística y abastecimiento.

Precios actuales de gasolinas y diésel en Lima

La plataforma Facilito, administrada por Osinergmin, permite consultar en tiempo real los precios reportados por las estaciones de servicio. Para este domingo 5 de abril, el gasohol regular presenta en Lima un rango entre 18,69 y 22,99 soles por galón, dependiendo del grifo y la zona.

En el caso del gasohol premium, el precio máximo se ubica en 28,99 soles y el mínimo en 18,87 soles por galón en la capital. Por su parte, el diésel marca diferencias aún más amplias, con costos que oscilan entre 21,99 y 27,69 soles por galón.

La plataforma Facilito recopila datos de manera diaria y transparente, ofreciendo una herramienta valiosa para que los usuarios puedan comparar tarifas y elegir el punto de venta más conveniente. Esta información es fundamental en un contexto donde las diferencias de precios entre distritos pueden ser notorias.

Quejas entre conductores por el alza de otros combustibles que no son GNV, como la gasolina y el GLP. Latina

¿Cómo se determina el precio de los combustibles en Perú?

El costo de los combustibles responde a una combinación de factores internacionales y locales. El precio internacional del petróleo crudo es el principal motor de las variaciones diarias. Cuando el crudo sube en los mercados globales, los valores del gasohol y el diésel se ajustan al alza en Perú.

A este componente se añaden los impuestos nacionales, como el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) y el Impuesto General a las Ventas (IGV), que influyen directamente en el monto final pagado por el usuario. Los gastos de transporte y distribución también inciden, ya que llevar el combustible desde los puertos o refinerías a distintas regiones implica costos que pueden ser mayores en zonas alejadas o con infraestructura limitada.

Combustibles en Perú se encarecen por subida de hasta 39% del petróleo, mientras transportistas critican el alza / Fuente: Andina

Por último, cada estación de servicio determina sus márgenes comerciales, ajustando los precios según la competencia, la demanda y sus costos operativos. Por ello, existen diferencias marcadas entre distritos de la misma ciudad y, aún más, entre Lima y otras regiones.

La consulta de precios en la plataforma Facilito se ha convertido en una herramienta clave para los conductores que desean optimizar sus gastos en combustible. Allí se puede acceder tanto a los valores de gasolina y diésel como a los de GNV y GLP, envasado o automotor.

Dónde encontrar los combustibles más económicos en Lima y el interior

La variación de precios entre grifos es una realidad en Lima y las regiones. Según los reportes de Facilito, en Lima Norte el diésel más económico se localiza en Carabayllo, con un precio de 18,65 soles por galón. En el distrito de San Martín de Porres, el gasohol de 90 octanos alcanza su menor valor, a 17,28 soles.

En el sur de la capital, se registran cifras aún más bajas para el diésel, con 15,79 soles en Villa María del Triunfo. El gasohol de 90 octanos más barato está en Lurín, a 18,28 soles. Lima Este presenta el diésel a 18,49 soles en Ate, mientras que el gasohol de 90 octanos se obtiene por 17,79 soles en el mismo distrito.

En Lima Oeste, los usuarios hallarán el diésel más accesible en La Victoria, a 20,99 soles, y el gasohol económico en Cercado de Lima, a 18,69 soles. En el Callao, los precios mínimos rondan los 18,55 soles para el diésel y los 21,99 soles para el gasohol de 90 octanos.

El precio del balón de gas de 10 kilos afecta a hogares mientras personal de Osinergmin realiza inspecciones

En otras regiones del país, los precios también presentan variaciones importantes. Por ejemplo, en Madre de Dios (Huepetuhe) el diésel puede encontrarse a 20,00 soles, mientras que, en Piura, el gasohol de 90 octanos llega a 19.61 soles en San Miguel de El Faique.

Para los consumidores que buscan información actualizada y desean evitar pagar de más, Facilito ofrece acceso desde su sitio web y aplicación móvil. Basta con ingresar la ubicación para identificar las estaciones de servicio con los mejores precios disponibles.

Transparencia, fiscalización y canales de denuncia

Osinergmin garantiza que los datos de Facilito reflejan los precios reales reportados por los operadores, quienes deben declarar sus tarifas bajo juramento. En caso de que se detecten diferencias entre lo declarado y lo cobrado al público, la estación se expone a sanciones administrativas.

Los usuarios que identifiquen irregularidades pueden presentar denuncias por vía presencial en las oficinas de Osinergmin, mediante llamada telefónica, correo electrónico o a través de la ventanilla virtual disponible en el portal de la entidad. Estas acciones buscan reforzar la transparencia y proteger los derechos de los consumidores.

Factores que explican la volatilidad del mercado

La tendencia al alza observada en marzo responde a una combinación de factores internacionales y locales. El conflicto geopolítico entre potencias y los problemas logísticos internos, como los ocurridos en Cusco, evidencian que el abastecimiento de combustibles en Perú sigue siendo vulnerable a situaciones externas y a incidentes dentro de la propia cadena de suministro.

En síntesis, el precio de los combustibles en Perú se mantiene en vigilancia constante, con herramientas digitales que permiten a los ciudadanos tomar decisiones informadas. La transparencia en la información y la posibilidad de denuncia son elementos fundamentales para enfrentar la volatilidad y asegurar un mercado más equitativo para todos los usuarios.